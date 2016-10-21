Володинская зима

Для региональных парламентов.

Региональным депутатам в наступившем году предстоит сделать непростой выбор. Вслед за парламентариями в Госдуме им пора задуматься и решить для себя, что важнее: бизнес или служение народу. Как поясняют эксперты "Уралинформбюро", начатая Вячеславом Володиным реформа законодательной ветви власти уже сказывается на работе региональных парламентов. Впереди же самый главный ее этап. Впрочем, по мнению некоторых аналитиков, для финального шага может просто не хватить кадров.

С самого начала работы Госдумы нового созыва осенью 2016 года стал заметен курс на определенное ужесточение регламента работы депутатов. Парламентариям запретили прогулы, заседания стали длиннее, попытавшимся возмущаться предложили сдать мандат. С Нового года, как рассказал "Ураинформбюро" депутат Андрей Альшевских, работа в этом направлении продолжилась, Госдума взяла на себя "повышенные обязательства": сократила время обеденных перерывов, продлила время заседаний по средам и пообещала за весеннюю сессию разгрести завалы залежавшихся законопроектов прошлых лет, которых накопилось порядка 2 тысяч.

Основная цель всех этих перемен – изменение имиджа "бешеного принтера" и повышения доверия народа к депутатам. "Не секрет, что депутаты предыдущих созывов Госдумы во многом дискредитировали себя. И различными дурацкими инициативами, которые предлагали, и своим поведением. Поэтому Вячеслав Володин начал совершенно правильную вещь – ужесточил правила, чтобы исправить имидж законодательной власти", - отмечает политолог Александр Пирогов. "Если говорить о том, почему это происходит в Госдуме – потому, что критика в обществе такого отношения депутатов к своим обязанностям накопилась. Причем это происходит на фоне высоких заработных плат депутатов. Конечно, Володин хочет выстроить работу Государственной Думы в новом формате, чтобы убрать все вопросы критики. Особенно в сложной экономической и внешнеполитической ситуации", - поясняет в свою очередь доктор политических наук Виталий Иванов.

Любопытно, что на региональном уровне тоже происходят определенные перемены. Так, свердловское Заксобрание под конец 2016 года досрочно рассмотрело свои "архивы законопроектов", войдя в 2017 с непривычно пустым списком инициатив. Такого не было уже лет 10. Похожие явления наблюдаются сегодня и в парламентах других субъектов УрФО.

Как правило, если в регионах начинают действовать на опережение, обгоняя федеральные институты власти в реализации каких-то инициатив, то это означает подготовку на местах к серьезной реформе. Тем самым опытные губернаторы и руководители парламентов стараются заранее проявить себя в глазах Кремля, продемонстрировать полное понимание политической воли руководства страны и готовность ее исполнять.

Законопроекты и регламент заседаний – лишь внешняя, наиболее заметная и понятная для избирателя часть процесса. Главный же тренд перемен в Госдуме – отстранение представителей бизнеса от парламентской деятельности. Так, в новом созыве среди депутатов уже гораздо меньше крупных предпринимателей, а те, что остались, непосредственным руководством своих предприятий уже не занимаются. Этому способствует и новый график работы: сложно руководить активами, если каждый день ты сидишь в Госдуме, а в регионе у себя бываешь лишь раз в неделю по согласованию со спикером.

"Сейчас наблюдается следующая тенденция - у бизнеса более предпочтительным является иметь свое представительство в исполнительной власти, которая доминирует над законодательной. При этом с введением жесткой регламентации работы депутатов Госдумы мы наблюдаем, что некоторые, особенно представители крупного бизнеса, сдают мандаты. Потому что невыгодно тратить время на заседания, и, скорее всего, можно ожидать, что отток этот увеличится за счет того, что непосредственно собственники будут заменены представителями. Но бизнес не уйдет из власти совсем - законодательная дает иммунитет, а исполнительная дает возможность через использование административного ресурса контролировать дополнительные рынки", - объясняет происходящие перемены В.Иванов.

По мнению экспертов "Уралинформбюро", в наступившем году курс на "повышение народности" парламента начнет реализовываться и на региональном уровне.

"Такая тенденция уже есть. Если вспомнить произошедшие в 2015-2016 годы изменения в законодательстве, то тогда было прописано, что все депутаты, любого уровня и вне зависимости от того, работают ли они на постоянной или освобожденной основе, должны сдавать полную финансовую отчетность. Это уже оттолкнуло ряд бизнесменов. Есть и другие изменения, когда, если человек возглавляет, к примеру, транспортную компанию, ему нельзя возглавлять транспортный комитет в парламенте", - отмечает депутат Госдумы Александр Бурков.

"То, что сейчас в Госдуме навели порядок, причем навели очень интересно: будете прогуливать – сдадите мандат, будете передавать кому-либо карточку для голосования – сдадите мандат, думаю, на уровне субъектов сейчас будет происходить такое же ужесточение. Впрочем, не думаю, что дойдет до необходимости представителям бизнеса прощаться с мандатами", - уверен в свою очередь руководитель исследовательского центра "Аналитик" Андрей Мозолин.

Причин, почему на региональном уровне отказаться от гендиректоров, пишущих законы, гораздо сложнее, две. Первая – деньги, вторая – отсутствие кадров. Предприниматели сегодня основные спонсоры избирательных кампаний региональных отделений партий. Что еще немаловажно – им не требуется зарплата.

"Пока существуют депутаты, работающие на неосвобожденной основе, требовать от всех парламентариев обязательного посещения заседаний не позволяет трудовое законодательство. Тогда необходимо всех депутатов переводить на постоянную основу – работу за зарплату. И требовать соблюдения всех требований. Вот тогда может начаться массовый исход бизнеса с передачей мандатов. Потому что для любого предпринимателя быть депутатом станет невыгодно. Но такой сценарий маловероятен – слишком большие затраты", - считает А.Мозолин.

"Если парламенты перейдут на постоянную основу, то тогда и спрос будет другой. А сегодня картина обратная, как в свердловском парламенте, когда сокращают ставки, "выталкивая" депутатов оппозиционных партий на неосвобожденную основу, а на зарплату ставя представителей "Единой России", - согласен с ним А.Бурков.

"Политика – это концентрированная экономика. Депутаты от бизнеса в какой-то мере обеспечивают компетентность парламента, его работоспособность. И просто так с ходу избавиться от бизнеса в парламенте значит нанести серьезный урон парламентаризму. Наше гражданское общество еще только в стадии формирования, просто неоткуда брать кадры, которые бы использовали депутатскую трибуну не только для личной раскрутки", - отмечает еще один аспект А.Пирогов.

"В политике всегда правят либо деньги, либо военные - "крестьянского Заксобрания" не стоит ждать вообще когда-либо: такого никогда не было в истории человечества и не будет", - уверен представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров.

В то же время собеседники "Уралинформбюро" подтвердили, что определенное ужесточение "правил игры" все же стоит ожидать. "Сейчас, к примеру, обсуждается введение индивидуальных отчетов парламентариев о проделанной работе. О том, сколько законопроектов предложил, сколько встреч провел, какие результаты этих встреч. Ну, и в любом случае есть посыл по необходимости повышения уровня доверия к органам власти, особенно в свете приближающихся выборов президента. Как минимум нас ждут показательные порки депутатов. К примеру, многие из них ездят на машинах, иногда даже дорогих, и очень быстро", - предрекает А.Мозолин.

Но не исключен и "жесткий" сценарий. "Исполнительная власть имеет вертикаль, это необходимо для ее функционирования. Законодательная – нет. Поэтому ввести единообразие работы парламентов очень сложно. Но тут нужно иметь в виду, что у нас вместо законодательной вертикали есть вертикаль "Единой России", которая контролирует, по сути, все региональные парламенты. Если она в рамках общего курса на укрепление дисциплины в депутатском корпусе примет свое партийное решение об изменении регламентов работы региональных парламентов, то они могут быть утверждены. Для этого достаточно решения руководящего органа ЕР. Или соответствующей точки зрения, высказанной президентом", – прогнозирует В.Иванов.

Как отмечают эксперты, отправной точкой для массового исхода бизнеса из региональных парламентов, сигналом к этому может стать любая похвала Владимира Путина в адрес Госдумы и достигнутых ею успехов. Не обязательно даже сказанная напрямую депутатам – это может быть сделано в ходе любого мероприятия. После этого "Единой России" останется лишь заявить всем, что в партии "услышали пожелание президента", а остальным – принять к сведению. Ну, а для тех, кто не услышит, в соответствии с прогнозом политологов, примером будет свердловский депутат, бизнесмен Армен Карапетян, ставший в конце 2016 года героем федеральных телеканалов с историей о том, как ГИБДД поймало его пьяным за рулем "Мерседеса".

Игорь ЧУКРЕЕВ, Антон ЗАБЕГАЕВ