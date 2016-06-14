Ипотека без "костылей"Сегодня в 14:11
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С каким процентом?
Жить в России стало чуточку веселее. Острая фаза кризиса миновала, в 2017 году отечественной экономике обещают небольшой рост. Экстренные меры, введенные государством на "осадном положении", исчерпали себя, и власти начинают от них отказываться. Это коснулось и субсидирования процентных ставок по жилищным займам. В новом году ипотека отбросила государственные "костыли", и теперь балом правит исключительно рынок, передает "Уралинформбюро".
В 2014 году ключевая ставка резко рванула вверх – с 5,5% годовых в марте до 17% в декабре. Вслед за ней подорожали и коммерческие кредиты. Без государственного подспорья ставки по ипотеки достигали заоблачных 18-20%. Эксперты предрекали рынку жилой недвижимости летаргический сон. Субсидирование ипотеки из госбюджета стало единственным возможным выходом из ситуации.
"Первичный рынок жилья был поддержан правительством, что называется, в нужном месте в нужное время. Это - временные меры и дорогое удовольствие для бюджета, переживающего и так не лучшие времена. Однако эта поддержка себя в полной мере оправдала. Объемы продаж на первичке удалось сохранить практически на том уровне, который позволяет строительной отрасли возводить и реализовывать. В результате большинство крепких застройщиков сумело перестроиться и оптимизировать свои внутренние процессы, отрасль выстояла", - отмечает президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов.
Ипотека с господдержкой выполнила роль мостика, который не дал строительному рынку рухнуть в пропасть кризиса. По словам директора агентства недвижимости "Атом" (входит в НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс") Юлии Луканиной, в 2015 году доля ипотечных сделок в компании составила 40%, из них 60% - ипотека с господдержкой. В 2016 году ипотечный показатель увеличился до 50% при той же доле субсидируемой ипотеки.
Застройщики ждали, что государство протянет и вторую руку помощи. "Основная масса покупателей шла к нам со вторичным жильем. А поскольку ипотека с господдержкой была доступна только для строящегося жилья, вторичный рынок забуксовал. В определенном смысле господдержка была хорошей мерой, но всех проблем она не решила", - отмечает Луканина.
Свой "кусок пирога" получили и банки. По словам управляющего Уральским филиалом ВТБ24 Сергея Кульпина, на ипотеку с господдержкой в 2016 году пришлось порядка 35% всех жилищных займов, выданных банком в УрФО. Таким образом, портфель ипотеки ВТБ24 вырос на 14,1% - до 88 миллиардов рублей.
Однако все это время ключевая ставка медленно, но верно ползла вниз и почти достигла докризисных показателей. В таких условиях субсидирование ипотеки – непозволительная роскошь. "Эта мера поддержки себя исчерпала. Предполагаю, что Центробанк на первом же заседании снизит ключевую ставку, которая сейчас составляет 10% годовых. И сейчас не очень понятно, зачем субсидировать ставку из бюджета. Наверное, есть и более приоритетные направления", - считает заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.
Ко всему прочему продолжается сотрудничество застройщиков и банков, отчасти компенсирующее "шероховатости" ипотечной ставки. "У нас есть партнерские отношения с банками, по которым первоначальный взнос за квартиру снижен до 10% либо отсутствует совсем", - говорят в "Атоме". В ВТБ24 совместные со строителями программы появились в 2016 году и продолжают действовать. "Застройщик субсидирует часть ставки по ипотеке. За счет этого ставки ниже", - пояснил Сергей Кульпин.
Строительные компании в одностороннем порядке стараются подсластить пилюлю покупателю. "Мы предоставляем рассрочку на период строительства дома. Клиент может заключить договор, внеся за квартиру 100 тысяч рублей, и, пока дом строится, накопить на первоначальный взнос по ипотеке или выручить деньги с продажи вторичного жилья. Процент по такой рассрочке составляет всего 0,75% в месяц или 9% годовых", - отмечает Юлия Луканина.
На следующие несколько лет рынку ипотеки пророчат оттепель. "Рыночные ставки уже сейчас стали дружелюбнее и комфортнее. Есть все основания полагать, что в будущем они станут еще привлекательнее. Мы верим, что ключевая ставка следующие пару лет будет снижаться с темпом примерно 2 процентных пункта в год. Ведь инфляция достаточно уверенно идет вниз", - говорит Сергей Кульпин.
Евгений Болотин полагает, что для первоклассных заемщиков ставка по ипотеке вскоре опустится ниже 10% годовых: "Для других заемщиков, я думаю, стоимость кредитов тоже приблизится к 10%, может, и меньше. Но это при условии, что мы выйдем на 4% инфляции, как говорит ЦБ".
Эдуард Богданов считает, что кредиты на новое жилье без господдержки будут чуть дороже. "Если с господдержкой ставка была в диапазоне 11,5 - 12%, то сейчас кредит на покупку первичного жилья будет базироваться в диапазоне 12-13,5%, в зависимости от условий", - говорит президент УПН. С ним согласна Юлия Луканина: "Ниже 12-13% ипотечная ставка, по нашим ощущениям, не опустится".
Анастасия КОКАРЕВА
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