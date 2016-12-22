Беспартийный Первоуральск

Чем аукнется отмена выборов по спискам?

В избирательной системе Свердловской области грядут перемены – муниципалитеты, "накушавшись" смешанной схемы избрания депутатов, возвращаются к мажоритарным выборам. "На земле" парламентариев будут выбирать по одномандатным или многомандатным округам.

В авангарде изменений – Первоуральск и Серов. В предместье Екатеринбурга поправки в городской устав об отмене голосования по партийным спискам успешно прошли публичные слушания 12 января. На севере региона общественности еще стоит порассуждать о необходимости изменений, но депутаты гордумы на внеочередном заседании 17 января оценили корректировки положительно.

Инициативностью муниципалитетов тут и не пахнет - директива на новации была спущена из Москвы по линии "Единой России".

Как пояснили "Уралинформбюро" в избиркоме Свердловской области, города, в думах которых менее 26 депутатов, могут сами решать, как им формировать местные парламенты – региональному Избирательному кодексу это противоречить не будет. Инициативностью муниципалитетов тут, правда, и не пахнет - директива на новации была спущена из Москвы по линии "Единой России".

"На уровне региональных властей, в том числе и партийных – областного политсовета, этот вопрос, конечно, уже прорабатывается. Мнение, в большинстве своем, сформировано – необходимо уходить от существующей системы", - пояснил агентству источник в ЕР.

Иначе, в общем-то, и быть не может. В большинстве свердловских городов верховодят "медведи" и реализовывать такие проекты без одобрительного кивка "сверху" там рискнут вряд ли. Однако на прямой вопрос об инициаторе изменений в том же Первоуральске отвечать не стали. Эксперимент ведь может и не удасться.

По прогнозам экспертов, от возвращения мажоритарной системы выборов единороссы скорее выиграют. "Все-таки большинство одномандатников всегда будет склоняться к "партии власти". Как минимум, они получат дополнительные возможности за счет участия в партийных праймериз", - полагает директор Института региональной политики Андрей Русаков.

При этом недавние сентябрьские выборы показали, что единственная партия, которая может выставить кандидатов во всех округах – как раз "Единая Россия". "Вот есть отношение людей к Жириновскому – его никак не перебить, и по партийным спискам ЛДПР сколько-то процентов да наберет. А пройдет ли у них одномандатник – это другой вопрос, и Жириновский тут уж не так много значит. Просто потому, что в отличие от списка, когда достаточно набрать просто сколько-то процентов, в одномандатном округе надо быть первым, а сколько именно процентов набрал – не важно", - рассуждает руководитель исследовательского центра "Аналитик" Андрей Мозолин.

Общественность встречает изменения одобрительным гулом - теперь будет с кого конкретно спросить за бардак на местах. На важность персональной ответственности указывают и те, кто хорошо знает механизмы власти.

"Избранный в таком случае депутат несет ответственность перед избирателями. И его дальнейшая судьба как депутата зависит уже от местных жителей, а не от того, включат его в партийный список или нет. Суть местного самоуправления не теряется", - считает председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров.

Понятно, что времена сейчас тяжелые. А будут еще тяжелее, и "шишек" будет много, поэтому единороссы тестируют новую модель, при которой вся ответственность ляжет на депутатов, имевших "неосторожность" избраться по одномандатным округам.

Конечно, возникает вопрос ответственности депутата-одномандатника перед своей партией. Формально он в ней состоит, от нее выдвигался, но округ "перелопачивал" сам – можно слегка и абстрагироваться от партийных установок. Причем отозвать у него мандат, в случае чего, партия не сможет.

"Одномандатники – они более самостийные, управлять ими сложнее", - подчеркивает Андрей Русаков, по словам которого, зависеть работа муниципальных депутатов будет от авторитета партийного руководства в регионе.

С другой стороны – ответственность партии перед жителями конкретно взятого города. Мажоритарная система выборов депутатов дает "Единой России", депутатов которой сейчас большинство в местных думах, возможность "отбрехаться" от потенциальных скандалов. "Понятно, что времена сейчас тяжелые. А будут еще тяжелее, и "шишек" будет много, поэтому единороссы тестируют новую модель, при которой вся ответственность ляжет на депутатов, имевших "неосторожность" избраться по одномандатным округам. А единороссы тут не при чем, какие к ним вопросы?", - считает политтехнолог Платон Маматов.

Партийная принадлежность в том же Первоуральске скорее вторична и единственное, на что реально влияет – наличие или отсутствие административного ресурса в арсенале.

Вопрос - нужны ли самим кандидатам партийные корочки? В муниципальных избирательных кампаниях одномандатники, как правило, спонсируют себя сами – из личного кошелька, при поддержке спонсоров или некоей неполитической структуры (допустим, предприятия, желающего получить лобби в думе). Партийная принадлежность в том же Первоуральске скорее вторична и единственное, на что реально влияет – наличие или отсутствие административного ресурса в арсенале.

"Альтернативой могло бы стать воспитание собственных кандидатов, но такой практики нет. Как правило, большинство партий перед выборами просто начинает искать лидеров общественного мнения на местах, и при этом всю работу выполняют формально. Да и для того, чтобы выращивать, нужны ресурсы, которых как правило нет", - подчеркивает Андрей Русаков.

В некоторой степени появление и реализация данной выборной инициативы связана с перестройкой работы Госдумы РФ. "Мы видим, что сейчас уровень ответственности крайне возрос. Депутаты теперь реально работают в регионах, отчитываются перед своими коллегами, руководством Госдумы. Мне кажется, что, если этот принцип ответственности и контроля будет воплощен на муниципальном уровне, это будет хорошо – может, мы придем к тому, что депутаты-"подснежники" не выиграют в конкурентной борьбе", - уверен руководитель Уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин.

Наша власть не любит резких движений. Там предпочитают сначала попробовать, посмотреть, что получится и потом уже решать, что делать дальше. В Свердловской области достаточно много муниципалитетов всех форм и размеров – хорошая площадка для эксперимента.

Качественное обновление муниципальных парламентов, которое прогнозирует эксперт, в перспективе произойдет и за пределами Среднего Урала. "Наша власть не любит резких движений. Там предпочитают сначала попробовать, посмотреть, что получится и потом уже решать, что делать дальше. В Свердловской области достаточно много муниципалитетов всех форм и размеров – хорошая площадка для эксперимента", - отмечает Андрей Мозолин.

Избирать думы в сентябре 2017 года будут в 49 свердловских муниципалитетах. В 14 из них действует смешанная система избрания, но это пока. Помимо Первоуральска и Серова, о корректировке схемы уже заговорили в Алапаевске, Асбесте, Североуральске и Тавде. Если "бумажная" работа будет завершена к маю, новые составы дум в этих городах будут "беспартийными".



Антон ЗАБЕГАЕВ, Игорь ЧУКРЕЕВ