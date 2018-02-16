Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Без консультаций с мэрией Екатеринбурга.

Градсовет Екатеринбурга забраковал концепцию жилой застройки на месте завода "Уралкабель", разработанную по заказу УГМК. Об этом сообщает корреспондент "Уралинформбюро", побывавший 15 февраля на заседании.

Концепция строительства ЖК "Нагорный" была размещена в начале февраля на сайте администрации Екатеринбурга. Как ранее сообщало наше агентство, жилой комплекс встанет в квадрате улиц Нагорная-Токарей-Синяева-Мельникова. В планах "медников" — снести заводские корпуса, а на их месте построить высотное жилье — в том числе две 29-этажных "свечки".

К моменту заседания совета высота "свечек" успела вырасти до 38 этажей, а количество — до четырех. Как пояснили в ходе презентации разработчики проекта из компании "Альтек-проектирование", высотная доминанта займет примерно 30% будущего квартала, остальное пространство уйдет под разноуровневые жилые дома от 7 до 15 этажей.

На руинах "Уралкабеля" встанет вот такой 38-этажный "крест". Фото: "Альтек-проектирование".

При этом четыре 38-этажных высотки будут скомпанованы в форме креста — в центре которого разместится живописный атриум, а под ним — коммерческие помещения. Нижние этажи разноуровневой части "Нагорного" предполагается отдать под офисы и магазины, а также встроенные детские сады общей вместимостью 300 мест. Здесь же, под стилобатом, разместятся парковки и надземный пешеходный "мост" со смотровой площадкой, а под мостом - сквер с историческим памятником - явочной штаб-квартирой революционера Якова Свердлова (ул. Кирова, 31).

Историческая составляющая территории, по мнению проектировщиков, должна стать одной из главных изюминок "Нагорного". В частности, они напомнили, что до революции на этом месте стоял храм, а после его сноса — клуб металлургов ВИЗа. Часть помещений клуба в дальнейшем была приспособлена под производственные нужды. Эту площадку теперь следует "проапгрейдить" под помещение в стиле "лофт" — разместив в нем, к примеру, кинотеатр.

Один из корпусов станет "лофт-кинотеатром"... Фото: "Альтек-проектирование".

Таким образом, архитектурная память новодела будет хранить черты как малаховского классицизма, так и советского конструктивизма, уверены проектировщики. Но никто не обмолвился еще об одном объекте культурного наследия: первом православном кладбище Верх-Исетского завода, которое находится под фундаментом нынешнего завода "Уралкабель".

Многие члены Градсовета сомневаются в целесообразности сноса заводских корпусов и переноса производства в Верхнюю Пышму. "Пышма приобретает рабочие места и налоговые поступления, а Екатеринбург, наоборот, теряет, — возмутился главный градостроитель института УралНИИпроект Григороий Мазаев. — Сегодня в Екатеринбурге всего 7,5% населения работает на заводах. Город все больше становится местом обитания клерков и продавцов!".

Категорически не понравилась членам Градсовета и конфигурация размещения жилых домов. По мнению Мазаева, поставить высотки в центр, оградив их от магистральных улиц плотным "каре" среднеэтажных домов — значит "смазать" их доминирующий эффект. Высотный акцент разумней перенести ближе к улице Токарей, а часть домов из проекта вообще убрать, чтобы привести плотность застройки к градостроительным нормативам.

Вид ЖК "Нагорный" со стороны перекрестка Кирова и Токарей... Фото: "Альтек-проектирование".

"А нужны ли здесь высотки вообще?" — задался риторическим вопросом глава Градсовета Михаил Вяткин. Он предложил оставить в проекте только одно высотное здание, перенеся его ближе к перекрестку Татищева и Токарей, чтобы поддержать и "обыграть" уже стоящие там "свечки".

При этом Вяткин напомнил коллегам, что некоторое время назад представители архитектурного сообщества выходили на УГМК с предложением разместить на площадке "Уралкабеля" Ледовую арену — ту самую, которую медники планируют возвести вместо сносимой телебашни.

... и с угла улиц Кирова и Мельникова. Фото: "Альтек-проектирование".

Немало претензий в ходе дискуссии было высказано и в адрес транспортной схемы будущего жилого квартала. Проектировщики предлагают сделать основной заезд на территорию "Нагорного" со стороны улицы Мельникова (и без того перегруженной в часы пик).Саму улицу Мельникова при этом предлагается расширить, а улицу Нагорную, ныне тупиковую, "пробить" до Токарей. Однако, по мнению архитекторов, заезды разумнее сделать со стороны улиц Токарей и Татищева, которые являются магистральными транспортными артериями этой части микрорайона ВИЗ.

Главный недостаток концепции, по мнению архитекторов, заключается в том, что заказчик не обратился в городской Департамент архитектуры за разрешением на проработку концепции. Возможно, это сделано намеренно: ведь муниципалитет в таком случае предложил бы заказчику проработать схему развития всего квартала — от Кирова до Татищева. А это потребовало бы совсем других расходов — как интеллектуальных, так и финансовых.

В итоге Градсовет концепцию отклонил и отправил на переработку с учетом всех высказанных замечаний. При этом архитекторы настоятельно рекомендовали "медникам" при корректировке концепции опереться на Стратегию пространственного развития Екатеринбурга — проще говоря, решать вопрос застройки вместе с мэрией.

Евгений СУСОРОВ

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