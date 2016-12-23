Мусорная гора родит Ростех?

И он заработает.

Умами чиновников завладела новая идея: превратить мусор в доход. Ежедневно на свалки Свердловской области выбрасываются сотни тонн отходов, его вывозом и иногда переработкой занимаются десятки компаний – огромный рынок, особо не подчиняющийся никому, во многом сформировавшийся стихийно. Для наведения порядка предполагается создать регионального оператора – компанию, которая должна будет централизовано решать все вопросы по вывозу и утилизации бытовых отходов. Оплачивать ее услуги, по аналогии с Фондом капремонтов, будут жители, для чего в коммунальных платежках появится новая строчка.

Работа по "мусорному" проекту была начата в Свердловской области еще год назад. Собственно, эта идея изначально не региональная, а федеральная. Вот только Кремль отложил внедрение новшества на 2019 год – в ходе разработки проекта появилась масса вопросов, для решения которых в Москве взяли паузу. Особенно после провальной истории с Фондом капремонтов.

Несмотря на федеральную паузу, в Свердловской области процесс неожиданно стал ускоряться. Чиновники кивают на "верх" – на декабрьском заседании Совета по приоритетным нацпроектам корпорация Ростех представила план по строительству двух "инновационных" мусоросжигающих заводов. Стоимость каждого порядка 75 миллиардов рублей, под которые планируется взять кредиты в банках, а возвращать деньги – продажей вырабатываемой электроэнергии, повышением тарифов на электричество для промышленных предприятий и внедрением дополнительных целевых сборов с населения на переработку отходов в размере 100 рублей с квартиры.

Разместить заводы предполагается в Московской области и Казани. Но конкретных проектов пока нет, и даже участки под строительство еще не определены. Потребуется провести экспертизы, которые дадут ответы по экологии, логистике, актуальности проектов для тех или иных территорий, и, уже исходя из этого, будет определяться местоположение объектов. Не исключено, что в ходе этой работы вместо Казани или даже Москвы будет назван какой-нибудь другой город-пионер.

Возможно, именно на этот проект ориентируются сейчас власти Свердловской области, решившие срочно форсировать обсуждение ситуации со свалками. Инициатором стал депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер, считающийся протеже первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. Сначала на своей странице в Facebook, а затем и на заседании профильного комитета парламента он сделал ряд заявлений, суть которых сводилась к лозунгу "превратим отходы в доходы". Параллельно в информпространство было вброшено несколько тезисов о бедственном состоянии свалок и попустительстве правительства по наведению порядка в этой сфере.

Крайним обозначили министра ЖКХ Николая Смирнова. Суть критики - в регионе до сих пор не готова нормативная база для работы единого оператора по переработке мусора. "Я постараюсь сказать корректно. 2-3 раза в месяц за моей подписью уходит на имя Чибиса (замминистра ЖКХ РФ – прим.ред.) письмо с вопросами о том, что до сих пор не отрегулировано. Могу процитировать ответ: "Вопросы имеют место быть, министерство работает", - ответил на претензии министр.

С тем, что в переработке мусора давно назрела необходимость, согласны все. "По новому законодательству понятно, что полигон в черте города не должен быть. Но это не означает, что "Широкую речку" сейчас нужно бросить и все. Нужно сохранять объект сортировки и со временем убирать свалку. Там уже даже не свалка - гора горнолыжная, а рядом микрорайон Академический расширяется. Конечно, надо что-то делать, рекультивировать. Иначе она будет вонять еще не одно десятилетие", - заявил "Уралинформбюро" директор ООО "Уралтермопласт" Андрей Сазонов.

В то же время, по словам Н.Смирнова, в настоящее время на федеральном уровне "заморожено" принятие двух десятков нормативных актов, необходимых для реализации программы. В том числе, ключевой – о порядке расчета тарифов для оператора. "Вся конкурсная документация готова. Можно было бы уже в нынешнем декабре провести конкурс по определению регионального оператора. Но без тарифов мы опасаемся это делать", - подчеркивает министр.

По итогам заседания парламентского комитета было решено ускорить принятие региональной программы по созданию единого "мусорного" оператора. Эта идея вызывает воодушевление экспертов. "Если мы дальше также будем валить в кучу, то какой тогда смысл этого оператора? Функция оператора – в управлении: вот это мы переработаем, вот это мы продадим соседней области. Вот это и есть управление. Для этого важно понимать картину - какие мощности у нас есть по сортировке и переработке? А сортировка у нас сегодня на Широкой Речке обезьянья, убогая. Там люди вручную в этом ковыряются. В Первоуральске было так же, в Каменске-Уральском тоже обезьянья технология. Должны быть современные технологии, чтобы за полуторамиллионным городом не ковыряться", - поясняет смысл проекта по созданию региональных операторов Андрей Сазонов.

Впрочем, вряд ли компаниям Свердловской области стоит надеяться заработать на переменах к лучшему. Не исключено, что все готовится к внедрению на региональный рынок москвичей с мусоросжигающими заводами. "Вступление в силу закона о регоператоре отложено, в связи с этим конкурс не объявляется. Мы долго не были готовы к этой схеме, в результате конкурс выиграет московская организация, - уверен член Общественной палаты Свердловской области Михаил Беленький. - Мое глубокое убеждение, что из Москвы увидеть ситуацию в другой области непросто. Мы делали необходимые телодвижения, но по факту мы не готовы".

"Я считаю, что выбирать регоператора нужно не из московских организаций, а из своих, и не забывать о тех, кто успешно работает на этом рынке. В городе Екатеринбурге есть "Спецавтобаза", и заменять ее некой столичной организацией я бы не считала разумным", - в свою очередь отмечает вице-президент Уральской ассоциации экологически-ответственных предприятий Галина Пахальчак.

Примечательно, что в самой "Спецавтобазе" о перспективах не смогли ответить ничего конкретного. А, по оценкам других участников рынка, это предприятие сейчас переживает не самые лучшие времена и вряд ли сможет участвовать в конкурсе.

Если взять за основу предложения Ростеха, обсуждавшиеся на Совете по нацпроектам, то можно предположить, во что обойдется наш мусор. Это - новые банковские кредиты, которые возьмут москвичи для постройки завода, но перевесят их, по аналогии с проектом возведения Ельцин-Центра, на областной бюджет. Плюс налоговые льготы для столичной корпорации опять же за счет региональной казны и увеличение коммунальных платежей для жителей Свердловской области. Вот такая арифметика мусорного бачка.

Игорь ЧУКРЕЕВ, Елена ПЛЮХИНА