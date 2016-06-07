"Медведи" затеяли вертикаль

Для депутатов.

30 января в интерьерах Заксобрания Свердловской области состоялось заседание оргкомитета регионального объединения "Депутатская вертикаль". Детище Павла Крашенинникова, с которым в сентябре 2016 года он переизбрался в Госдуму от Среднего Урала, все ближе к воплощению в жизнь – в этот раз, хоть и с некоторыми оговорками (редакционные правки еще могут быть внесены), было утверждено Положение об объединении.

Из заявленных "москвичей" до свердловского парламента добрались только двое – экс-министр строительства Среднего Урала, ныне депутат нижней палаты парламента РФ Сергей Бидонько и сам Крашенинников. Старожил Госдумы Зелимхан Муцоев и член Совета Федерации Аркадий Чернецкий собрание пропустили, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Что есть "депутатская вертикаль", пояснил вице-спикер свердловского ЗакСо Виктор Якимов: "У нас один избиратель, который выбирает и депутатов Государственной Думы, и Законодательного Собрания, и муниципального уровня. Понятно, что сегодня значительная часть избирателей не знает, где и на каком уровне власти находятся полномочия. "Депутатская вертикаль" - это дополнительная коммуникация. Если проблема снизу возникла, то она должна быстро дойти до верха. Еще лучше, если она пройдет какие-либо общественные обсуждения и получит какие-то предложения".

При этом Якимов обозначил существенную деталь – "исполнительной" силы объединение иметь не будет, а выполнит лишь совещательную и консультативную функции.



Без особой дискуссии повестка собрания была исчерпана менее чем за час

"Депутатская вертикаль" - это средство лоббирования интересов наших граждан перед областными и федеральными властями. Что-то кому-то подарить, манну небесную какую-то, мы не можем – это не наша задача. И подменять власти – федеральные и Свердловской области – мы не можем", - добавил Павел Крашенинников.

Возникает вопрос: для чего вообще нужна "вертикаль"? Консолидировать силы народных избранников? Спорно. На сегодняшнем собрании депутаты были сплошь единороссы, да и в дальнейшем их оппоненты вряд ли будут активно подключены к работе объединения – проект-то "медвежий". Так неужели проблемную ситуацию в условном Реже нельзя решить по линии правящей партии?

По сути своей "депутатская вертикаль" мало чем отличается от нынешнего механизма передачи инициатив с периферии в центр – по-любому "дядя Вася" пойдет с проблемой к своему городскому депутату, тот передаст вопрос областным коллегам, далее при удачном стечении обстоятельств на Охотный ряд. Об ускорении процесса, учитывая разнобой рабочих графиков депутатов, тоже мечтать не приходится – дай Бог, ассамблеи для обсуждения текучки будут собираться раз в месяц-полтора.



По окончании собрания Павел Крашенинников (слева) секретничал о чем-то с первым замруководителя губернаторской администрации Вадимом Дубичевым

Любая вертикально ориентированная структура действует по принципу "баш на баш" - снизу идут просьбы и предложения, сверху – требования и разнарядки. "Депутатская вертикаль" фактически позволит не только "лоббировать интересы граждан", но и продвигать интересы партии в массы.

"У нас "Депутатская вертикаль" на самом деле уже работает, начиная с выборов. Мы еще тогда работали вместе, и, собственно говоря, из-за этого у нас все и получилось. Не только то, что было в федеральном списке и одномандатных округах в Госдуму, но также у нас совпало и с областной думой, и с выборами в муниципальных образованиях", - оговорился о значимости проекта Павел Крашенинников.

Между тем на политическом горизонте замаячили выборы губернатора Свердловской области. Как сообщила входящая в оргкомитет объединения общественница Галина Артемьева, на недавней встрече главы региона Евгения Куйвашева со свердловскими мэрами в числе прочего упоминалась необходимость создания в управленческих округах неких координационных центров в контексте этой самой "депутатской вертикали". Чем не предвыборные штабы?

При этом первую же ассамблею уже готовят в качестве трибуны для Куйвашева. С подачи Крашенинникова депутаты не стали определять конкретную дату первой "депутатской сходки": "С учетом значимости и публичности этого мероприятия я бы все-таки скорректировал этот вопрос с губернатором. На мой взгляд, первое лицо области захочет присутствовать". Ориентировочно заседание свердловской "Депутатской вертикали" состоится в конце февраля или начале марта.



Антон ЗАБЕГАЕВ