Екатеринбург пережил цунами минирования

Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.

Возможно, 29 сентября 2017 года стало для Екатеринбурга нью-йоркским 11 сентября 2001 года. С одной лишь поправкой – это мирная проверка, без человеческих жертв и разрушений.

Последняя пятница сентября. Впереди метеорологи грозятся снегом.

Как снег на голову, в этот день на горожан обрушилась лавина сообщений о минировании. Первыми в очереди стали резиденция губернатора и здание правительства. Как рассказывают источники "Уралинформбюро" в полдень первый вице-губернатор Алексей Орлов проводил в "белом доме" совещание, когда пришла новость о минировании. Он попытался остаться в здании, но охрана вывела из многоэтажки всех сотрудников и посетителей. Чиновников чином помладше распустили с обеда по домам.

Через час после тревожного сигнала "восстановилась" резиденция – здание все-таки небольшое, прочесать его силовикам, которых стянули в центр города, не составило большого труда.

А в это время волна угроз стала расходиться по Екатеринбургу. Правительственные здания были атакованы одно за другим. Пожарные, "скорые", полицейские автомобили своими сиренами дали вздрогнуть многим.

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Затем настала очередь школ, детских садов, торговых центров, вузов и даже театра кукол. Если взглянуть на карту Екатеринбурга, которую составили наши коллеги с портала 66.ru из официальных сообщений и информации горожан (через кнопку "Сообщи новость"), то видно, что угрозой "террористов" охвачен весь город по периметру.

Как рассказывают в социальных сетях, информацию о заминировании объектов по телефону сообщал робот. И это наводит на мысль о том, что столь серьезная встряска далеко не случайность.

Главная гипотеза "Уралинформбюро" – в мегаполисе прошло широкомасштабное тестирование системы антитеррора. С привлечением максимально возможного количества приданных сил и средств.

На это указывает ряд интересных деталей. Первыми были атакованы не садики, школы или торговые центры, которые периодически кто-то пытается поднять на уши.

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"Террористы" начали с властных структур. Что такое здания резиденции губернатора и правительства – это центры принятия решения и коммутации. Там рабочие места тех, кто должен по статусу держать руку на пульсе операции по спасению. Разумеется, есть ЦУКС регионального МЧС – Центр управления кризисными ситуациями, который является главным штабом в такого рода моменты. Но резиденция губернатора – это своя Башня, которую нужно лишить рычагов управления.

Через час она была возвращена в строй. А затем началось минирование сети социальных объектов, расположенных в разных частях города.

То есть сначала значительные силы МЧС, медиков, полиции были брошены на самые важные объекты управления. И многие подумали, что этим все и закончится. Мол, чиновники заработали сокращенный рабочий день. Но это была лишь прелюдия.

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При масштабной угрозе хорошо виден алгоритм принятия решения и взаимодействия тех, кто призван оказывать помощь населению. Если антитеррористическую систему качественно подготовили к такого рода ситуациям, она себя продемонстрирует c честью. Если нет, она треснет по швам на какой-то волне. В тактических учениях силовых структур поступающие вводные усложняют ситуацию шаг за шагом – важно понять, какой из ударов цунами может стать роковым.

Не обошлось и без обязательного месседжа руководства города – сити-менеджер Александр Якоб призвал горожан не паниковать. Некоторые СМИ заявили, что люди в страхе покидают Екатеринбург, хотя, скорее всего, все недоумевают – что за маневры устроили в тихую дождливую пятницу.

По правилам хорошего тона населению не велено сообщать, что произошедшее – это была тренировка. И все же город подумал – ученья идут. Лишними не будут.