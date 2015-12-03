Щупальца общественности

Щупальца общественностиСегодня в 17:48
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В органах власти.
Общественная палата Среднего Урала приблизилась к власти на расстояние броска. До настоящего времени общественный контроль в регионе осуществлялся на основании соответствующего федерального закона. Но уже к Новому 2017 году вступит в силу закон "Об общественном контроле в Свердловской области", который определяет возможности общественников применительно к региону - более развернуто и конкретно. Речь о нем была главным пунктом заседания Палаты 23 декабря.
По мнению избранного на заседании нового секретаря Общественной палаты Сергея Полыганова, принятие документа напрашивалось давно: "Мы один из последних регионов РФ, где такой закон появился. Федеральный закон принят еще в 2014 году. Необходимо было, чтобы региональный был принят раньше, но с ним затянули законодатели".
Закон в определенной степени придает новизну в ощущении силы общественности. Например, он дает возможность субъектам общественного контроля обращаться не только в прокуратуру, но и напрямую в суд – в защиту прав неопределенного круга лиц, общественных организаций и НКО. К таким субъектам, в частности, относятся общественные советы при исполнительных органах государственной власти и Законодательном собрании. В случае с последним, состав совета будет наполовину состоять из членов и экспертов Общественной палаты региона, а оставшиеся места займут представители НКО.
"Как ни крути, общественный совет может иногда входить в клинч с органом, при котором он существует. Могут возникать конфликты при решении того или иного вопроса. Кто будет выступать арбитром в этом споре? Естественно, Общественная палата", - подчеркивает зампредседателя Палаты Владимир Винницкий.
Фактически у свердловчан появляется новый механизм воздействия на власть. Не связанный с правоохранительными или надзорными органами, процесс работы которых далек от кристальной прозрачности и зачастую привязан к позиции Москвы.
Однако возникает резонный вопрос – не подменят ли общественники собой "людей в погонах". Представители свердловской Общественной палаты махать шашкой и отбирать чужой хлеб пока не торопятся.
"Мы осуществляем мягкий контроль и говорим органу власти: "Ты, пожалуйста, исправься". Дается 30 дней, чтобы орган власти привел все в соответствие с нашими требованиями, требованиями общественности, граждан РФ. Если же орган власти не реагирует на это, тогда мы вправе обратиться в прокуратуру или к губернатору. Сами мы, скорее всего, не пойдем в суд", - отметил в беседе с "Уралинформбюро" Сергей Полыганов.
Более строгой позиции придерживается председатель Общественной палаты Станислав Набойченко: "Мы своего рода щупальца от народа, его глас. Как это делается? Направили предупреждение, потом звонишь: "Иван Николаевич, я вынужден оформить документ и передать в суд".
Как следует из разговора с Набойченко, прецеденты для походов общественников по судам были раньше, есть и сейчас. "Например, мы напрямую работаем с прокуратурой по бомбоубежищам. Неприятная ситуация, все заигрались в мирное время – бомбоубежища заняли под сауны, в том числе в объектах массового скопления людей. Точно также мы направляли обращения, говорили – не реагируют. Обратились к прокурорам – районным, городскому. Уже пару бомбоубежищ освободили".
Эксперты прогнозируют, что в 2017 году областная Общественная палата доставит немало проблем чиновникам. Контрольные функции в руках общественников – это ведь не карающий меч, а скорее хлыст-погонялка. И в этом процессе Палата найдет союзников в журналистских кругах. Если прокуратура и полиция будут вяло реагировать на сигналы прессы, СМИ пойдут за подмогой к Набойченко.
Антон ЗАБЕГАЕВ
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