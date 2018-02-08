Поколение "пенсион" считает баллы

А эксперты пророчат системе скорый крах.

Пенсионной системе России угрожает крах, в том числе по причине "заморозки" накопительной части пенсий, из-за которой госбюджет (вынужденный "подкармливать" Пенсионный фонд России) уже к 2020 потеряет порядка 6 триллионов рублей.

Такой прогноз озвучен на круглом столе "Справедливая и современная пенсионная реформа. Стратегия роста для каждого", организованном в Екатеринбурге институтом экономики имени П.А. Столыпина при активной поддержке Свердловского регионального отделения "Партии Роста". Корреспондент "Уралинформбюро" принял участие в дискуссии.

Отдай деньги дяде, а сам иди в… "тень"

Как известно, российские пенсии – одни из самых низких в мире. В 2017 году средний "пенсион" россиянина составлял 13 657 рублей, пенсия по инвалидности и того меньше — 13 349. Более-менее неплохо живут инвалиды и ветераны войны, отставные чекисты и советские чиновники: они получают порядка 30 тысяч рублей в месяц и выше.

Для сравнения: отработавший свое американец, достигнув 67-летнего возраста (для женщин — 65 лет), получает пенсию, сравнимую с зарплатой банковского сотрудника — 1 100 – 1 200 долларов, то есть 68 400 рублей. В Германии и того больше: около 1 400 долларов. При этом немцы завидуют датским пенсионерам, которые, выходя на пенсию в стандартные 65-67 лет, ежемесячно получают в среднем по 2 800 долларов.

В чем же причина бедности наших пенсионеров? По мнению директора по развитию ГК "ЛЕВЪ&ЛЕВЪ - АУДИТ" Арсения Артюха — в невысокой зарплате среднестатистического россиянина. В данный момент она не превышает в большинстве отраслей 558 долларов (32 364 рубля). А в той же Германии этот показатель выше 4 400 долларов.



Сравнительная таблица средних зарплат в разных странах мира. Россия, как всегда, лидер... с конца. Фото: институт экономики роста им. Столыпина.

Связь между зарплатой и пенсией — прямая. Ежемесячно работодатели перечисляют в Пенсионный фонд России 22% от фонда оплаты труда. Это на 8-10% выше, чем аналогичные отчисления в странах Евросоюза.

Наполняемость Пенсионного фонда России сегодня составляет всего 4,8% от ВВП страны, в то время как в Австралии и США — 120,7 и 79,9% соответственно.



... и опять Родина в самом хвосте рейтинга. Уже по доли пенсионных накоплений в структуре ВВП. Фото: институт экономики роста им. Столыпина.

А разделить эти "кошачьи слезки" нужно между 36,6 миллионами человек: именно столько пенсионеров насчитывается в России на начало 2018 года. Поэтому госбюджету приходится ежегодно "подливать" в Пенсионный фонд дотации в размере 3,36 триллиона рублей, чтобы рассчитаться по своим обязательствам перед людьми старшего поколения.

Второй "корень зла" — большая налоговая нагрузка на предпринимателей. По мнению Артюха, большинство работодателей откровенно не понимают, куда уходят эти 22%. Не на пенсию для их сотрудников — точно. И это еще один повод для ухода в "серые" зарплаты, уверен руководитель регионального отделения ВПП "Партия Роста" Алексей Кабанов.

Это, конечно, бьет по интересам работников, но… в отдаленной перспективе. Как известно, "серая" зарплата лишает права на достойное вознаграждение по выслуге лет. Впрочем, опять же черта нашего государства – живи днем сегодняшним. Большинство молодых трудоспособных граждан предпочитают формулу "здесь и сейчас", а потому не противится зарплате в конверте, с которой работодатель не отстегивает проценты в ПФР.

Есть ли жизнь после балла?

По мнению участников дискуссии, система формирования пенсионных накоплений вызывает много вопросов. Как известно, для граждан моложе 50 лет она состоит из солидарной (6% суммы пенсионных отчислений), накопительной (6%) и страховой (10%) частей.

Страховая часть является определяющей для размера пенсии. Она формируется за счет так называемых "баллов", которые зависят от суммы уплаченных гражданином страховых взносов в ПФР и общего стажа работы. Пенсионные баллы – это коэффициент, введенный для равномерной (пропорциональной) индексации пенсий. Он зависит от уровня инфляции: чем выше этот уровень, тем дороже балл. В 2017 году, к примеру, он был равен 81 рублю 49 копейкам.

Работник, набравший к моменту выхода на пенсию недостаточно баллов, лишается права на страховую часть пенсии. Если в 2017 году достаточно было набрать 11,4 балла, то в 2025 году минимальный порог будет в 30 баллов. А стаж работы "без отрыва от производства" - не менее 15 лет.

Количество баллов зависит как от трудового стажа, так и от размера получаемой за год зарплаты. Как утверждают специалисты, для получения пенсии в 30 тысяч рублей придется отработать на протяжении 30 лет, зарабатывая в месяц 73 тысячи рублей. Следовательно, большинству потенциальных пенсионеров придется оттягивать срок выхода на заслуженный отдых, чтобы не сидеть на хлебе и воде.

Проблема в том, что повышать пенсионный возраст особо некуда: согласно данным Росстата, средняя продолжительность жизни в стране сегодня составляет 66,5 лет для мужчин и 77 лет для женщин. Получается, что большая часть мужского населения при таком раскладе просто не успеет воспользоваться плодами "заслуженного отдыха". А значит, и откладывать на их пенсионное обеспечение нет никакого смысла.



Владимир Лобок. Фото: Роман Медведев.

"Сегодня пенсионеров в России почти столько же, сколько и трудоспособного населения, — заявил в ходе дискуссии президент Екатеринбургской ассоциации малого бизнеса Владимир Лобок. — А условия, созданные пенсионной реформой, позволяют создать нормальную пенсию очень небольшому количеству граждан, а для 53% пенсионеров — лишь в объеме прожиточного минимума. Это может привести в будущем к росту социальной напряженности и расходов бюджета на выплату социальных доплат".

Датский пример нам не указ

Спасти ситуацию могла бы накопительная часть пенсии. По мнению Арсения Артюха, она наиболее наглядная, прозрачная и персонифицированная составляющая пенсионной суммы. Однако в 2014 году, как уже было сказано, накопительная пенсия была заморожена решением Правительства РФ: сначала на 3 года, а теперь вообще до 2020 года.

В "холодильнике" таким образом оказалось почти 1,5 триллиона рублей. Впрочем, "заморожена" — не значит "выведена из оборота". Формально эти деньги не пропали: их можно перевести в страховую часть. Именно с них идут выплаты действующим пенсионерам. Кроме того, в 2015 году Минобороны РФ запросило у Пенсионного фонда часть средств накопительной части на… боевые действия в Сирии.

Государство лелеет надежду, что благодаря "заморозке" накопительной части ПФР сможет выручить 551,3 миллиарда рублей на нужды нынешних получателей пенсии. Однако есть и другой, куда менее оптимистичный прогноз, согласно которому пенсионная система из-за "заморозки" может потерять к 2020 году 6 триллионов рублей.

Почему? По той же самой причине: нынешние пенсионеры не в состоянии "разгонять" национальную экономику из-за своей бедности. В отличие от своих "коллег" из Германии или США, которые получают пенсию на уровне зарплаты "среднего класса", активно покупают машины, земельные участки и недвижимость, путешествуют по миру, оставляя турфирмам хороший прибыток, а государству — солидный налог с деятельности этих турфирм.

Но почему же у немцев или американцев (не говоря уже от датчанах и шведах) получается то, что не под силу Пенсионному фонду России? По множеству причин. Прежде всего потому, что в большинстве так называемых "развитых" стран средняя зарплата в разы выше российской.

Во-вторых, в странах Евросоюза, США и Японии действует совсем другое соотношение капиталов, идущих на обеспечение пенсионеров. В России 62,2% объема пенсий формируется за счет госдотаций, 34,7% — от трудового дохода будущих пенсионеров, и лишь 3% поступает от частных инвестиций в негосударственные пенсионные фонды.

А, к примеру, в Канаде доля НПФ составляет 40%. А в Нидерландах примерно столько же (39,7%) пенсионной денежной массы поступает через корпоративные каналы. Проще говоря, предприятия сами инвестируют в будущих пенсионеров — аккумулируя средства на персональных счетах работников.

Что стоит пойти по этому пути? Только одно: чтобы подключить достаточное количество НПФ, их нужно для начала создать. Пока же они формируются исключительно вокруг крупных предприятий или финансовых групп, успевших за годы пенсионной реформы подкачать финансовые "мускулы" и укрепиться на фондовом рынке.

Деньги из "холодильника", бизнес — из сумрака.

Спасти тонущий корабль российских пенсий, по единодушному мнению участников круглого стола, можно — но для этого следует принять ряд рискованных мер. Они составляют костяк политической программы "Партии РОСТА" и, похоже, именно с этой программой лидер "ПР" Борис Титов в марте пойдет на президентские выборы.

Среди предложенных рецептов — возвращение накопительной части пенсии из "заморозки" и перевод ее на добровольную основу с одновременным снижением страховых выплат работодателей в пенсионный фонд минимум на 10%.

"Необходимо также обеспечить понятные, прозрачные и стабильные условия для формирования пенсионных прав и накоплений, а пенсионные счета сделать собственностью не государства, а гражданина! Это мотивация платить зарплату "в белую", так как каждый из нас сможет управлять счетом, видеть реальный результат, использовать на свои цели, передавать по наследству", — считает Арсений Артюх.



Арсений Артюх. Фото: Роман Медведев.

При этом государство не должно быть отлучено от пенсионного вопроса. В частности, госбюджету следует проиндексировать пенсии в полном объеме на сумму инфляции за 2014-2016 годы, освободить от взносов в ПФР работающих пенсионеров и индивидуальных предпринимателей, обеспечить 100% государственное бюджетное финансирование пенсионных обязательств, возникших во время СССР.

А вот для лиц, зарабатывающих в месяц свыше 1 миллиона рублей, страховые взносы следует, по мнению участников дискуссии, наоборот поднять с нынешних 22 до 25%. Таким образом, к финансированию пенсионеров будет подключена пусть и немногочисленная, но весьма состоятельная прослойка, в руках которой, по разным оценкам, находится от 50 до 75% всего национального богатства.

Что-то подсказывает, что этот пункт в сегодняшней России — самый трудный для реализации. Проще "вызывать из сумрака" бизнесменов помельче с помощью грозных окриков прокуратуры и обещаний налоговых послаблений.

Евгений СУСОРОВ