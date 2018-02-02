Новый эшелон "Уральских авиалиний"Сегодня в 10:55
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Дальний Восток в приоритете.
В юбилейный 2018 год "Уральские авиалинии", занимающие 4 место в ТОПе крупнейших авиакомпаний страны, готовы взять новую "высоту", увеличив пассажиропоток до 9,5 миллионов человек. То есть прибавить полтора миллиона.
За четверть века авиакомпания смогла превратиться из уральского "извозчика" в маститого федерального игрока. Ловко лавируя между кризисными "ямами", под руководством Сергея Скуратова "Уральские авиалинии" стали базовыми в 4 аэропортах России – Кольцово, Пулково, Домодедово и Баландино (ныне – Челябинск).
Обгоняя "Аэрофлот"
В прошлом году перевозчик заработал 66,4 миллиарда рублей – на 15,8% больше, чем в 2016. При этом в среднем тарифы "Уральских авиалиний" снизились на 4,3%, а по России и вовсе "просели" на 14%. Выручил компанию туристический поток, приросший за год на 23,7%. По словам гендиректора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова, это - самый высокий показатель среди первой "пятерки" российских авиакомпаний, включая "Аэрофлот" и S7.
"У нас 14 часов в сутки самолет находится в воздухе. Ведь прибыль лайнер приносит только в том случае, если он летает и загружен на 75%. Планка загрузки - свыше 4 000 часов в год. У нас нет за спиной олигарха или государства, и каждый год у нас объем перевозок растет минимум на 15%. И мы пока не собираемся останавливаться", - подчеркивает Скуратов.
По самым скромным подсчетам, прибыль авиакомпании в 2018 году должна подрасти на 15%. "Уральские авиалинии" в этом году намерены пополнить свой флот еще пятью A321 и двумя A320. Тем самым парк Airbus увеличится до 50 единиц.
По словам Сергея Скуратова, они приглядываются к МС-21. "По заявленным техническим характеристикам – это хорошая машина. Но мы должны быть уверены, что самолет будет летать 400 часов в месяц – это критическая цифра, но иначе никак. Если Airbus в месяц летает 250 часов, то считайте, что вы сработали в "ноль". Все, что заработал - отдал лизингодателю, а себе уже ничего не осталось", - пояснил глава авиакомпании.
В 2019 году УАЛ приобретет два совершенно новых лайнера Airbus - A321neo. "Это - уникальная машина. С новыми двигателями и 3 топливными баками. Экономия топлива - 2-3%. 7,5 часов в воздухе. 240 пассажиров. Не машина – мечта. Мы одни из первых, кто будет получать A321neo. И если машина себя хорошо покажет, будем брать по два новых самолета в год, прямо с конвейера", - пообещал Скуратов.
А вот "покупка" широкофюзеляжных самолетов отложена до лучших времен. "Мы хотели бы широкофюзеляжный самолет, но найти такой очень сложно. Барахла – сколько угодно. Полно 20-летних, но мы такие не берем. Нам нужны самолеты 3-5-летние, считай, ясельного возраста, либо с конвейера. Но таких сейчас нет. Пока был кризис в Европе, самолетов было полно, так как падали объемы перевозок, а сегодня экономика в Европе и Америке на подъеме - все самолеты заняты. Поэтому пока думаем, считаем, смотрим", - отметил глава "Уральских авиалиний".
Не исключено, что через пару лет авиакомпания начнет эксплуатацию Boeing-737 MAX. Переговоры с конкурентами Airbus уже идут. "Они в нас заинтересованы, предлагают нам очень выгодные варианты сотрудничества. "Боинги" нам подходят, у них дальность очень хорошая, но на их появление уйдет года два. Так как это достаточно затратное мероприятие, придется переучивать весь наш персонал", - рассказал "Уралинформбюро" Сергей Скуратов.
Новые горизонты
Загрузить новые самолеты в первую очередь помогут рейсы в Китай и на Дальний Восток. По словам Скуратова, от Урала до Дальнего Востока на авиационной карте "белое пятно" - ниша никем не занята. С направления ушли "Трансаэро" и "ВИМ-Авиа": "Мы будем туда летать. Будем летать много. Хотя мы понимаем, что много там не заработаем".
На карте полетов "Уральских авиалиний" возможно появятся Южная Корея, Вьетнам, Япония, Швейцария и Голландия. А вот в Каир компания летать передумала. "Готовились туда летать. Но одумались, осознали, что это немного не наш рынок. Нет разнообразия и перспектив - в отличие от Китая", - пояснил глава УАЛ.
Все может кардинально изменить международная выставка ЭКСПО-2025, если Екатеринбург выиграет битву за место ее проведения.
"Если бы мне сегодня сказали, что мы выиграли, я бы взял 20 самолетов. Мы, конечно, техническую базу для увеличения флота готовим. Учитывая возможности нашего авиационно-технического центра, мы готовы и 100 самолетов сегодня эксплуатировать, если речь идет об Airbus. А если с Boeing, то 80. Но пока это только мечты и не ближние перспективы", - прогнозирует Сергей Скуратов.
Ольга КАРПОВА
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