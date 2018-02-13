Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

11 февраля в Подмосковье рухнул самолет "Саратовских авиалиний", следовавший из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа - все они погибли. Ан-148 вылетел из Домодедово в 14.21. Через семь минут после взлета борт пропал с экранов радаров. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Место крушения

По одной из версий, обломки самолета были обнаружены спасателями в чистом поле около деревни Аргуново Раменского района. Именно это место фигурирует в материалах Следственного комитета России и Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

По другой версии, самолет рухнул вблизи села Степановского все того же Раменского района Подмосковья. Расстояние между данными населенными пунктами - не более четырех километров.



Фото: "АВИАЦИЯ| САМОЛЕТ | АВИАКАТАСТРОФЫ | Ан-148 | ВКС" в соцсети "ВКонтакте".

Если учитывать, что радиус разброса фрагментов самолета составляет не менее одного километра, обломки самолета вполне могли быть обнаружены спасателями в квадрате между Аргуново и Степановским, находящихся в непосредственной близости друг от друга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МЧС России, до места крушения воздушного судна сотрудникам МЧС пришлось пробираться пешком, так как дорог в этом месте нет. "Шли где-то метров 600-700 по полю, в некоторых местах снега было по пояс, подъехать было невозможно. Был сильный ветер и шел мокрый снег. Это потом уже подошла тяжелая техника", - рассказал начальник караула 127-й пожарно-спасательной части (ПСЧ) Алексей Беседин, первый прибывший к месту трагедии.



Фото: "АВИАЦИЯ| САМОЛЕТ | АВИАКАТАСТРОФЫ | Ан-148 | ВКС" в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, на месте падения лайнера сотрудниками ПСЧ была обнаружена яма примерно 7 на 4 метра и глубиной в полтора метра. Там же были найдены куски обшивки и первые фрагменты тел погибших.

Позже на место также прибыли полицейские, которые оцепили территорию.

Что известно о самолете?

Рухнувший в Раменском районе Московской области Ан-148 с бортовым номером RA-61704 был выпущен в 2010 году на ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) по лицензии украинского конструкторского бюро "Антонов" и ранее эксплуатировался авиакомпанией "Россия", пишет "Лайф".

Под крыло "Саратовских авиалиний" потерпевший крушение самолет перешел чуть более года назад. По данным "Интерфакса", авиакомпания получила лайнер в ноябре 2016 года в рамках соглашения о сублизинге четырех самолетов такого типа, рассчитанных на 83 места. Сейчас перевозчик эксплуатирует шесть подобных воздушных судов.

Погибшие

Почти все пассажиры рейса 6В-703 – жители Оренбургской области (более 60 человек). Некоторые летели в Орск целыми семьями – вдвоем или втроем. Всего на лайнере было семь семей. Среди погибших - трое детей: двое мальчиков и одна девочка. Старшему подростку было 17, младшему – 12. Девочке 1,5 месяца назад исполнилось 5 лет.

В списке пассажиров рейса значится уралец - уроженец Нижневартовска 30-летний Александр Сергошко последнее время жил в Санкт-Петербурге. В столице Самотлора у него остались мать и дедушка. С семьей погибшего сейчас работает психолог. Власти намерены оказать родным Сергошко финансовую помощь.

Всего, по данным "Интерфакса", на борту трагического рейса было десять уроженцев Москвы, два - Санкт-Петербурга, один - Норильска, один – Владивостока. Также в самолете находились двое иностранцев. По данным МЧС РФ, один из них - гражданин Швейцарской Конфедерации, второй – Азербайджанской республики.

Экипаж

Командиром разбившегося лайнера был 51-летний Валерий Губанов. Он был опытным пилотом – окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков и имел 5000 часов налета, в том числе 2800 часов на данном типе воздушного судна.

Вторым пилотом был 44-летний Сергей Гамбарян. По данным "Московского комсомольца", летчик пошел в авиацию по стопам отца. В Санкт-Петербурге мужчина окончил университет гражданской авиации. После чего работал в авиакомпании, базирующейся в Иркутске, а затем перевелся в "Саратовские авиалинии".

Среди погибших также два саратовских техника – 49-летний Андрей Ревякин и 55-летний Олег Сергеев, и две саратовские стюардессы - 21-летняя Виктория Коваль и 29-летняя Анастасия Славинская. Последнюю, по данным "КП Саратов", дома ждали муж и маленький сын.

Версии

Погодные условия и эффект "молока". В Москве в день крушения воздушного судна была плохая видимость - шел снег. "Сегодня днем из Домодедово летел в Екб. Погода в Москве дрянная, шел снег. Взлетали буквально в снежном плену", - написал на своей странице в Facebook депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, летевший из Домодедово в столицу Урала в день трагедии (здесь и далее орфография и пунктуации пользователей сохранены – прим.ред).

На погодные условия, как возможную причину трагедии, указывают и многочисленные пользователи в соцсетях. Они считают, что пилоты могли попросту запутаться в "молоке". "Как похоже на Ростов Флайдубай (в 2016 году в Ростове-на-Дону потерпел крушение самолет flydubai - прим.ред.). Когда запутались в молоке. Возможно тут что-то произошло, запросили посадку и авиагоризонт приказал запутаться.От сюда и разброс обломков", - уверяет один из пользователей в группе "АВИАЦИЯ| САМОЛЕТ | АВИАКАТАСТРОФЫ | Ан-148 | ВКС" в соцсети "ВКонтакте".



Фото: "АВИАЦИЯ| САМОЛЕТ | АВИАКАТАСТРОФЫ | Ан-148 | ВКС" в соцсети "ВКонтакте".

Человеческий фактор. Причиной крушения воздушного судна в Раменском районе Подмосковья вполне могла стать и ошибка пилотов. По данным "Лайфа", так было в случае с другим Ан-148, который разбился 5 марта 2011 года в Белгородской области - в 140 километрах от Воронежа: "Самолет поднялся с аэродрома Воронежского авиазавода для испытательного полёта, пилот при наборе высоты превысил допустимую скорость, после чего у лайнера загорелись двигатели и он рухнул на землю. Тогда погибли все шесть членов экипажа".

На странное пике указывают и пользователи соцсетей. "По видео (видеозапись крушения судна – прим. ред.) - удар на большой поступательной и вертикальной скорости под относительно острым углом к земле (10-30 градусов), что как раз и дает протяженную полосу обломков. Похоже, не успели вывести из пикирования", - пишет Валерий Бичель все в той же группе во "ВКонтакте".

Взрыв. В соцсетях появилась видеозапись с веб-камеры одного из частных домов, расположенного в Раменском районе, где якобы запечатлен момент крушения воздушного судна. На кадрах записи видно, как в воздухе на чем-то большом , похожем на самолет, раздается взрыв, о чем свидетельствует яркая вспышка, а затем уже объект падает на землю. О сильном хлопке, похожем на взрыв, и пламени сразу после трагедии сообщили журналистам и местные жители. Стоит отметить, что версия о теракте следствием в качестве основных пока не рассматривается.



Видео: "АВИАЦИЯ| САМОЛЕТ | АВИАКАТАСТРОФЫ | Ан-148 | ВКС" в соцсети "ВКонтакте".

"Основная версия на данный момент - взрыв двигателя", "Основное в воздухе произашло... посмотрите после столкновения видно высоко в облоках шары пламени", - заявляют пользователи, изучившие видео, гуляющее в соцсетях.

На этом же сходятся и опрошенные "Лайфом" эксперты. На произошедший взрыв указывают большой разброс обломков, их расположение по ходу движения самолета, а также внезапный обрыв связи с экипажем: "Если бы это был теракт, то разрушился бы фюзеляж. В этом случае двигатели упали бы целыми. Думаю, судя по этому фрагменту видео, именно разрушение двигателя привело к разрушению конструкции самолёта. Второй двигатель, думаю, найдется целым и невредимым", - сообщает издание со ссылкой на специалистов Летно-исследовательского института имени М.М. Громова (ЛИИ).

Впрочем, не всем пользователям эта версия кажется очевидной: "Мне характер взрыва непонятен...как боеприпас , как объёмник жахнул....", "Похоже , взрыв отражает разрыв бака с горючим , а динамику самолета он не отражает...".

Техническая неисправность. По некоторым версиям, самолет мог рухнуть с высоты из-за обледенения датчика скорости. Как пишет "Лайф", в последние минуты борт вел себя очень странно: сначала поднимался до высоты 1800 метров, а затем упал до 1500, затем вновь поднялся до 1800, после чего резко пошел к земле.

"На 2000 обычно скорость 400, тут кажет, что 700. Или ПВД обледенело или ошибка радара", - отмечают пользователи в группе "АВИАЦИЯ| САМОЛЕТ | АВИАКАТАСТРОФЫ | Ан-148 | ВКС".

По другой версии к трагедии могли привести заводские дефекты. По данным "Лайфа", в начале 2010-х представитель ВАСО заявлял, что один из выпущенных АН-148 якобы придется отозвать обратно на завод, поскольку в ходе эксплуатации лайнера обнаружился ряд дефектов, устранить которые в рабочем порядке так и не удалось.

Впоследствии заводские дефекты, как сообщает издание, проявились еще не раз, что чуть не привело к печальным последствиям. Так, в 2010-м у разбившегося в Подмосковье лайнера отказал правый двигатель, и он вынужден был вернуться обратно в аэропорт Пулково. А через полгода на рейсе из Калининграда в Санкт-Петербург при заходе на посадку у самолета самопроизвольно увеличилась тяга двигателей - пилотам пришлось уводить машину на второй круг. В обоих случаях причиной инцидентов были признаны недостатки конструкции.

Авиационный эксперт Сергей Крутоусов заявил, что причиной падения лайнера мог стать помпаж двигателя Ан-148 (срывной режим работы турбореактивного двигателя, нарушение газодинамической устойчивости его работы, сопровождающийся хлопками в воздухозаборнике из-за противотока газов, дымлением выхлопа, резким падением тяги). Причины такого явления могут быть самые разные. Например, пилот мог вывести самолет на внештатный режим, добавив на мотор нагрузки, что и привело к его поломке.

Крутоусов также отметил, что в двигателе вполне могли повредиться лопасти из-за некачественного материала, производственного брака, усталости металла или перегрузок. Также в двигатель могла попасть птица или какие-то предметы.

Выплаты

Родственники погибших получат от страховой компании "АльфаСтрахование" по два миллиона рублей. Родные членов экипажа - по три миллиона. Также семьи, потерявшие своих близких в этой трагедии, получат по 25 тысяч рублей на погребение тел.

Материальную помощь родственникам погибших намерены оказать и региональные власти. "Правительством Оренбургской области и администрацией Орска принято решение о перечислении однодневного заработка на счет помощи пострадавшим", — рассказали ТАСС в администрации Орска.

По одному миллиону рублей получат и семьи членов экипажей от Саратовской области. Речь идет о родных двух техников Ан-148 и двух бортпроводниках. Все они были жителями региона.

Расследование

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина расследование уголовного дела передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. Следственную группу возглавил следователь при председателе ведомства. Причины авиакатастрофы будут выяснять криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования подобных дел.

В настоящее время специалистами ведомства опрашиваются очевидцы происшествия и сотрудники авиакомпании и аэропортовых и диспетчерских служб в Саратове, Орске, Оренбурге и Домодедово. У "Саратовских авиалиний" изъята эксплуатационная документация. Также изучаются материалы подготовки к вылету Ан-148 наземными службами в московском аэропорту.

Поиски

По данным МЧС России, зона проведения поисковых работ поделена на квадраты, которые детально исследуются специалистами экстренных служб. Территорию с воздуха прочесывают девять беспилотников.

На земле работают сотрудники отрядов "Центроспас" и ЦСООР "Лидер", а также специалисты Раменского и Домодедовского пожарно-спасательных гарнизонов ГУ МЧС России по Московской области и Ногинского спасательного центра. Работы ведутся посменно в круглосуточном режиме. Последствия ЧС устраняют 780 человек и 175 единиц техники.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

Для работы следователей, экспертов МАК спасателями дополнительно выделены 20 снегоходов. В 8.00 из Москвы в Оренбургскую область, куда следовал потерпевший крушение Ан-148, вылетел самолет МЧС России с межведомственной оперативной группой на борту. В ее состав вошли представители МЧС России, Следственного комитета, Минтруда, и Минздрава.

В Орске у родственников погибших будут взяты образцы ДНК для проведения генетической экспертизы, которая будет проводиться в Москве.

Ольга КАРПОВА