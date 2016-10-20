Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

14 февраля 2017 года председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин побывал на приеме у губернатора Свердловской области. Согласно официальной информации, банкир представил Евгению Куйвашеву инклюзивную театральную школу "Со-единение". Патронируемый Сбербанком проект позволяет повысить доступность искусства для людей с ограничениями по здоровью.

Между тем источники "Уралинформбюро" полагают, что реальным поводом для визита Черкашина в резиденцию мог быть разговор с главой региона об отставке банкира, которую предсказывают в последнее время.

В июле 2016 года Владимир Черкашин отметил 65-летие. Во главе Уральского Сбербанка он с декабря 2000 года.

Согласно инсайдерской информации, Черкашина ждут на работу в Уральском институте управления РАНХиГС, более известном в Екатеринбурге как Академия госслужбы. В этом вузе уже хватает чиновников-отставников. Бывший глава Екатеринбургского горизбиркома Игорь Выдрин заведует кафедрой, а бывший заместитель Роскомнадзора Константин Протопопов даже заместитель директора.

Параллельно со слухами об уходе Черкашина на почетную пенсию в кулуарных разговорах идет "подбор" его сменщика. Главным претендентом можно считать 58-летнего Александра Парамонова.

Бывший сотрудник Управления КГБ по Свердловской области (уволился в 1993 году) провел в банковской сфере более 20 лет. В частности, был вице-президентом "Альфа-Банка", управлял Екатеринбургским филиалом "Банка ВТБ". С марта 2011 года по ноябрь 2014 года Парамонов был директором Свердловского Регионального филиала ОАО "Россельхозбанк". И в этой финансовой организации у него случилась странная история.

Два с лишним года назад екатеринбургские СМИ раздули скандал вокруг ухода Парамонова. Из их информации следовало, что после визита в Екатеринбург сотрудников Департамента безопасности "Россельхозбанка" Управление ФСБ по Свердловской области возбудило бесфигурантное уголовное дело по статье 201 УК (Злоупотребление должностными полномочиями). Основание – выдача необеспеченного кредита ООО "Торговая сеть "Д.А" в 250 миллионов рублей. Заемщик "сдулся", а китайская обувь, которой он торговал, оказалась заложенной еще в нескольких банках. Тень пала на Парамонова.

После полуторагодичного расследования уголовного дела силами ФСБ и МВД его закрыли летом прошлого года в связи с отсутствием состава преступления. К тому времени, кстати, Александр Парамонов помогал советами УГМК.

А в конце 2016 года банкир неожиданно дал развернутое интервью екатеринбургскому таблоиду, в котором намекнул на инициаторов возбуждения уголовного дела. В частности, звучала фамилия руководителя Департамента безопасности, а ныне заместителя председателя правления "Россельхозбанка", прикомандированного сотрудника ФСБ Андрея Барабанова.

Следует напомнить, что до настоящего времени правление этого государственного банка возглавляет Дмитрий Патрушев – сын экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. И в декабре 2016 года в федеральных СМИ появились статьи о том, что руководству "Россельхозбанка" предстоит ответить на вопросы о возможном выводе нескольких миллиардов рублей по сомнительным схемам.

Не исключено, что внезапная разговорчивость чекиста-банкира Парамонова была санкционирована кем-то из Москвы. А лично к нему у силовиков и Центробанка вопросов нет. С незапятнанной репутацией вполне можно и Уральский Сбербанк возглавить.