Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

За месяц до выборов губернатора Свердловской области глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб определил места для размещения печатной агитации кандидатов. 552 конструкции. У каждого избирательного пункта, не ближе 50 метров – вроде бы все согласно закона. Вызывает сомнение лишь законность носителей этой самой агитации.

Заинтересовали обозначенные поверхности руководителя свердловского отделения фонда "Гражданский патруль", общественника Романа Тихонова. Два стенда – на Седова, 35 и Технической, 152 – были демонтированы после его жалобы в МУГИСО. Потому что там размещалась коммерческая реклама, а в схеме размещения рекламных конструкций в Екатеринбурге стенды не значились. Но в "списке Якоба" они есть!

Особое внимание Тихонов уделил Железнодорожному району, который представлен в этом списке 68 точками. Там, по его словам, дела с незаконной рекламой обстоят хуже всего. 11 августа как минимум на полутора десятках стендов красовалась реклама фитнес-залов, учебные центров и автошкол, а вовсе не портреты жаждущих стать главой региона.

Здесь могла быть ваша агитация...

Активность "Гражданского патруля", добившегося реакции МУГИСО, отвечающего за "чистоту рекламы", не устроила районную администрацию. Тихонову позвонили и попросили "не срезать" конструкции, необходимые для политической агитации. Тот факт, что в "невыборочное" время нарушается закон, чиновников не касается.

В разговоре с корреспондентом "Уралинформбюро" заместитель главы Железнодорожного района Лилия Белоблоцкая это подтвердила. "В нашем районе мы имеем договорные отношения с теми, кто предоставляет стенды на оговоренный срок. В период между выборами нас эти стенды не волнуют, у нас их нет. Они не в нашей собственности, не в нашей компетенции, – заявила она.– Да, рекламные стенды должны быть согласованы с МУГИСО, но мы же их не рассматриваем как рекламные стенды. Мы обязаны организовать места, чтобы кандидаты довели информацию избирателям. Подрядчики предоставляют нам эти места. Но я не могу просить человека, который владеет стендами, чистить их".

А как же быть с недавним пресс-релизом мэрии Екатеринбурга? В нем утверждалось, что районные администрации в преддверии выборов много месяцев "подбирали, подготавливали и оборудовали поверхности и конструкции".

Подписание документа завершило многомесячную работу органов местного самоуправления, районных администраций по подбору, подготовке и оборудованию поверхностей и конструкций, где могут быть размещены предвыборные материалы. Мэрия Екатеринбурга

"Уралинформбюро" попыталось выйти на подрядчиков - владельцев рекламных стендов. Так, в активный спор с Романом Тихоновым в соцсетях вступил некий Максим Александрович, директор рекламно-производственной компании "А 3+". Фирме принадлежит по крайней мере несколько из спорных конструкций. Но связаться с ним по телефону не удалось. Интересно, что сегодня в социальных сетях Максим Александрович буквально на глазах изменил настройки аккаунта, запретив незнакомцам писать ему сообщения.

В мэрии Екатеринбурга попытались разъяснить "Уралинформбюро" различие в понятиях "рекламная конструкция" и "информационный стенд". Там заявили, что списки мест для агитации готовятся и предоставляются в администрацию города районными главами. Информацию о законности установки стендов мэрия при этом не собирает! Видимо, добросовестность районных администраций предполагается по умолчанию. "Все адреса, которые у нас есть, они все законны", – заявили "Уралинформбюро" в пресс-службе.

А вот у Мингосимущества на данный счет другое мнение. "Конструкции в Железнодорожном районе незаконны, мы уже несколько раз их демонтировали, видимо, придется делать это снова, – сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь ведомства Юлия Вершецкая. – Однако до тех пор, пока там размещается агитационный материал к предстоящим выборам, подобная конструкция не попадает под действие закона о рекламе, соответственно, ее демонтаж не входит в компетенцию МУГИСО. Если на данных конструкциях будет зафиксирована коммерческая реклама, конструкция будет расцениваться как объект наружной рекламы, со всеми вытекающими последствиями".

Позиция МУГИСО в принципе объяснима - выборы на носу. Корчевать стенды не время.

МУГИСО регулярно демонтирует конструкции, но они появляются вновь.

Вопрос к мэрии Екатеринбурга и их подчиненным в районах. В течение 11 месяцев (минус 1 месяц на предвыборную агитацию) владельцы стендов и досок объявлений незаконно используют муниципальные земли, на которых те установлены, для собственного обогащения. А чиновники делают вид, что все так и должно быть, ведь раз в год нужны предвыборные площади.

"Уралинформбюро" просит прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова считать данный материал официальным обращением с просьбой провести проверку изложенных фактов и дать правовую оценку действиям администрации Екатеринбурга по использованию незаконных рекламных конструкций в выборном процессе.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

Фото: Роман Тихонов, "Гражданский патруль"