Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Ледовая арена федерального уровня, технопарк высоких технологий, новые источники водоснабжения и 7 000 новых рабочих мест — так в двух словах можно описать стратегию развития ГО Первоуральск до 2032 года, представленную 21 февраля на выездном заседании правительства Свердловской области. Встречу региональных властей с муниципальными посетил корреспондент "Уралинформбюро".

Догнать и перегнать Пышму

Заседание состоялось на площадке "Инновационного культурного центра", построенного в виде огромной хоккейной шайбы. Впрочем, в этом нет ничего удивительного - по мнению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, Первоуральск за последние 4 года сделал серьезный шаг вперед и вошел в число инвестиционно-привлекательных территорий Среднего Урала.



"Инновационный культурный центр" выполнен в оригинальном дизайне: в виде огромной хоккейной шайбы.

Во многом это случилось благодаря активным финансовым вливаниям в экономику моногорода: по словам главы региона, с 2014 года в развитие муниципалитета вложено 14 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Основными направлениями, по которым эти деньги осваивались, стали социальная сфера, ЖКХ, улично-дорожная сеть и рынок труда. Так, за указанный период удалось создать 2 000 рабочих мест на предприятиях, не являющихся градообразующими, а уровень безработицы снизить до 1,07%.

Главный кормилец бюджета Первоуральска — Новотрубный завод, входящий в структуру ЧТПЗ — также, выражаясь современным языком, попал в тренд. Он активно участвует в реализации проектов "Уральская инженерная школа" и "Образовательный центр ЧТПЗ". При этом экономика города по-прежнему остается монопрофильной, удерживая Первоуральск в так называемой "первой категории моногородов" — с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Задача разработанной на областном уровне стратегии — вывести город в категорию №2: моногорода со стабильной экономической ситуацией (Качканар, Верхняя Пышма, Асбест).

Достигнуть показателя областные и муниципальные власти собираются в нескольких направлениях сразу: модернизация системы ЖКХ, развитие агломерационных связей и системы образования, создание комфортной городской среды и развитие малого и среднего предпринимательства.

На решение этой задачи областные власти собираются направить до 2025 года свыше 80 миллиардов рублей из разных источников, заявил первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

Шишим и Дарья два города напоят

Поддержка малого и среднего бизнеса будет осуществляться в рамках создания крупных индустриальных парков. Речь идет прежде всего о ИП "Магнитка", под который еще в 2015 году был оформлен земельный участок площадью 60 гектаров. В идеале все эти меры должны обеспечить прирост рабочих мест, причем очень серьезный — порядка 7 000. Но для реализации этого проекта необходимы не только бюджетные ассигнования, но и инвестиции от Фонда поддержки развития моногородов.



В заседании приняли участие не только члены областного правительства...



... но и представители муниципалитета Первоуральска.

Большую лепту в развитие Первоуральска должно внести и дорожное строительство. В рамках частно-государственного партнерства планируется строительство южного автомобильного въезда в город протяженностью 12 километров, который станет "ядром" для будущей объездной дороги, поможет разгрузить действующие транспортные магистрали и обеспечит подъезд к промплощадкам предприятий "Динур" и "Уралтрубпром".

В коммунальной сфере также предполагается широкий фронт работ: реконструировать насосно-фильтровальную станцию Верхне-Шайтанского водохранилища (инвестором проекта выступает МУП "Водоканал"), газифицировать отдаленные территории и запустить западную схему водоснабжения сразу двух городов, Первоуральска и Екатеринбурга, из нового водоисточника — Шишимо-Дарьинского водохранилища.

Построить арену, не взрывая башен

Планов громадье у властей региона и в сфере социального строительства Первоуральска. На заседании, в частности, был озвучен проект многофункциональной крытой ледовой арены на 3 000 (территория спорткомплекса "Уральский трубник") и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Билимбай. Участники заседания надеются, что в перспективе арена станет уникальным для УрФО проектом, способным принимать не только региональные, но и всероссийские соревнования по хоккею с мячом.

Кроме того, в Первоуральске грядет строительство новых общеобразовательных школ и крупного школьного кластера. Первым этапом реализации этого проекта станет школа на улице Вайнера вместимостью 1 275 мест. По словам Алексея Орлова, до 2023 года на территории городского округа будет возведено 6 таких школ, что позволит увеличить школьную сеть в общей сложности на 4 759 мест.

Аналогичный кластер может появиться и в системе здравоохранения. Как сообщил на заседании глава ГО Первоуральск Валерий Хорев, группа ЧТПЗ сегодня рассматривает возможность создания медкластера с диагностическим и санаторно-восстановительным комплексом для лечения профзаболеваний, а также реабилитационного центра для участников боевых действий.

Наконец, в 2018 году предполагается около двух десятков поликлиник перевести в статус "бережливых". Пилотным проектом в этой сфере стала модернизация детской поликлиники №1, которая в 2017 году перешла на режим "открытой" регистратуры и разделения посетителей на два потока – здоровых и больных пациентов. Это привело к существенной экономии времени как пациентов, так и врачей.

Евгений СУСОРОВ