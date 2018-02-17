Сатка проголосует втемную

Блэкаут-сценарий выборов 18 марта.

Наступивший год обещает Сатке энергетический квест. Предугадать, когда сорокотысячный город на западе Челябинской области вновь обесточат, не возьмется никто. Но эксперты уверены - вслед за январским блэкаутом нужно ждать нового ЧП.

В прошлом месяце жители около 90 домов почти сутки просидели без света. Авария – следствие реформы в энергетике России. Хотели по совету Чубайса, как лучше, а получили запутанную схему энергоснабжения потребителей, в которой черт ногу сломит, а деловар обогатится.

Казалось бы, чего проще – есть генерирующие мощности, есть сети, есть потребители. И, как говорил Райкин, пусть ток дают в недоразвитые районы.

Но как вам такой термин в энергетике "котлодержатель"? Что за котел он держит?

Сейчас в каждом субъекте Федерации количество сетевых организаций, транспортирующих электроэнергию, измеряется десятками, а то и сотнями. От крупных распределительных до контор "рога и копыта". Последние десять лет принцип тарифообразования предполагает, что собранные с потребителей средства собираются в один "котёл", из которого котлодержатель оплачивает сетевым компаниям услуги по доставке электроэнергии.

В Челябинской области "котёл" смешанный – он в руках "МРСК Урала" и "АЭС Инвест". Саткинский район входит в зону ответственности последней компании. Она примечательна тем, что контролируется бывшей женой Игоря Сечина. В совладельцах также значатся два видных челябинских бизнесмена Марк Лейвиков и Сергей Вайнштейн.

Но Сатка оказалась впотьмах на морозе вовсе не из-за них. Проблема в сетях.

Юридически они находятся в муниципальной собственности. А фактически сданы в аренду. И вот тут начинается пирамида.

Арендатор – ООО "Горсеть". Юридический адрес – Сатка. Учредитель – екатеринбурженка Ольга Показаньева. Директор – Александр Черемушкин. История компании ведется с 2003 года. Выручка в 2016 году (данные за прошлый год еще не опубликованы – прим.ред) – 3,7 миллиона рублей. Прибыль – 538 тысяч рублей.

По неизвестной причине "Горсеть" заключила договор субаренды с ООО "Сети и системы". Компания основана в 2014 году в Челябинске. Учредителем значится екатеринбуржец Александр Аксенов. В 2016 году компания при выручке 148 миллионов рублей получила убыток в 17 миллионов.

Примечательно, что "СиС" не имеет собственных основных средств. А потому заключен договор на обслуживание сетей с ООО "Электросервис". Эта компания учреждена в Сатке в 2015 году екатеринбуржцем Артемом Корниловым. В кресле директора находится Александр Черемушкин. Выручка компании за 2016 год – 52 миллиона рублей, прибыль - 286 тысяч.

По некоторым данным, Ольга Показаньева могла быть первоначальным учредителем ООО "Электросервис". Но даже того, что директором двух саткинских компаний является Александр Черемушкин, хватает для вопроса – а с какой целью в цепочку включено ООО "Сети и системы", в котором нет требуемого персонала и техники?

В январе 2018 года арендатор и субарендатор заявили о том, что не в состоянии заниматься сетями Саткинского района. ООО "Сети и системы" накопило задолженность в 30 миллионов рублей перед гарантирующим поставщиком. Бизнесмены предложили расторгнуть с ними договор аренды. Но администрация городского округа также не в состоянии заниматься сетями.

Предположить, что екатеринбургские бизнесмены являются новичками на энергетическом рынке и "забрались не на свой столб", было бы опрометчиво. Тот же Александр Аксенов ранее присутствовал в Сатке с ООО "Электросети", которую ликвидировал в 2015 году.

Эксперты "Уралинформбюро", оценивая работу сетевых компаний, сомневаются в убыточности их бизнеса. Какой смысл генерировать убытки?

Территориальные сетевые организации, а их в Челябинской области более 50, конечно, нельзя ставить на одну доску. В случае Сатки хорошо бы произвести детальный анализ реальных затрат на содержание сетей. Не то, как это отражено в отчетности, а в натуральном выражении. Откуда взялась такая гигантская задолженность? Представители ООО "Сети и системы" говорят о сверхнормативных потерях в сетях, которые достигают 50%, что в 2 раза превышает норматив, учтенный в энерготарифе.

"Лоскутное" одеяло энергосетей Челябинской области сейчас зияет саткинской дырой. Между тем зима не спешит сдавать свои позиции. Морозы уйдут не скоро - до выборов продержатся. А вот выдержат ли местные сети?

Знающие люди утверждают, что 18 марта энергоснабжение на Южном Урале должно быть по высшему разряду. Губернатору Борису Дубровскому на президентских выборах терять лицо негоже. Но властен ли он изменить пословицу "где тонко, там и рвется"? Ну, разве что разорвет цепочки подозрительных арендных договоров.

Дмитрий БУЗДАЛОВ