Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Глава уральского Сбербанка собрался уйти в наукуСегодня в 18:06

  • Текст

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

14 февраля 2017 года председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин побывал на приеме у губернатора Свердловской области. Согласно официальной информации, банкир представил Евгению Куйвашеву инклюзивную театральную школу "Со-единение". Патронируемый Сбербанком проект позволяет повысить доступность искусства для людей с ограничениями по здоровью.

Между тем источники "Уралинформбюро" полагают, что реальным поводом для визита Черкашина в резиденцию мог быть разговор с главой региона об отставке банкира, которую предсказывают в последнее время.

В июле 2016 года Владимир Черкашин отметил 65-летие. Во главе Уральского Сбербанка он с декабря 2000 года.

Согласно инсайдерской информации, Черкашина ждут на работу в Уральском институте управления РАНХиГС, более известном в Екатеринбурге как Академия госслужбы. В этом вузе уже хватает чиновников-отставников. Бывший глава Екатеринбургского горизбиркома Игорь Выдрин заведует кафедрой, а бывший заместитель Роскомнадзора Константин Протопопов даже заместитель директора.

Параллельно со слухами об уходе Черкашина на почетную пенсию в кулуарных разговорах идет "подбор" его сменщика. Главным претендентом можно считать 58-летнего Александра Парамонова.

Бывший сотрудник Управления КГБ по Свердловской области (уволился в 1993 году) провел в банковской сфере более 20 лет. В частности, был вице-президентом "Альфа-Банка", управлял Екатеринбургским филиалом "Банка ВТБ". С марта 2011 года по ноябрь 2014 года Парамонов был директором Свердловского Регионального филиала ОАО "Россельхозбанк". И в этой финансовой организации у него случилась странная история.

Два с лишним года назад екатеринбургские СМИ раздули скандал вокруг ухода Парамонова. Из их информации следовало, что после визита в Екатеринбург сотрудников Департамента безопасности "Россельхозбанка" Управление ФСБ по Свердловской области возбудило бесфигурантное уголовное дело по статье 201 УК (Злоупотребление должностными полномочиями). Основание – выдача необеспеченного кредита ООО "Торговая сеть "Д.А" в 250 миллионов рублей. Заемщик "сдулся", а китайская обувь, которой он торговал, оказалась заложенной еще в нескольких банках. Тень пала на Парамонова.

После полуторагодичного расследования уголовного дела силами ФСБ и МВД его закрыли летом прошлого года в связи с отсутствием состава преступления. К тому времени, кстати, Александр Парамонов помогал советами УГМК.

А в конце 2016 года банкир неожиданно дал развернутое интервью екатеринбургскому таблоиду, в котором намекнул на инициаторов возбуждения уголовного дела. В частности, звучала фамилия руководителя Департамента безопасности, а ныне заместителя председателя правления "Россельхозбанка", прикомандированного сотрудника ФСБ Андрея Барабанова.

Следует напомнить, что до настоящего времени правление этого государственного банка возглавляет Дмитрий Патрушев – сын экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. И в декабре 2016 года в федеральных СМИ появились статьи о том, что руководству "Россельхозбанка" предстоит ответить на вопросы о возможном выводе нескольких миллиардов рублей по сомнительным схемам.

Не исключено, что внезапная разговорчивость чекиста-банкира Парамонова была санкционирована кем-то из Москвы. А лично к нему у силовиков и Центробанка вопросов нет. С незапятнанной репутацией вполне можно и Уральский Сбербанк возглавить.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Удручальные кольца

Удручальные кольца

С амуром.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×