Сон о Шарташе в стиле Пикассо

Как преобразится главный лесопарк Екатеринбурга.

Голодному снится еда, уставшему в пути — дом, убийце — призраки его жертв. Корреспонденту "Уралинформбюро" в уикенд приснился бегемот на берегу озера Шарташ. Бегемот разминался на тренажерах с портретом Путина, катался на велосипеде по красной дорожке и читал детям лекции о стоянках древнего человека.

Кубический привкус уральского парка

По пробуждении у любого, узревшего во сне такой ядреный коктейль, остается только два варианта: бежать сломя голову к специалисту по черепно-мозговым болезням или обратиться за консультацией к старику Фрейду. Легкие пути по боку. Лучше проверить, как реально обстоят дела с проектом реконструкции Шарташского лесопарка. Благо, что эскизы превращения прибрежной зоны Шарташа в "новые Сокольники" находятся в свободном доступе - на сайте областной Дирекции лесных парков.

Концепция создания на базе Шарташского лесопарка оздоровительного кластера была анонсирована в ноябре 2017 года. Тогда же было объявлено два конкурса на разработку документации проекта благоустройства территории, которые выиграла "Проектная компания "УралДорТехнологии".

Если судить по красивым картинкам, размещенным на сайте Дирекции, из Шарташского лесопарка предполагается сделать нечто среднее между чопорным английским сквером и респектабельным пляжем где-нибудь на Гавайях.



Это не Гавайи, это - Шарташ. Такими пляжами озеро обзаведется к 2020 году. Фото: "УралДорТехнологии".

Ядром парка станут вовсе не подстриженные под расческу кусты боярышника, а зона активностей — проще говоря, площадки для воркаута, игровые зоны и 8-километровая сеть велодорожек. С уральским колоритом в стиле "хайтек".

Очевидно, чтобы напомнить горожанам и гостям: парк расположен не где-нибудь, а в столице советского конструктивизма. Отсюда и геометрическая строгость пешеходных и велодорожек, напоминающих по форме вафельную клетку, и кубовидные информационные стенды, вызывающие стойкие ассоциации с Малевичем и Пикассо.



Пешеходные дорожки будущих "Нью-Сокольников" навевают ассоциации с "Волшебником страны Оз". Фото: "УралДорТехнологии".

Особо впечатляют г-образные светильники, расположенные по обочинам велодорожек. Полное ощущение, что движешься по фантастическому светящемуся порталу, ведущему в параллельный мир.

Велосипедам — дорогу из красного асфальта

Как нельзя научиться кунг-фу по книжкам, так и невозможно составить четкое представление о проекте по иллюстрациям — пусть даже мастерски выполненным.

На сайте Дирекции имеется раздел, в котором можно проголосовать за один из четырех вариантов входной группы в Шарташский лесопарк. Скажем честно, корреспонденту "Уралинформбюро" больше приглянулся второй эскиз, выполненный в виде тройного П-образного портала.

В процессе голосования удалось познакомиться с дизайнером, представившимся Алексеем, который принимал непосредственное участие в разработке облика "новых Сокольников". Он поделился некоторыми секретами проекта, расставив точки над "и".

Самое первое и главное — Сокольники взяты лишь за образец общей структуры. Та самая модель "велодорожки и роллерные трассы, вокруг которых развивается вся остальная инфраструктура", чем славится столичный парк.

"Мы пошли тем же путем, — пояснил собеседник. — У нас будет главная аллея¸ так называемый "Каменный путь", своего рода линия тяготения всего прилегающего ландшафта. Он будет проложен по берегу Шарташа, а рядом обустроят игровые площадки, беседки-лектории, зоны детского отдыха, оздоровительные и прибрежные зоны с шезлонгами, где посетители смогут принимать солнечные ванны".

Про ключевой элемент проектируемого кластера — 8-километровую велосеть, соединяющую западный, южный и восточный берега озера — "Уралинформбюро" уже неоднократно писало. Её "фишка" в том, что она, во-первых, довольно широкая (7 метров), а, во-вторых, отделена от пешеходных тропинок гранитным бордюром и "зеленой зоной", на которой в летнее время будут высаживаться цветы.

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Столкновение пешеходов и велосипедистов невозможно: дорожки отделены друг от друга широким бордюром. Фото: "УралДорТехнологии".

Скажем сразу: трассы для этих дорожек уже проложены, причем много лет назад. Никаких кардинальных изменений в "рисунок" лесопарка проектировщики вносить не собираются — тем паче покушаться на лесополосу, защищенную статусом Особо охраняемых природных территорий.

Просто старые дорожки, уже основательно затертые и затоптанные посетителями за десятилетия эксплуатации парка, будут восстановлены, выложены красным (для велосипедистов) и серым (для пешеходов) асфальтом и приспособлены для современного использования.

Таким же образом авторы концепции намереваются использовать и окружающий ландшафт — например, огромные валуны, уложенные самой матушкой-природой миллионы лет назад. На них предполагается закрепить деревянные панели, превратив в уютные скамейки.

Кемпинги "впишут" за арендаторский счет

Минимум пластмассы, максимум природных материалов — таков девиз создателей оздоровительного кластера на Шарташе. Отсюда и минимализм малых архитектурных форм: г-образные светильники, п-образные тренажеры, беседки в "кубическом" стиле, газонные решетки по обочинам пешеходных дорожек, выполненные по технологии сэндвича (грунт-решетка-растительность).



Даже места уединенного отдыха будут выполнены в кубическом стиле. Фото: "УралДорТехнологии".

"Планируется оборудовать три спортивные и шесть детских площадок, — пояснил Алексей. — Они задуманы не очень большими, чтобы дети смогли на них поиграть во время прогулки. Для активного отдыха детей на площадках будут установлены деревянные фигуры овечек и бегемотов. Возможно, появится и макет корабля. Дизайн игровой зоны пока в проработке, мы планируем согласовать его с заказчиком и вынести на общественное обсуждение".

Что характерно, уже существующие на берегу Шарташа кемпинги и беседки в ходе реконструкции демонтированы не будут. Задача предстоит намного сложнее: вписать их в будущий ансамбль парка. Для этого проектировщики неоднократно встречались с арендаторами этих площадок, ознакомили с проектом, дали рекомендации по модернизации территорий. Апгрейд кемпингов будет вестись за счет самих арендаторов.

А вот систему освещения строителям парка придется фактически воссоздавать с нуля. Фонари, оставшиеся с советских времен, на сегодняшний день почти разрушены. В будущем светиться в темное время суток будут не только светодиодные лампы, но и сами столбы, а также контуры беседок и информационные стенды.



Такие необычные фонари будут освещать путь посетителям парка в ночное время. Фото: "УралДорТехнологии".

"По всему "Каменному пути" будут установлены флажки с указанием направления и расстоянием до ближайшего выхода, санитарных зон и пунктов общепита. Кроме того, на культурно-исторических площадках мы постараемся разместить стенды с информацией об истории Шарташа — чтобы посетители, занимаясь спортом, пополняли свой багаж эрудиции", — пообещал Алексей.

Урок истории на пробежке

История Шарташа - дай Бог каждому мегаполису матушки-России. Задолго до египетских пирамид на берегах озера уже кипела жизнь, строились святилища, жертвенники, а в I тыс. до нашей эры даже примитивные металлургические "домницы".

В этот период обитатели так называемого Иткульского металлургического очага (жившие на обширной территории от Аяти и верховьев Чусовой до Аргазей и берегов реки Уфы) снабжали металлом и бронзовым оружием всю степную зону Южного Урала, Западную Сибирь и северные районы региона. А ряд артефактов, изготовленных в наших краях, добрался даже до Финляндии.

Сами Шарташские каменные палатки, без привязки к человеческой жизнедеятельности — объект совершенно уникальный. Это так называемые "скалы-останцы": изолированные массивы горной породы, деформированной выветриванием, эрозией и воздействием воды. По одной из версий, некоторые останцы в далеком прошлом были частью подводных горных хребтов — ведь в эпоху кембрия (550 миллионов лет назад) на месте Уральских гор плескался океан.

"На берегах Шарташа происходило много интересных событий и в более позднюю эпоху, — напоминает Алексей. — На восточном берегу в XIX веке существовал так называемый "Александровский ров" - недостроенный канал, через который владельцы Березовских золотых приисков хотели осушить озеро, чтобы перебросить его воду на заводские механизмы. На месте рва мы поставим арку с информационным щитом, где подробно расскажем об этом неудавшемся эксперименте".



Информационные стенды не только подскажут путь к туалету или кафе, но и познакомят с историей Шарташского парка. Фото:"УралДорТехнологии".

Пока это лишь концепция, которую авторы собираются вынести на общественное обсуждение 9 февраля. Слушания пройдут в администрации Екатеринбурга. Однако можно сказать, что создание "Нью-Сокольников" уже стартовало. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в ноябре 2017 года в рамках благоустройства лесопарка были снесены старые и аварийные деревья на площади 152 гектаров.

Общая стоимость благоустройства берегов Шарташа составит несколько миллиардов рублей. Из этой суммы, как считает Алексей, несколько десятков (если не сотен) миллионов может уйти на систему освещения. Предполагается сначала обустроить западный берег, затем восточный, и лишь после этого начнется развитие инфраструктуры по всему протяжению "Каменного пути".

Евгений СУСОРОВ