Царский университет минус ректор Косарев

Политика и образование должны быть разделены.

В Уральском государственном Горном университете готовятся с размахом отпраздновать День студента 25 января. А после Татьяниного дня в УГГУ, глядишь, настанет Юрьев день. Как сообщают источники "Уралинформбюро", ректора Николая Косарева до конца 2017 года планируется отправить в отставку. "Заигрался в политику", – поясняют инсайдеры.

Стоит отметить, что слухи об отставке Косарева, занимающего пост ректора 15-й год, появляются уже не первый раз. Однако теперь, как подчеркивает один из источников, вопрос можно считать решенным на всех уровнях. Дело в том, что в 2017 году у ректора заканчивается пятилетний срок.

Кроме того, еще два года назад стало известно о планах по созданию в Екатеринбурге второго, вдобавок к Уральскому федеральному университету, опорного вуза, объединяющего три-четыре ныне самостоятельных университета. На недавнем съезде "Единой России" прозвучало заявление о ближайшей перспективе формирования 21-го нового опорного вуза. Эта реформа – один из возможных сценариев "ухода" Косарева, но не единственный.

Основная причина, по которой ректор Горного университета стал "непроходным", – его увлечение политикой. Хотя мало кто сомневается в достижениях Н.Косарева на текущем посту.

В начале нынешнего века университет, основанный по утверждению Николая II, воспринимался на уровне ПТУ, куда неохотно шли учиться. А теперь это - солидная учебная структура, фигурирующая в том числе и в международных рейтингах. Как отмечают в самом университете, количество специальностей и направлений за это время выросло в 4 раза, а иностранных студентов прибавилось в 30 раз. Примечательно и то, что в обсуждавшемся проекте создания объединенного вуза именно Горный, как наиболее продвинутый, считался центром, к которому будут присоединяться остальные учебные заведения.

Стоит отметить и то, что вуз за это время прославился не только учебными достижениями, но и "непрофильными" мероприятиями. От организации своей казачьей станицы и коллективных молебнов до развития спортивных секций и создания собственного центра единоборств. При этом один из аспектов – увлечение Н.Косарева царским периодом истории России хоть и вызывал у наблюдателей некоторую иронию, но в целом благосклонно воспринимался и общественностью, и органами власти всех уровней как соответствующий федеральному тренду.

В плане политической повестки депутат гордумы Екатеринбурга Н.Косарев также успел добиться заметного успеха. Прежде всего, в качестве сопредседателя регионального отделения ОНФ. Уже по итогам первого года работы стало очевидно, что на Среднем Урале "фронтовики" добились значительно большего, чем в других регионах РФ. И по количеству проведенных акций, и по числу вышедших в СМИ публикаций, и по конфликтности с действующим губернатором.

Как отмечают эксперты "Уралинформбюро", именно деятельность на посту сопредседателя могла стать основной причиной опалы. Еще до своего избрания в гордуму Екатеринбурга ректор оказался в лагере сторонников мэрии уральской столицы и продолжил эту линию при организации работы ОНФ. С самого начала местное отделение Фронта старалось работать исключительно в областной повестке, где удобно находить поводы для критики губернатора Евгения Куйвашева и его окружения, практически полностью проигнорировав конфликты в мегаполисе – критиковать "серого кардинала" мэрии Владимира Тунгусова им было не с руки. Эта однобокость неоднократно вызывала отповедь "сверху" от центрального руководства пропрезидентского движения.

"Надо сказать, что политические успехи и неуспехи – это и определенная констатация политического веса как такового. Напрямую они, конечно, не оцениваются при принятии решений по научной или управленческой деятельности, но стоит вспомнить пример того же Михаила Федорова (экс-ректор УрГЭУ – прим.ред.), который потерял свой пост, хотя имел солидный вес в университете. Тут важно, как оценивают "наверху" - либо ты там на хорошем счету, либо нет", - считает руководитель Уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин.

В 2016 году в политической карьере Н.Косарева случилось фиаско. Для своего выдвижения в Госдуму он (не без дружеской подсказки) выбрал "Партию пенсионеров за справедливость", что позволило ему избежать необходимости согласовывать свою кандидатуру в "Единой России", а также серьезной конкуренции между претендентами в "медвежьей берлоге". Маневр политологами был воспринят как "удачный", но в дальнейшем выяснилось, что по тому же списку баллотируется экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, против которого резко выступил Кремль. Председатель партии Евгений Артюх отказался вносить коррективы в ряды кандидатов, и дело закончилось скандалом. Большей части "пенсионеров", включая Н.Косарева, было отказано в регистрации на выборах.

"Конечно, не совсем удачный поход в Госдуму мог сказаться на его политической карьере. Политструктуры, особенно федеральные, вообще отличаются определенным уровне цинизма. Но по большому счету нельзя сказать, что у Косарева все плохо: у него остается множество возможностей: начиная от Общественной палаты по примеру Станислава Набойченко (экс-ректора УПИ – прим.ред.) хотя бы", - отмечает директор Института региональной политики Андрей Русаков.

Две ошибки в течение пары лет – в политике этого достаточно для финала карьеры. Ну или как минимум для того, чтобы лишиться поддержки федерального центра в борьбе за пост ректора регионального университета. Скажи мне, кто твой политический друг, – и я скажу о твоих перспективах. Косарев выбрал в друзья Тунгусова.

Игорь ЧУКРЕЕВ