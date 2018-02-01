Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах31 января в 19:13
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Жители винят МУП.
В поселке Сосновый Бор под Артемовским отходы из местной канализации затопили школьный стадион. Об этом "Уралинформбюро" сообщили жители поселка, в качестве подтверждения ЧП прислав в редакцию красноречивый видеоролик.
Как следует из видеоматериалов, отходы человеческой жизнедеятельности "зацепили" не только школьную территорию, но также дорогу, частные огороды и площадку рядом с детским садом. "Водопадом уже вторую неделю льет, — сокрушаются сосновоборцы. — Да и до этого в центре поселка стояло самое настоящее болото. А теперь еще и на школу хлынуло. А чуть оттает по весне — побежит в сторону речки Ирбит. И это происходит уже не в первый раз".
Уже потекло в частные огороды...
Как пояснила в беседе с корреспондентом агентства автор ролика Анастасия Домрачева, в Сосновом Бору функционируют разные типы канализации. Каждый коттедж имеет свою выгребную яму, а вот двухэтажные дома соединены общим коллектором, отходы из которого сливаются в один большой резервуар.
Чтобы цистерна не переполнялась, из нее необходимо ежемесячно откачивать минимум 500 кубометров фекалий. В идеале же требуется вывозить из поселковой выгребной ямы порядка 800 "кубов". Однако, по словам собеседницы агентства, управляющая компания "Покровское ЖКХ", поставляющая жителям Соснового Бора коммунальные услуги, в состоянии откачивать лишь 180 кубометров в месяц.
"У нас самих нет специализированного транспорта, а "Покровское ЖКХ" присылает 2 раза в неделю трехкубовые машины. На полторы тысячи человек, живущих в поселке, этого недостаточно. Поэтому у нас постоянно все это "добро" выливается и затапливает улицы", — возмущается Анастасия.
... и на школьный стадион.
По словам женщины, жители поселка неоднократно жаловались на переполненную цистерну и руководству управляющей компании, и главе Артемовского ГО Андрею Самочернову, однако в ответ получают сплошные отписки.
"Между "Покровским ЖКХ" и поселковой администраций нет договора на откачку фекалий из цистерны. Но нам регулярно выставляют квитанции, где есть строка обслуживания канализации, и мы эту строку оплачиваем. Причем платим много — по 70 рублей за кубометр. А раз такая строка есть — они обязаны оперативно откачивать содержимое выгребной цистерны", — убеждена она.
С этой позицией категорически не согласно руководство МУП "Покровское ЖКХ". Как считает директор предприятия Алексей Пестовский, прямой обязанности очищать выгребную яму у управляющей компании нет.
"Если бы у каждого дома была яма, тогда мы могли бы откачивать по приборам учета. А их цистерны все выкачать просто физически не можем: у нас всего три машины. В субботу, чтобы выкачать из цистерны ее содержимое, эти машины сделали 8 рейсов. И неудивительно: по приборам учета ежемесячное потребление должно быть 250 кубометров, а в итоге получаются все 500. Мы несем двойной убыток на этой откачке", — пояснил он в беседе с "Уралинформбюро".
Впрочем, в организации подтвердили, что подобные инциденты происходят в Сосновом Бору не первый год. "Возможно, все дело в грунтовых водах, или гидроизоляция нарушена, или сама яма уже разрушается. Мы уже написали письмо на имя председателя ТОМС поселка Сосновый Бор Артура Гареева на предмет обнаружения причины переполнения выгребной ямы", — сообщил Пестовский.
Коммунальные проблемы добавляют уральской зиме отнюдь не радужные краски.
При этом руководитель предприятия косвенно обвинил в случившемся ЧП самих жителей Соснового Бора, которые, по его словам, сбрасывают в канализацию воду из системы центрального отопления. Поэтому, мол, и происходит перегруз цистерны.
"У них в домах врезаны краны в батареи, — заявил он. — В начале отопительного сезона мы всех предупреждали, что нужно делать промывку домовых систем. У многих радиаторы полностью забиты. Отсюда и периодическая нехватка температуры в батареях. Бывает, что в центральном подъезде плюс 26, а в крайних всего 14-16 градусов".
Идеальным разрешением скандальной ситуации Алексей Пестовский считает прекращение практики слива жителями воды из системы отопления в фекальный коллектор. Кроме того, коммунальщики уже написали обращение к главе Артемовского ГО с просьбой предоставить предприятию КамАЗ с цистерной емкостью 11 кубометров. "Наш МУП находится в критическом финансовом состоянии, поэтому сами мы такую машину купить не можем", — пояснил он.
Евгений СУСОРОВ
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