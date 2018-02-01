ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

Готовьте чемоданы!

Экс-прокурор Сергей Лебедкин бурно реагирует на материалы "Уралинформбюро", посвященные ЖСК "Западный-1", где он значится в числе руководителей. Публичный разбор "анатомии" этого кооператива на юго-западе Екатеринбурга, как мы понимаем, не входил в планы его учредителей.

В очередной статье мы расскажем на каком автомобиле ездит сотрудник прокуратуры Екатерина Калинина, как изменилась судья Вера Попова, кому из жителей "Западного" придется ехать в смоленский арбитраж.

ОБЭП: "неуд" по всем фронтам

Борьба с экономическими преступлениями в Свердловской области в 2017 году получила неудовлетворительную оценку. Об этом сообщил "АиФ-Урал", ссылаясь на рейтинг подразделений ЭБ и ПК во всех регионах России. Свердловчане оказались на 72 месте из 84.

И ладно, если бы полицейские просто сидели сложа руки. Складывается впечатление, что этими руками активно творятся неблаговидные дела, наказуемые по статьям Уголовного кодекса.

Ранее это же издание рассказывало о том, что после задержания в середине января чекистами сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УВД Екатеринбурга "замаячила" перспектива расформирования данного подразделения под руководством Эдуарда Воронина. Инсайдеры предполагают, что в прежние времена поддержку майору полиции оказывал генерал Владимир Романюк, уволенный в июне 2017 года с поста начальника свердловской полиции.

Фото: 66.мвд.рф

Отделу Воронина было под силу разобраться в реалиях строительства жилого комплекса "Западный". Ведь граждане обращались в УМВД Екатеринбурга с заявлениями о том, что в ответ на предъявление документов об оплате пая в ЖСК "Западный-1" председатель кооператива Владимир Михеев "посылал их лесом".

Гражданка Рафикова такое заявление писала в 2016 году и требовала привлечь Михеева по статье "Мошенничество". Ей в возбуждении уголовного дела отказали, но (вот ведь совпадение!) у нее затем выкупила пай компания, аффилированная с Михеевым.

Фото: журнал "Регионы России"

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", соучредитель и председатель ЖСК "Западный-1" входит в Координационный совет при областном полицейском главке по взаимодействию с объединениями предпринимателей. Возглавляет этот совет полковник Олег Курач – бывший руководитель регионального ОБЭП. И как раз до его перевода на вышестоящую должность очень быстро завертелись шестеренки уголовного дела против подрядчика строительства "Западного" – компании "ВВК", точнее ее топ-менеджеров Евгения Белоусова и Константина Мартенса.

Подсудимых обвиняют в том, что они получили деньги от граждан за квартиры в "Западном", а предоставлять жилье им не собирались. Комизм ситуации как минимум в том, что дочь одного из потерпевших больше года живет … в оплаченной им кооперативной квартире!

В реальности "ВВК" построила большую часть этого жилого комплекса по соседству с "Академическим" - и это уже доказано в суде. В оплату своих услуг и используемых стройматериалов компания получала паи в ЖСК "Западный-1". Так что в комплексе есть квартиры для потерпевших, но заказчик строительства Владимир Михеев в 2016 году выставил строителей за периметр, задолжав им, по словам Белоусова, больше сотни миллионов рублей. И квартиры с чьей-то легкой руки обрели иных хозяев. Например, так случилось с квартирой Рафиковой.

Подсудимые вопрошают – кто же занимается двойными продажами (что равносильно мошенничеству)? В суде разводят руками – это должны были выяснять ОБЭП и следователи. Говоря языком представителя гособвинения Екатерины Калининой, найти ответ на вопрос – так хитили деньги у граждан или нет?

Отдел полиции №8 проявил было самовольство – изначально отказал в возбуждении уголовного дела против руководителей "ВВК", не увидев в их строительной деятельности признаков мошенничества. И тотчас был поставлен на место прокуратурой, в которую с жалобой обратился инициатор уголовного преследования… Сергей Лебедкин.

В дальнейшем люди в погонах, словно под волшебную дудочку, без экспертизы и здравого смысла довели уголовное дело до обвинительного заключения. И прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга с воодушевлением его поддержала.

Служили два майора

Воодушевление олицетворяет собой старший помощник районного прокурора Екатерина Калинина. Судя по поведению в судебном заседании, ей все уже понятно – деньги хитили. Следствие так и не выяснило, куда же в реальности делись несколько миллионов рублей (подсудимые доказывают, что в стройку), но это для гособвинения и не важно. Калинина в перерывах по-свойски обсуждает ход процесса с Лебедкиным на глазах у подсудимых. Страшно даже представить, как они могут общаться вне стен райсуда.

Калинина получила широкую известность во время судебного процесса Руслана Соколовского. Это тот самый блогер, который ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. И получил три с половиной года лишения свободы условно.

Калинина была признана лучшим государственным обвинителем Свердловской области в 2016 году. А благодаря изданию Life общественность узнала подробности ее личной жизни.

Весной 2012 года свердловские чекисты задержали при получении взятки в 7 миллионов рублей начальника отделения угрозыска УМВД Екатеринбурга Сергея Рахманова. В итоге майор получил 9 лет колонии строгого режима.

Когда Рахманов еще находился в СИЗО, Екатерина Калинина обнародовала свои с ним отношения. Как утверждает Life, два майора жили в гражданском браке. У них были общая машина и квартира. Cтоимость недвижимости – 6 миллионов рублей. А машину, которой теперь единолично владеет Калинина, можно увидеть рядом с Верх-Исетским судом, когда там работает старший помощник прокурора.

Источники таблоида высказали предположение, что Рахманов с Калининой не оформляли свои отношения в ЗАГСе, дабы избежать конфликта интересов. Но где это в законе запрещено сотруднику прокуратуры выйти замуж за полицейского? А закон Калинина знает "на зубок"!

Иное дело иметь основания сказать окружающим и начальству – да я знать не знала, что сожитель живет со мной на нетрудовые доходы, полученные незаконным путем. И отойти от "колониста" с квартирой и машиной.

И опять же – где служил Рахманов? В УВД Екатеринбурга. Если взглянуть на тенденцию, то можно предположить, что взяточники там растут, как грибы - слоями. Одних срезали – другие на свет вылезли.

А взятки, между тем, можно брать и за возбуждение уголовных дел в отношении невиновных и непричастных. И если прокуратура будет на это закрывать глаза, одобрительно кивая, то вроде бы и с преступностью борьба идет и кошелек тучнее. Что после этого удивляться рейтингу!

Предчувствие беды

Белоусов с Мартенсом несколько раз в судебном заседании заявляли, что мошенничеством занимается Владимир Михеев. Поскольку зачетные документы по паям подписывал в том числе председатель ЖСК и заказчик строительства, то Михеев вместе с ними должен сидеть на скамье подсудимых.

Подобного мнения придерживаются почти 90 членов ЖСК "Западный-1", направившие обращение в адрес Владимира Путина.

"Многим из нас предложили оплатить квартиры повторно под угрозой лишения жилья. При этом подручные Михеева В.Ю. занимаются скупкой за бесценок квартир отчаявшихся пайщиков.

За деньги пайщиков в микрорайоне "Западный" было построено 1 800 квартир. Это 5 000 человек, которые сегодня могут остаться без жилья. Данная мошенническая схема вводит в ступор правоохранительные органы, которые не могут или не хотят разбираться в ситуации. Все наши обращения в правоохранительные органы остались без должного внимания», - говорится в документе с подробной схемой на имя президента (редакция "Уралинформбюро" обладает копией).

По имеющейся информации, обращение переслано из Москвы для рассмотрения … в ГУВД МВД России по Свердловской области. Мы даже не удивимся, если курировать его было поручено Олегу Курачу.

Фото: 66.мвд.рф

Вот пригласит к себе полковник члена Координационного совета Владимира Михеева и строго спросит: ну, что там у вас пайщики Путину жалуются? А тот ему в ответ: так посадят сейчас мошенников Белоусова и Мартенса, а с недовольными мы поработаем.

И отправится в Кремль ответ: с хищением денег у граждан разобрались, оснований для принятия иных мер реагирования не имеется. Предполагаем, что в феврале заявителям придет отписка схожего содержания.

Опасения пайщиков остаться без оплаченного жилья небеспочвенны. Команда Владимира Михеева, состав которой мы оглашали ранее, ведет активные наступательные действия по всем судебным фронтам. Уголовное дело сильно связало руки руководителям "ВВК" - они под домашним арестом. А в это время их оппоненты плетут сеть в арбитражных судах разных регионов страны.

Фото: Dmitrii R-zhin / facebook.com

И сеть эта вовсе не на строителей, которым при таком расследовании уголовного дела "светит" реальное лишение свободы. Сеть на пайщиков.

В описании схемы, отправленной президенту, утверждается, что подконтрольные Владимиру Михееву компании получили право требования от 400 до 500 миллионов рублей за якобы выполненные работы на строительстве ЖК "Западный". То есть строила компания "ВВК", что было доказано многочисленными свидетелями в уголовном суде, а по документам арбитражных процессов получается, что те же пятиэтажные хоромы семье Михеева возводили ООО "СтройПром К" и ООО "Стройкомп" (директор в обществах Сергей Лебедкин), ООО "Производственная компания "Лес" (директор Дмитрий Рожин). Фигурирует в этой цепочке и ООО "Доходный дом "Хадсон" с учредителем Сергеем Циммером – протоиереем Каменской епархии.

Если в арбитраже доказать, что сотни миллионов рублей пайщики непонятно на каком основании заплатили "ВВК" (оно же, типа, не занималось стройкой!), а их паи считаются неоплаченными, то несколько тысяч граждан могут собирать вещи и выезжать из "Западного" на все четыре стороны. А Михеев сотоварищи получат фантастическую прибыль. Что там митингующие екатеринбургских недостроев – вот это будет бомба! Рванет так, что перекроет уничтожение телебашни.

Пайщики ЖСК "Западный-1" могут уже сейчас искать в картотеке арбитражных дел свои фамилии в качестве потенциальных выселенцев. Мы насчитали более сорока привлекаемых физлиц по иску ООО "Торговый дом "Агат" (директор Дмитрий Рожин) в смоленском арбитраже (дело А62-2406/17). Истец будет оспаривать сделки по паям, заключенным с участием "ВВК".

Гроза ли причудилась судье Вере Поповой, либо что иное случилось – но она вдруг ограничила для СМИ видеосъемку процесса Белоусова-Мартенса. Если прежде можно было часами фиксировать выступления подсудимых, свидетелей и прочих участников заседания, то теперь лимит – 10 минут. Перемена в настроении судьи с ходу необъяснима.

Нервозность растет в зале суда. Как обронил Белоусов в сторону Лебедкина – "Бог вас накажет". В начале февраля Попова уйдет в совещательную комнату для вынесения вердикта. "Уралинформбюро" проследит за судебной развязкой.

Андрей БЕЛЫЙ

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