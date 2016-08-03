Спонсоры разочарований

В ЕР закончились деньги и кадры.

От главы свердловских единороссов Виктора Шептия сбежал исполком. Нового главу аппарата не могут найти – попросту нет желающих. И это в год выборов губернатора региона. Организовывать праймериз, агитацию, вести переговоры с кандидатами – некому. Как передают источники "Уралинформбюро", партактив полностью деморализован, единороссы не могут даже предложить кандидатов на начавшиеся довыборы в гордуму Екатеринбурга. Эксперты же отмечают, что ситуация на Среднем Урале может свидетельствовать о масштабном кризисе "Единой России", начавшемся во всей вертикали партийного управления, и новой политической реальности, в которой больше нет места "партии власти".

В конце декабря 2016 года свердловские единороссы перевыбрали своего главу Виктора Шептия. Тогда же впервые заговорили о кадровых проблемах "на местах" – исполком во главе с Иваном Корякиным "канул в Лету". Формально – у них закончился срок действия трудовых контрактов, а новые они решили не заключать. Неофициально же бывшие сотрудники говорили о системных проблемах с невыплатой зарплат, отсутствии перспектив и полном провале работы местных отделений из-за системных ошибок.

Ситуацию в партии можно было бы считать чисто техническими трудностями, если бы не одно но. Нового руководителя исполкома до сих пор нет, и даже нет желающих занять этот пост. "В партии закончились ресурсы. Главе исполкома предстоит слишком много работы и взамен ничего кроме рисков. Любой опытный человек понимает: это будет один сплошной "головняк" - денег не дадут, но будут дергать по всем направлениям и никто ничем не поможет", - поясняют инсайдеры.

"Народ смотрит на того же Корякина, которому обещали, что он станет депутатом Заксобрания, но он им не стал. И все понимают, что для любых договоренностей нет никаких гарантий", - поясняет руководитель исследовательского центра "Аналитик" Андрей Мозолин. "Корякин отчасти сам лопухнулся. Тот же Никонов (глава исполкома реготделения в 2010 году – прим.ред.) в свое время проиграл выборы в Госдуму, но по распределению потом получил мандат депутата Заксобрания. Но в любом случае в отношении обоих получилось, что предвыборное обещание не было выполнено. Можно вспомнить и Леонида Рапопорта, которому за работу главой исполкома (в 2006 – 2009 годах – прим.ред.) обещали пост министра соцобеспечения, а дали в итоге минспорта. Он до сих пор жалеет, что ради всего этого отказался от руководства Институтом физкультуры – в деньгах сильно потерял", - подчеркивает один из экспертов "Уралинформбюро", знакомый с внутрипартийными договоренностями, попросивший не упоминать его имени.

Как подчеркивают инсайдеры, зарплата руководителя исполкома свердловского отделения сегодня составляет порядка 90 тысяч рублей. Часть – дает Москва, остальное – изыскивается из местных источников. Плюс "как договорится" со спонсорами отделение, если те вообще найдутся. В то же время за аналогичный объем компетенций и задач в бизнес-структурах подходящие кандидаты зарабатывают в разы больше. Раньше потеря в деньгах компенсировалась перспективами – возможностью получить по окончании трудового контракта более высокое место в какой-либо корпорации, правительстве или как минимум в Госдуме. Но больше такие обещания не работают.

Строго говоря, один кандидат на пост главы исполкома все же есть – это помощник депутата Заксобрания Александра Серебренникова Андрей Шумейко. Но, во-первых, это - единственный кандидат, а, во-вторых, его аппаратный вес явно недостаточен для руководителя подобного уровня.

"У руководителя исполкома должен быть "прямой" телефон губернатора или как минимум главы его администрации, чтобы иметь возможность оперативно согласовывать различные вопросы. И это должен быть достаточно авторитетный человек, которого приглашали бы на все совещания", - поясняет требования к кандидатам директор Института региональной политики Андрей Русаков.

Захочет ли Евгений Куйвашев давать свой телефон, а Владимир Тунгусов советоваться с помощником депутата Александра Серебренникова – вопрос открытый. Пока что назначение нового главы исполкома затормозилось. "Кандидатура должна быть утверждена в Москве. Там от этого кандидата не в восторге, для них глава исполкома – это главный партийный работник в субъекте, главный революционер я бы даже сказал, а тут – неизвестно кто. Но в конечном счете они ждут ответа губернатора, а тот пока воздерживается", - поясняет анонимный эксперт "Уралинформбюро", знакомый с внутренней ситуацией в реготделении. Время, впрочем, еще есть: окончательно вопрос по руководителю исполкома должен быть решен до начала назначенного на 21 января съезда "Единой России", где официально утвердят согласованную кандидатуру.

В конечном счете, по словам инсайдеров, в партии сейчас разрабатывается проект, по которому фактическим главой исполкома должен стать секретарь реготделения Виктор Шептий. Он будет ходить на все совещания, разрабатывать тактику и стратегию, контролировать исполнение, а задачей руководителя аппарата станет лишь механическое исполнение озвученных ему указивок и заполнение бумаг – секретарская работа. Выглядит такая конструкция, в которой все перевернуто с ног на голову, мягко говоря, дико. Но других вариантов, ввиду отсутствия в кадровом резерве достаточно компетентных людей, похоже, у местных партийцев нет.

Кадровый голод – это лишь следствие более глобальных перемен, происходящих сегодня в партии. Как отмечают эксперты "Уралинформбюро", разочарование кандидатов связано прежде всего с тем, что от "Единой России" начали отворачиваться спонсоры.

"Мы помним примеры, когда люди активно вкладывались в партию, но не получали свои бонусы. В результате появилось ощущение если не усталости, то некоторого разочарования. А каких-то новых бонусов и аргументов реготделение предложить сегодня уже не может", - отмечает руководитель Уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин.

Причем происходит это по всей России. "Как раз недавно участвовал в выборах губернатора в одном из сибирских регионов. Там крупные спонсоры либо вообще отказывались вкладываться в кампанию, ссылаясь на кризис и предлагая кандидату самому решать свои проблемы, либо давали, условно говоря, сто рублей, когда требовалось сто тысяч. И вся кампания свелась в итоге к административной истории, когда главам муниципалитетов ставили задачу "вы должны обеспечить и точка", - рассказывает уральский политтехнолог Алексей Швайгерт.

Этим же, кстати, объясняется и то, почему претендент на должность главы исполкома вообще нашелся. По словам инсайдеров "Уралинформбюро", Александр Серебренников сегодня является неофициальным казначеем реготделения. Денег в кассе стало значительно меньше, но они пока есть, а "кто платит – тот и заказывает музыку".

В конечном же счете происходящие изменения говорят о том, что "Единая Россия" теряет статус "партии власти". И происходит это снизу. Уставшие от бесконечных приписок, раздутых расходов и запросов, пустых обещаний спонсоры отворачиваются от региональных отделений, а вместе с их деньгами из партии уходят и кадры, обеспечивавшие ее работу.

"Конфигурация партийной системы будет меняться. Но не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Как минимум – не раньше, чем пройдут выборы президента. То есть изменения станут очевидными не раньше, чем через 2-3 года", - считает А.Гагарин.

"То, что сейчас придет кто-то с новыми идеями и всех спасет – это абсурд. Партия, как большой корабль – она очень трудно поворачивается. Причем, как только начинает поворачиваться, на этом корабле тут же начинается бунт под лозунгом "Давайте скинем капитана", - описывает ситуацию А.Швайгерт.

Кадровый кризис в свердловском реготделении разразился не когда-нибудь, а в канун выборов губернатора в сентябре 2017 года и последующей за ними президентской кампании. Отсюда рост уверенности в слухах о том, что отвечать за выборы будет не глава исполкома ЕР и даже не руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов, а куратор Уральского межрегионального координационного совета "Единой России", депутат Госдумы Иван Квитка. По словам инсайдеров, уже известно, что по крайней мере федеральные средства на кампанию будут распределяться именно МКС.

Игорь ЧУКРЕЕВ