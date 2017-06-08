Страховщики грозятся бросить ОСАГО

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Страховщики грозятся бросить ОСАГОСегодня в 19:22

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Бизнес стал убыточным из-за мошенников.

Мошенники в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности по итогам прошлого года заработали на россиянах 40 миллиардов рублей. Выуженные аферистами деньги из страховых компаний в конечном счете придется возмещать 40 миллионам автовладельев - в результате неизбежного повышения тарифов ОСАГО.

На сегодня 68% случаев мошенничества в сфере страхования приходится на "автогражданку", рассказал "Уралинформбюро" директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук. Проблема уже "доросла" до уровня Генпрокурора и администрации президента. По их указанию Екатеринбург стал местом третьего по счету регионального межведомственного совещания, посвященного борьбе с мошенничеством в сфере ОСАГО.

По словам одного из участников - президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, сначала "полыхнуло" на юге: на Северном Кавказе, в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Оттуда зараза расползлась по другим регионам. На Урале горячей точкой стала Челябинская область, затем занялась Курганская, а с начала этого года и Свердловская.

Размер средней выплаты по страховому случаю на Среднем Урале за первый квартал 2017 года вырос с 69 906 до 78 139 рублей, уровень выплат с учетом расходов на ведение дела скакнул с 84 до 123%. То есть страховщики не только возвращают каждый уплаченный им автомобилистами рубль, но и накидывают от себя 23 копейки. И без аферистов тут, как уверяют страховщики, не обошлось. Конечно, на выплатах сказывается и увеличение плотности трафика, и подорожание запчастей, но все факторы в сумме приводят к выводу, что в 15-20% выплат идут в руки махинаторов.

Как уверяет Игорь Юргенс, в этот теневой бизнес включились крупные криминальные группировки. Спусковым крючком стало увеличение размера максимальной выплаты по ОСАГО со 150 до 400 тысяч рублей. Игра стала стоить свеч. В бизнес вовлечены тысячи людей, в том числе весьма квалифицированных. Например, в Челябинской области социальной базой криминального бизнеса стали лишившиеся работы специалисты оборонных отраслей.

На вопрос "Уралинформбюро" о роли в мошенничествах сотрудников самих страховых компаний, заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов пояснил, что только около 5% от общего числа эпизодов связаны со "своими". Куда значительнее последствия вмешательства "автоюристов", которые увели в прошлом году более 20 миллиардов рублей. Основной их метод — перекупить у автомобилиста, претендующего на выплату, его право требования и дальше наращивать при помощи недобросовестных экспертов размер ущерба, накручивать в судебных тяжбах собственные дивиденды. В ряде регионов о 70% ДТП с участием своих клиентов страховые компании узнают из судебных повесток.

Без лишних слов общую картину рисует еще один приведенный Игорем Юргенсом пример: как-то в одном из кубанских судов в течение часа (!) было принято около 200 решений о выплате по ОСАГО максимально возможных сумм - по 400 тысяч рублей.

Что же касается дел против самих мошенников, то они не в приоритете у правоохранительных органов, которым не хватает сил бороться и с более серьезными преступлениями. Так, в Челябинской области за все время было возбуждено 261 уголовное дело по фактам мошенничества с ОСАГО, по 219 производство прекращено, до суда доведено 3. В Свердловской области по 55 заявлениям от страховщиков возбуждено 11 дел, в суд пока ничего не попало.

Если не принять срочных и скоординированных мер, ситуация будет развиваться по очень простой схеме. Заинтересованные в получении прибыли страховые фирмы уйдут сначала из проблемных регионов, а затем вообще из убыточного бизнеса. Подобным образом уже поступили такие крупные компании, как "Альянс" и "ВТБ-Страхование". Государству придется взвалить ОСАГО на свои плечи, и мошенники сделают кормушку из бюджета. Тот, как известно, не резиновый, и тарифы взлетят вверх.

В числе предпринимаемых сегодня шагов - распространение натуральной формы возмещения, то есть замена выплаты ремонтом, когда из цепочки исключается "черный нал". А введение электронных полисов повышает доступность услуги, хотя и создает почву для новой формы мошенничества: только у "Росгосстраха" ежедневно выявляется в среднем один интернет-клон.

Беда в том, что если вывести вредителя из огорода ОСАГО, он без труда приживется на соседней плантации, например, в сфере страхования жизни. Об этом Игорю Юргенсу прямо сказал знакомый юрист, кормящийся сейчас от ОСАГО: "Там тоже есть свои схемы, например, задним числом застраховать на крупную сумму бабушку, умершую три дня назад..."

Юрий ГЛАЗКОВ

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