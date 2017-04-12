Не до сирот: свердловским бюджетом заткнули дорожные ямы

На все денег не хватает.

Депутаты свердловского Заксобрания приняли в трех чтениях корректировки в бюджет региона на 2017 год. С этой целью в ЗакСо 11 апреля прибыла целая делегация из областного правительства во главе с первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым. У депутатов возникли вопросы только к главе минфина Галине Кулаченко, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Самыми острыми темами ожидаемо стали дорожный фонд и бюджет ТФОМСа, о чем депутаты спорят с декабря.

"Вы сказали, что с прошлого года перенеслось 1,3 миллиарда рублей. Поясните, что это за остаток", - начал дискуссию о дорожном фонде вице-спикер Виктор Шептий.

"Это ранее предусмотренные ассигнования, которые не были израсходованы. Причины существенные – начиная от затягивания конкурсных процедур и заканчивая невыполнением работ в срок", - пояснила Кулаченко.

На вопрос депутата Владимира Радаева, какие именно муниципалитеты "прошляпили" свои миллионы, отвечал уже содокладчик – председатель бюджетного комитета ЗакСо Владимир Терешков. Это важная тема, но здесь скорее вина не муниципалитетов, парировал он: "Федеральные средства выбиваются свердловским правительством по ходу года и порой приходят в августе-сентябре. Пока идет отторговка – минус 30-40 дней. Это, конечно, проблема".

Согласно корректировке, объем дорожного фонда подрастает на 2,3 миллиарда рублей – почти до 12,3 миллиарда. Чтобы удовлетворить все потребности региона, этого, естественно, недостаточно. А успеют ли израсходовать города летние доппоступления из Москвы, на которые надеются в минфине и Заксобрании, – вопрос традиционно риторический.

Бюджет ТФОМС с внесением поправок достиг уровня 2016 года, заявил его директор Валерий Шелякин. Доходы фонда – 44,38 миллиарда рублей, расходы – 44,49 миллиарда.

При этом, по словам Владимира Терешкова, кредитная задолженность на апрель 2017 года составляет 784 миллиона рублей. Растет она в среднем на 42-45 миллионов в месяц. "Чем быстрее внесем корректировку в транши, тем спокойней будем работать дальше. Пока что начали двигаться, чтобы оставаться на плаву", - пояснил парламентарий.

Наиболее жестко по ситуации с ТФОМС высказался его коллега Михаил Зубарев: "Прозвучала информация, что ситуация выправится к маю. Так, может, примем сейчас в первом чтении, а в мае, если что, отклоним?".

Однако коллеги демарш депутата не поддержали – бюджет фонда, вынесенный на обсуждение отдельным вопросом, с горестным придыханием также прошел согласование во всех трех чтениях.

Впрочем, на этом "дыры" в кошельке Свердловской области не закончились. По нескольким пунктам, при утверждении финансового документа в декабре, было сформировано постановление о скорейшем их финансировании. Но денег не нашлось даже на первоочередные нужды.

"Не профинансированы обеспечение жильем детей-сирот, устойчивая работа агропромышленного комплекса, увеличение финансирования фонда содействия капремонту, увеличение субсидий на ветеринарию, увеличение субсидий на производство молока (105 миллионов, которые мы тогда отобрали и направили на другие нужды)", - озвучил перечень Терешков.

Согласно докладу Кулаченко, самую существенную добавку, наравне с минтранспорта, получит минстрой – 2,3 миллиарда рублей, 1,96 миллиарда – минздрав. Остальным придется довольствоваться в разы меньшими суммами: 288,6 миллиона достанется минобразу, 238,7 миллиона – минсельхозу, 221,6 миллиона – министерству спорта, 111,8 миллиона – минсоцполитики.

На межбюджетные трансферты в муниципалитеты добавили 3,88 миллиарда рублей. Итоговый объем средств, который уйдет в местные бюджеты, к настоящему моменту составляет 83,1 миллиарда.

В целом доходная часть бюджета Свердловской области выросла на 6,9 миллиарда рублей, расходная – почти на 9,3 миллиарда, дефицит - на 2,3 миллиарда.

Антон ЗАБЕГАЕВ



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