На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Власти Свердловской области буквально "на пустом месте" получили новую проблему. В Кремле о ней еще не знают – но это вопрос нескольких дней. И, по сути, у губернатора Евгения Куйвашева есть короткий отрезок времени для кардинальных мер.

На прошлой неделе на заседании правительства Свердловской области обсуждалась модернизация системы здравоохранения. Пока в зале были журналисты, все разговоры чиновников были политически корректны. Но, как сообщает источник "Уралинформбюро", стоило Куйвашеву остаться один на один с подчиненными, "пух и перья" за бардак в региональном здравоохранении полетели во все стороны. В тот момент губернатор еще не знал об аптечном кризисе, который развивался по нарастающей весь январь.

В конце прошлого года на Среднем Урале прошел аукцион на "Услуги по приему от поставщиков, хранению, учету и отчетности, транспортировке в аптечные организации и отпуску лекарственных препаратов гражданам". Это – отпуск жизненно важных лекарственных средств по льготным рецептам. В 2017 году в Свердловской области необходимо обработать 1,68 миллионов рецептов федеральных льготников и 1,58 миллионов областных рецептов. В общей сложности больные должны получить по ним лекарства на пару миллиардов рублей.

При стартовой цене в 337 миллионов рублей два основных участника аукциона "доигрались" до 221 миллиона, скинув треть суммы за свои услуги. Победителем аукциона стало ГУП Свердловской области "Фармация". Как известно, это государственное предприятие несколько лет "контролируют" семья Жуковских и еще ряд представителей "Справедливой России".

Следует сказать, что последние 10 лет льготников обслуживала Группа компаний "Радуга", отождествляемая с депутатом регионального парламента единороссом Александром Серебренниковым. На сей раз "радужные фармацевты" оказались вторыми на финише.

К выполнению своих обязанностей "Фармация" неспешно приступила после новогодних каникул, хотя, само собой разумеется, у больных нет выходных и праздников – лекарства им нужно принимать по назначенному врачом графику. В частности, онкологическим больным укол бусерелина требуется в определенный день. А его, например, в сети аптек нижнетагильского ООО "Фармцентр" не было с середины по конец января.

Аналогичная картина с синдикортом, без которого не обойтись при бронхиальной астме. Как сообщили "Уралинформбюро" фармацевты Нижнего Тагила и Новой Ляли, его раньше конца февраля в аптеках можно не ждать. Завезли аналог - форадил, но если у больного написан в рецепте определенный препарат, то он его и требует.

Из разговоров с экспертами складывается следующая картина. ГУП СО "Фармация", погнавшись за контрактом, не приняло во внимание "программный фактор". Последние годы аптечная сеть Свердловской области, точнее 189 точек выдачи льготных лекарств, привыкла к программе АСУЛОН "М-Аптека", разработанной московской компанией "Эскейп". Столичные специалисты "набили руку" на программном управлении лекарственным обеспечением населения в регионах России. И, по отзывам фармацевтов, они хлопот с этой программой не знали – все прозрачно, оперативно, функционально.

"Радуга" как раз и работала с "М-Аптекой". "Фармация" использует программу на платформе 1С. Как говорится, что хорошо бухгалтеру - головная боль для фармацевта. Руководители сети аптек "Живика" в конце января написали коллективное письмо своему генеральному директору Александру Востротину.

"Мы понимали, что переход к новому оператору работы по льготным рецептам будет непростым, но на календаре начало февраля, а ситуация лучше не становится, - рассказал Востротин в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро". – Лет 10 назад был такой беспорядок. Нам снова готовиться, что старики начнут клюшками начнут бить витрины в аптеках? Мы свою работу отладили, пусть и другие берут ответственность на себя. Нужно кардинально решить – как и кто отвечает за снабжение лекарствами".

По имеющимся сведениям, к началу февраля в аптеках области скопилось порядка 20 тысяч необеспеченных рецептов. Это – чуть меньше 10% январской потребности в льготных лекарствах. Много или мало? Для вспышки народного гнева вполне достаточно, тем более, что сейчас даже трио протестующих можно считать митингом, который отразят федеральные телеканалы.

Для нового министра здравоохранения Свердловской области Игоря Трофимова – это весьма неприятная ситуация. С одной стороны, закупочная процедура была проведена в полном соответствии с законом. "Фармация" гарантировала, что она будет в ежедневном режиме работать с аптеками и поставлять им необходимые препараты. Но фармацевты не зря рыдают горючими слезами – до ГУПа не дозвониться, заявки не исполняются в полном объеме, с отчетами полная феерия.

Конечно, "Фармация" могла бы хоть теперь купить программу у "Эскейпа", но она вместе с обслуживанием "влетит в копеечку". А прибыль от этого госконтракта весьма призрачна. 202 из 221 миллиона рублей ГУП будет обязан отдать аптекам за работу. Хватит ли оставшихся 19 миллионов для собственной работы? Не факт. Вот вам и цена экономии (116 миллионов рублей) – сэкономил на аукционе Минздрав, а расплатятся больные!

К слову сказать, у "Справедливой России" вскоре будет новый конек – "Справедливое здравоохранение". Свердловчане не забыли, чем закончился предыдущий проект этой партии. "Справедливое ЖКХ" в исполнении директора свердловского Фонда капремонтов Александра Караваева ругали на все лады, покуда Куйвашев не уволил молодого "эсера". Теперь сотоварищи депутата Госдумы Александра Буркова взялись экспериментировать с лекарствами.

Разгневанные льготники уже пишут письма в прокуратуру. Губернатору впору ехать в аптеку. "Уралинформбюро" будет следить за кризисом с лекарствами.

Дмитрий БУЗДАЛОВ