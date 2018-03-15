Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Производство кастрюль, коммунальных машин и светодиодных ламп позволит свердловским предприятиям ОПК остаться на плаву и после 2020 года, когда пик госзаказов по "оборонке" будет пройден. Такое заявление сделал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев 14 марта на годовом собрании областного Союза предприятий оборонных отраслей промышленности, передает "Уралинформбюро".

Задача по диверсификации производства была поставлена оборонщикам президентом РФ Владимиром Путиным. К 2030 году доля производимой ими высокотехнологичной гражданской продукции должна быть доведена до 50%.

УОМЗ остался лидером

Средний Урал, чьи предприятия вносят весомый вклад в обеспечение безопасности страны, уже достиг показателя 29,2%. За 2018 год доберет еще 0,8%. Скорость, скажем, не ахти!

По данным Союза, в прошлом году выпуск гражданской продукции увеличили 46% предприятий ОПК. Среди них – Институт реакторных материалов, ПО "Октябрь", Серовский механический завод, Уральский приборостроительный завод, Уральский электромеханический завод, Уральский электрохимический комбинат.

Однако несомненным лидером "гражданского" курса по-прежнему остается Уральский оптико-механический завод. УОМЗ выпускает более 30 видов востребованной в мирной жизни продукции (медицинские аппараты, геодезическая и светотехника, системы оптического наблюдения и так далее). В 2017 году доля гражданской продукции в общем объеме производства завода составила 26% (в 2015 – 10%). Но к 2025 году этот показатель прыгнет до 70%!

Губернатор Свердловской области призвал предприятия взять на вооружение положительный опыт оптико-механического завода и не снижать набранных темпов. "Мы готовы адресно содействовать участию уральских заводов в реализации стратегических и инфраструктурных проектов страны, касающихся освоения севера, арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Чтобы маховик диверсификации крутился быстрее, предприятиям ОПК, по его мнению, необходимо активнее привлекать ресурсы крупных холдинговых структур, корпораций и федеральных институтов. "Если мы сейчас об этом не задумаемся, не начнем работать, нам в дальнейшем будет все сложнее и сложнее", - предупредил глава региона.

Государство, дай заказ!

По мнению гендиректора ПАО "Машиностроительный завод имени Калинина" Николая Клейна, оборонным предприятиям при переходе на производство гражданской продукции необходима мощная поддержка государства. По крайней мере, на первых порах. Так как риски при выполнении заказа по гражданской продукции значительно выше, чем при выполнении гособоронзаказа. "Дайте госзаказ, чтобы наши предприятия не соперничали друг с другом. Мы разработаем, что необходимо министерствам, а дальше уже вступит в игру рынок. Иначе получится так, что в какой-то момент 30 предприятий одновременно начнут разработку, например, 3D-принтера и порошков к ним", - обозначил застарелую проблему президент Союза.

С ним согласен генеральный директор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных: "Это достаточно тяжелый переход для оборонных предприятий. Очень сложно заводам, получающим до этого стабильный и гарантированный заказ, встраиваться в рынок, особенно в условиях конкуренции с западными производителями".

Чтобы процесс пошел легче и быстрее, министерствам необходимо сформировать для оборонщиков устойчивый государственный либо квазигосударственный спрос на гражданскую продукцию. "Нет спроса на гражданку - нет понимания рынка", - резюмировал он.

Реальный пример квазиспроса – выпуск дефибрилляторов на УОМЗ. В ближайшее время на Среднем Урале все государственные учреждения, МФЦ, вокзалы, аэропорты будут оснащены подобными аппаратами. "Это на 50% сократит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Но мы пойдем дальше. В будущем такие приборы должны появиться в каждом подъезде", - заявил Евгений Куйвашев.

Плох закон для ОПК

Но одного устойчивого госзаказа оборонщикам мало. Необходимо менять нормативно-правовую базу, считают они. И прежде всего при реализации комплексных проектов в муниципалитетах. "Нормативная база отстает от современной бизнес-практики. Проекты в муниципалитетах идут очень тяжело. Взять, к примеру, Нижний Тагил. Судьба проекта очень тяжелая, правда, в последнее время появились хорошие результаты", - отметил гендиректор УОМЗ.

По словам Слудных, многим предприятиям мешают развиваться законодательные ограничения и бюджетные правила: "При реализации проектов, поддержанных на самом высоком уровне, мы сталкиваемся с тем, что у городов элементарно отсутствуют на это деньги".

Николай Клейн считает, что необходимо срочно корректировать 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Оборонщиками уже сформировано 13 предложений. "Некоторые статьи там надо корректировать, а некоторые, честно говоря, и вовсе изымать. Это позволило бы изменить существующую ценовую политику", - заявил он.

Еще одна проблема, с которой скоро столкнутся оборонщики, - государственное регулирование и контроль цен выпускаемой гражданской продукции, а также жесткий раздельный учет затрат при выполнении госзаказа. "Нам будет гораздо сложнее формировать цены. Раздельный учет не будет позволять валить все в один котел. Честно говоря, все и так давно работали по раздельному учету, но в этот раз все будет еще жестче", - заявил президент Союза.

Также увеличится "бумажная" нагрузка на предприятия. "Скоро у нас будет 15 мест, перед которыми мы будем отчитываться о выпускаемой на заводах продукции гражданского назначения. И прежде всего о процентах", - посетовал Николай Клейн.

Куда бежать?

По мнению гендиректора УОМЗ Анатолия Слудных, для успеха диверсификации военных заводов необходимо развивать кооперации предприятий ОПК с научными институтами, образовательными организациями и органами власти.

С ним согласен и руководитель Машзавода имени Калинина: "Необходимо активнее работать с Академией наук, с учеными. Если мы не будем с ними взаимодействовать - опять окажемся на обочине истории".

Еще один важный шаг – встраивание предприятий ОПК в глобальные проекты цифровой экономики. "70% нам может дать только вхождение в цифровую экономику. Индустрия 4.0 и Интернет – это обозримое будущее для развития гражданских проектов на ОПК. Для себя в результате маркетинговых исследований мы определили три базовые компетенции: телемедицина, система умных городов и геодезическая интеллектуальная система", - заявил Слудных.

Гендиректор УОМЗ также подчеркнул, что проект "Умный регион -2035" даст мощный стимул для развития всех уральских предприятий ОПК. "Он делается по классике индустрии 4.0, цифровой экономики, когда привлекаются и интеллектуальные ресурсы, и разработчики, и производители", - отметил он.

Верхом на танке

Впрочем, несмотря на заданный Путиным гражданский вектор, производство военной продукции пока остается главной задачей предприятий ОПК. "Нужно быть готовыми производить 30%, и даже 50% гражданской продукции. Но если потребуется, сразу переходить на выпуск военной техники. Государство по-прежнему нуждается в переоснащении армии", - заявил Николай Клейн.

В 2017 году свердловские оборонщики произвели продукцию, а также оказали услуг на 322,5 миллиарда рублей (рост 4,98% к уровню 2016 году). "Мы везде читаем, что к 2021 году должна быть достигнута цифра в 70% по новой продукции для Минобороны. Мы, конечно, надеемся, что на 70% и даже на 100% наше государство не остановится, - спрогнозировал глава Союза. - Военный бюджет России – 45 миллиардов долларов. В Штатах в последний раз Трамп предложил направить на оборонку 700 миллиардов долларов. Траты Франции и Германии на армию - 40 миллиардов. Расслабляться некогда".

Единственное, что всерьез омрачает настроение руководителей оборонных предприятий – это большие долги по госзаказу. "Растут не только долги Минобороны, но и головных организаций. Корпорации не выплачивают своим дочерним обществам миллиарды и миллиарды рублей. Из-за этого у нас выпало из оборота 9 миллиардов рублей. Это серьезная сумма, и мы с этим мириться не будем, так как появляются проблемы с выплатой зарплат рабочим. Если наши стенания не будут услышаны - вынесем вопрос на рассмотрение правительства и военно-промышленной комиссии", - пообещал Николай Клейн.

Ольга КАРПОВА