Музей российского беззакония представляет

Аукцион без права на победу.

Екатеринбург рвется на пьедестал третьей столицы России. Мегаполис ищет точки притяжения для туристов, а он между тем - музей девелоперского беззакония под открытым небом. Рядом с мэрией – ТРЦ "Пассаж", построенный с циничным нарушением земельного законодательства. По соседству с генконсульством США – втихушку снесенный при строительстве ТЦ "Покровский пассаж" особняк.

Перечень строительных прегрешений обширен для приезжих ротозеев и столь безграничен для прокуроров, что они махнули на них рукой. Теперь в нем новый музейный объект - Выставочный павильон "Музей истории России". Двухэтажное здание площадью 6 700 квадратных метров рядом с цирком должно быть построено к 1 июля 2017 года.

К чему такая спешка федерального масштаба - мы лишь догадываемся. Как-никак, а в будущем году 100-летие революции, перевернувшей Российскую империю. Предполагается, что музей будет православным, подобные площадки, именуемые филиалами парка "Россия – Моя история" в ВДНХ, построят в нескольких городах страны.

В СМИ проходила информация о том, что курирует проект от РПЦ епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) – духовник Президента. Доподлинно известно, что часть средств на строительство выделил "Газпром". Весомую долю вносят и региональные бюджеты. В частности, из казны Свердловской области будет потрачено 354 миллиона рублей.

То есть в голодные для строителей времена есть возможность получить хороший бюджетный заказ. Чем и готова воспользоваться екатеринбургская Группа компаний "Стройтэк".

Есть в уральской столице такая традиция – девелоперские компании получают лакомые куски из властных рук. Что-то в эти руки, должно быть, возвращается. Это способны выяснить лишь полиция и прокуратура, для которых "Уралинформбюро" и подготовило эту статью-запрос.

Итак, входящее в ГК "Стройтэк" ООО "Стройтэкпроект" победило в выборе проектанта музейного здания. Готовый проект компания должна была представить к 15 января 2017 года. Но екатеринбуржцы были столь проворны, что уже 6 декабря 2016 года на сайте госзакупок была размещена конкурсная документация по выбору подрядчика строительства. К аукциону, прошедшему перед Новым годом, допустили единственного участника – "Стройтэк".

Жалоба незаконно отвергнутой тюменской строительной компании вынудила свердловское Управление ФАС вернуть конкурсную процедуру на точку старта. И новый аукцион должен состояться на следующей неделе - 6 февраля.

"Уралинформбюро" готово биться о заклад, что его выиграет представитель Группы компании "Стройтэк". Потому что, по нашему мнению, именно этот девелопер три месяца строит здание музея. Сегодня объект выглядит вот так.

Мы сегодня, 2 февраля, побывали рядом со стройплощадкой в центре Екатеринбурга - внутрь нас, разумеется, не пропустила охрана. По принятым правилам на въезде должна быть информация о том, что это за объект, кто его возводит и когда планирует сдать. Такой информации нет. Кто-то что-то строит рядом с Екатеринбургским цирком.

Если вам уже смешно, рано смеетесь! Мы внимательно прочли документацию по этому объекту, который безнадзорно с ноября 2016 года возводится в уральской столице. Выслушали мнение министерства строительства и администрации губернатора Свердловской области на сей счет. И уверенно заявляем – главу региона Евгения Куйвашева "подводят под монастырь".

На вопрос - на каком основании идет тайная стройка? - в "Стройтэке" отвечать не стали: "Все вопросы к заказчику – УКС (Управление капитального строительства Свердловской области – прим.ред.)". В управлении, которое недавно возглавил Олег Кагилев, получить внятный ответ тоже не удалось. В его приемной посоветовали обратиться сначала к главному инженеру, затем – к замначальника управления. Однако ни тот, ни другой на телефонные звонки не ответили. Кстати, в приемной УКС удивились вопросу "Уралинформбюро" о работах на площадке: "Контракт еще не заключен, стройка не должна вестись".

Свердловский Минстрой заявил, что разрешение на строительство УКС получило в декабре 2016 года, а контракт с подрядчиком будет вот-вот заключен. Быть может, с божьей помощью это будет "Стройтэк"?

У российских чиновников порой возникает ощущение, что они – избранники Бога. И только Бог им судья. Кого они себе представляют при этом - Владимира Путина, патриарха Кирилла или кого другого - нам неведомо. Стоит лишь напомнить, что все мы под Богом ходим.

А под сводами екатеринбургского Музея истории России будут ходить по 200-300 человек ежедневно, в большинстве своем – дети, ведь именно их нужно учить истории страны, чтобы не повторяли ошибок предков. Кто будет отвечать, если в этом музее, построенном без контроля областного стройнадзора, что-то обрушится? Директор ЗАО "Стройтэк" Владимир Копылов? Застройщик – глава УКСа Кагилев, который не в курсе что кто-то уже построил двухэтажное здание? Свердловский министр строительства Михаил Волков?

Сегодня все трусливо прячут голову "в бетон" - наверное, ждут, когда 6 февраля "Стройтэк" победит на аукционе и все будет шито-крыто: нужная компания заберет контракт по максимальной цене. И плевать все хотели на законодательство о конкуренции в госзакупках.

Вот как интересно получается: застройщик (свердловский УКС) представит генподрядчику (предположим, "Стройтэк") строительную площадку. В документах будет значится, что она пустынна. Бетонная постройка на ней – это мираж, запечатленный фотографом "Уралинформбюро". И на эту стройплощадку-мираж заезжает КАМАЗ с логотипом "Стройтэк".

Генподрядчик предоставит застройщику-заказчику график производства работ, в котором за один день возведет то самое здание-мираж. Представители Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области подпишутся под тем, что в течение трех последних месяцев работы на стройплощадке у цирка велись "инопланетянами" в рамках закона. Вам по-прежнему смешно? И вы готовы без опаски пойти в этот музей в канун годовщины революции?

Мы с вами давно выяснили, что историю России безбожно переписывали последние 100 лет. Привыкли к тому, что для РПЦ общегражданские законы не писаны. И Закон Божий священнослужителями порой тоже не соблюдается.

Есть там – "не кради"! Украдкой из бюджета Свердловской области выводятся 300 с лишним миллионов рублей. Если вы помните, 2 миллиарда примерно также было отправлено на строительство музея Ельцина, который - неотъемлемая часть истории нашей России. Их в свердловскую казну так и не вернули.

"Сколько будет выделяться из федерального бюджета и будет ли, непонятно. Когда этот вопрос обсуждали в Заксобрании, то меня просто "бортанули", так ничего и не ответили. В целом это очень похоже на историю строительства "Ельцин-Центра". Тогда тоже говорили о федеральных инвестициях, а на деле все строили за областные деньги", - говорит о новом музейном проекте депутат свердловского парламента Вячеслав Вегнер.

Рискнем, чего бы нам это не стоило, утверждать, что это - мошенничество в особо крупном размере. Генподрядчик был заранее известен, и именно он практически возвел здание за государственный счет. И теперь чиновники с девелопером будут "сшивать" документы, чтобы придать проекту вид законности.

Мы обращаемся к заместителю Генерального прокурора РФ Юрию Пономареву и начальнику ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаилу Бородину с просьбой, не взирая на чины и звания, провести тщательную проверку соблюдения федерального законодательства при строительстве на средства налогоплательщиков выставочного павильона "Музей истории России» в Екатеринбурге. "Уралинформбюро" будет следить за историей музея.

Анастасия КОКАРЕВА, Вадим ДЫНИН