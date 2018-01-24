"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга продолжается процесс, от исхода которого зависит "квартирный вопрос" жителей ЖК "Западный". "Уралинформбюро" ранее обозначило ключевые фигуры и основные векторы в весьма непростой истории этого жилого комплекса.

В очередной статье мы расскажем о тайнах следствия по уголовному делу Белоусова-Мартенса, о переговорах сотрудника прокуратуры Калининой и экс-прокурора Сергея Лебедкина, откровениях судьи Поповой и письме Путину.

Тещина квартира

Скажите, кто может знать, какой туалет установлен в квартире тещи Владимира Михеева – соучредителя и председателя ЖСК "Западный-1"? Родня, знакомые, сантехник. Ну, и те, кто его обустраивал.

В жилом комплексе "Западный" семье челябинца Михеева принадлежит целый подъезд – 5 этажей. Строила эти хоромы компания "ВВК" Евгения Белоусова и Константина Мартенса. Теперь они на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, взяв деньги у ряда граждан за квартиры в "Западном", строители их присвоили и вовсе не собирались возводить эти квадратные метры.

Фото: zapad1.ru

Да простит нас бывший высокопоставленный сотрудник прокуратуры, а ныне один из руководителей ЖСК "Западный-1" и представитель банкротного кооператива в суде Сергей Лебедкин – мы постараемся без затей, по-простому излагать суть судебного процесса. В котором изначально была предпринята попытка представить Белоусова-Мартенса в образе кидал-девелоперов. Мол, собрали деньги пайщиков и палец о палец не ударили, а строили таунхаусы совсем другие компании, аффилированные с Михеевым. Когда с десяток опрошенных свидетелей (субподрядчики, поставщики материалов) под присягой дали показания, что ООО "ВВК" занималось возведением практически всего жилого комплекса, "кривые зеркала" треснули и гособвинитель – старший помощник прокурора Верх-Исетского района Екатерина Калинина в перерывах стала чаще советоваться с Лебедкиным.

Действительно, если Белоусов и его "субчики" подробно знают, что и на каком этаже расположено в михеевской квартире, где находится дача Лебедкина и что туда возили на строительство, слепоглухонемому понятно, что "ВВК" реально строило по заказу Михеева. И как в этой ситуации дожать обвинительный приговор?

Минус Михеев

Екатерина Калинина на одном из заседаний с некоторой иронией сформулировала ключевой вопрос – так хитили подсудимые деньги у граждан или нет?

Для тех, кто поленился прочесть первую часть нашего повествования, сообщим, что ЖК "Западный", соседствующий с микрорайоном "Академический", возводился по "давальческой" схеме. Владимир Михеев (ЖСК) отдавал паи в кооперативе компании "СКМД" (учредитель - Владимир Михеев), а та расплачивалась ими с подрядчиком ("ВВК"). То есть будущее жилье граждане покупали не у Михеева, а у Белоусова или даже у субподрядчиков "ВВК".

Схема не оригинальная, но проблематичная. Дело в том, что пай в ЖСК "Западный-1" считался оплаченным лишь в том случае, если Владимир Михеев признавал выполнение работ компанией "ВВК" и подписывал соответствующие акты взаимозачета. То есть Михеев согласовывал продажу пая, скажем, гражданке Ивановой, а спустя некоторое время мог отказаться признавать ее права на квадратные метры, мотивируя это возникшими разногласиями с Белоусовым.

В такой ситуации был вариант компромисса. Как рассказал один из обманутых пайщиков "Западного" Алексей Дмитрук, Михеев пообещал признать оплаченный пай, лишь если тот напишет заявление в полицию на Белоусова.

В эти показания можно поверить, проведя аналогию с заявлением гражданки Рафиковой, направленным в УВД Екатеринбурга в 2016 году. Она потребовала возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении "ВВК", "Бетонгрупп" и ЖСК "Западный-1". Жительница Первоуральска заплатила 2,2 миллиона рублей за однокомнатную квартиру, которая была возведена в конце 2015 года, но Михеев ее не отдал и продал кому-то другому (интересно было бы узнать, кто сейчас живет в этой квартире 3.6.8).

Фото: журнал "Регионы России"

В возбуждении уголовного дела было отказано. Возможно потому, что в нем фигурировала фамилия Михеева – члена Координационного совета при областном главке МВД России по взаимодействию с объединениями предпринимателей. В конечном счете требования Рафиковой выкупила "Производственная компания "Лес", аффилированная с Михеевым.

А основоположником уголовного преследования Белоусова и Мартенса стал Сергей Лебедкин, написавший заявление о мошенничестве в конце 2015 года. Отдел полиции №8 ничего противозаконного в деятельности руководителей "ВВК" не усмотрел, но прокуратура велела полицейским - "ищите и обрящите".

Что ни говори, а бывших прокуроров не бывает. Смотришь, как Лебедкин с Калининой в коридоре суда живо обсуждают стратегию судебного процесса, и веришь в это.

Волшебная коробка следствия

Заявление Лебедкина судья Вера Попова выудила из коробки с вещественными доказательствами. Подсудимых на стадии следствия с ним почему-то не ознакомили. Как и с рядом других документов, появляющихся в судебном процессе словно по волшебству.

Если бы Попова, например, рассматривала дело об убийстве, в коробке лежал бы окровавленный топор, полено, стамеска – что еще используют в бытовых распрях? А тут кубометры бетона, грузовики кирпича, словом, килограммы макулатуры – бухгалтерской и строительной документации. Про макулатуру – это ремарка судьи.

Поповой не позавидуешь. Ей досталось уголовное дело, место которому в арбитражном суде. Вера Дмитриевна откровенно говорит – "скоро судьи арбитража по центру будут гулять, а мы тут их работу делать". Пока что Попова работает за следователей, которые вынесли обвинительное заключение по работе "ВВК" в течение нескольких лет, не проведя строительно-технической и судебно-бухгалтерской экспертиз.

А подсудимым, кстати, грозит реальное лишение свободы. Они в один голос заявляют: деньги пайщиков, не получивших жилье, не у нас в карманах, а в объектах ЖК "Западный". Интересный факт – один из "потерпевших" уже умер, а его дочь живет в кооперативе несколько лет. Компания Белоусова даже делала в ее квартире чистовую отделку. То есть квадратные метры, вокруг которых разгорелся сыр-бор, построены "ВВК" и находятся в жилом комплексе, контролируемом Михеевым.

Проведем параллель. Александра Новикова обвинили в мошенничестве при строительстве коттеджного поселка "Бухта Квинс". Мол, вывел деньги пайщиков и не дал им квартиры в таунхаусах. Шансонье видимо сообразил, что надо достраивать – иначе, не ровен час, посадят. А если заявителям отдадут квадратные метры, то и дело сойдет на нет.

Белоусов с Мартенсом "выворачивают карманы" и говорят судье – за квартирами надо идти к Михееву. А если мы – мошенники, то на этой скамье должен сидеть и Михеев, потому что с пайщиками договора уступки пая подписывал в том числе Михеев. Парадокс следствия в том, что вращающийся в полицейских кругах Михеев (точнее сказать, его компания) числится в потерпевших.

Как утверждает следствие, "денежные средства впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах были распределены Белоусовым Е.П. между соучастниками преступления и использованы ими в личных целях по своему усмотрению". Все бы ничего, но следователи при этом в принципе не установили, куда были направлены деньги, внесенные пайщиками на счет ООО "ВВК"! А это нетрудно было сделать, изучив счета компании – субподрядчикам, на материалы, на зарплату.

Сотрудник прокуратуры Калинина интересуется – так хитили деньги или нет? А разве Верх-Исетская районная прокуратура не выяснила это из материалов следствия, поддерживая обвинение? Или все понимание надзорного ведомства строится на заявлении и комментариях Лебедкина?

Возможно, судья Попова не в курсе, что 87 членов ЖСК "Западный-1" направили обращение на имя Владимира Путина, в котором просят защиты от попыток команды Михеева лишить их оплаченного жилья. Имеющуюся копию документа "Уралинформбюро" готово предоставить на всеобщее обозрение. Пока же ограничимся одним фрагментом.

"На полученные от нас денежные средства жилье построено, но по заявлению Михеева В.Ю. оно построено не на деньги пайщиков, а на его деньги. Чтобы сделать процесс признания права собственности на квартиры в судебном порядке невозможным, Михеев В.Ю. и его подручные обанкротили ЖСК "Западный-1", а перед этим разделили кооператив на 14 кооперативов".

Выскажем следующую гипотезу. Уголовное дело Белоусова-Мартенса может быть звеном в схеме по отъему жилья у пайщиков ЖСК "Западный-1". Об этом в следующем материале "Уралинформбюро".

Андрей БЕЛЫЙ