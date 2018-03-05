"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

Под рекламу.

Компания "Уральский выставочный центр" (учредители "Корпорация развития Среднего Урала" (86%) и АО "Группа Синара" (14%) выиграла право на установку и эксплуатацию рекламного видеоэкрана на Кольцовском тракте. Об этом свидетельствуют итоги торгов, проведенных 21 февраля 2018 года Фондом имущества Свердловской области.

Много званых, но мало избранных

Судя по аукционной документации, объект обещает быть заметным глазу: 8,8 на 15 метров. Он будет смонтирован на 7-м километре трассы в аэропорт, вблизи от въезда к МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Несмотря на длительный срок аренды места под щит (8 лет),победа обошлась УВЦ довольно дешево — в 242 тысячи рублей. Практически даром.



Приблизительно так будет выглядеть рекламный экран на взъезде в "Екатеринбург-ЭКСПО". Фото: Фонд имущества Свердловской области.

При этом победитель значится в итоговых документах торгов как единственный участник, хотя конкуренты намечались. Среди них — ООО "Хэт-Трик" и "Виктория".

Однако заявки были отозваны претендентами, причем весьма оперативно: например, "Хэт-Трик" отказался от участия в аукционе спустя 4 дня после подачи, а "Виктория" — спустя 6 дней. Одно из двух: либо этим компаниям не нужна реклама (да еще и на таком "хлебном месте", как Кольцовский тракт), либо исход торгов был предрешен загодя.

В МУГИСО, куда "Уралинформбюро" обратилось за разъяснениями, заявили, что не располагают никакой информацией о том, как именно этот видеоэкран будет использоваться. И посоветовали задать соответствующий вопрос руководству Уральского выставочного центра.

Директор УВЦ (он же руководитель МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО") Игорь Данилов в телефонном разговоре с корреспондентом агентства подтвердил, что экран нужен для освещения мероприятий выставочного центра и тех компаний, которые арендуют там площадки.

В перспективе же планируется размещать на этом экране рекламу Конгресс-холла. Будущая доминанта "Екатеринбург-ЭКСПО" будет состоять из многофункционального зала на 4 000 мест и 15 конференц-залов.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", возводимый "Синара-Девелопмент" объект обойдется в 3,5 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда – это средства бюджета Свердловской области. Сдача в эксплуатацию ожидается в июне 2019 года – накануне очередной выставки ИННОПРОМ.

Впрочем, собеседник агентства не исключил, что экраном смогут пользоваться и другие рекламодатели. "Но это - не приоритетный вопрос", - считает Данилов.

Косвенно такая возможность подтверждается техническими условиями аукциона, согласно которым видеоэкран не должен стоять "пустым". В отсутствие информационных сообщений коммерческого характера на нем должна публиковаться либо самореклама арендатора, либо виды Екатеринбурга и городских объектов культурного наследия, либо символика ЧМ-2018 по футболу.

На чьей улице праздник "нестандарта"?

Фонд имущества разместил информацию о 30 лотах подобного рода на общую сумму свыше 70 миллионов рублей. Среди площадок, где планируется установить рекламные конструкции — улицы Металлургов, Селькоровская, Фронтовых бригад, Куйбышева, Шефская, Малышева, проспект Космонавтов.



Такой ситиборд появится на углу Куйбышева и Комсомольской. Фото: Фонд имущества Свердловской области.

Отдельно отмечены так называемые нестандартные конструкции: изделия, которые специально проектируются для конкретного заказа и места, например, стелы, крышные установки, декоративные фигуры или световые табло.

В частности, несколько нестандартных рекламных стел и пилонов планируется установить на улицах Сахалинской, Блюхера, Сакко и Ванцетти, Шейнкмана, перекрестках улиц Радищева-Хохрякова и Радищева-Московская.



А на улице Малышева зарезервирована площадка для размещения стенда с "объемными буквами". Фото: Фонд имущества Свердловской области.

Аукционы по этим объектам пройдут 26 и 28 марта, а также 2 апреля. В техническом задании прописаны и сроки. Практически все они довольно длительные: от 5 до 8 лет, как и в случае с Кольцовским трактом.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУГИСО (в структуру которого входит Фонд имущества Свердловской области), право на установку конструкций неприурочено к какм-либо знаковым мероприятиям (например, футбольный Чемпионат мира). "Это - плановые торги. Просто нестандартные конструкции мы на аукционы еще ни разу не выставляли", — сообщили представители ведомства.

Параллельно, согласно сведениям портала госзакупок, в январе-феврале 2018 года Фонд имущества разместил объявления о 22 аукционах, связанных с демонтажом рекламных конструкций, которые, вероятнее всего, признаны незаконными. При этом некоторые места, где производится демонтаж суперсайтов и "флаговой" рекламы, совпадают с адресами, где планируется разместить "нестандартные" объекты. Например, в начале февраля к сносу были приговорены шесть суперсайтов на Кольцовском тракте — буквально рядом с тем местом, где впоследствии должен встать рекламный экран "Уральского выставочного центра".

Евгений СУСОРОВ.