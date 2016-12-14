Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Первый этап "чемпионата Екатеринбурга" по записи детей в первый класс завершен. Одни родители со своими чадами радуются месту за партой нужной школы, а другие негодуют, нервно курят или пьют новопассит.

Как и предполагалось, справедливость 1 февраля 2017 года не восторжествовала. Без "допинга" для победы не обошлось и на сей раз. Об этом открыто говорят папы с мамами, этого не скрывают и чиновники.

Но в отличие от прошлогодних "веселых стартов" у дверей школ на сей раз к разбору ситуации подключилась Общественная палата Свердловской области. Она, конечно, не антидопинговое ведомство, которое может кого-то дисквалифицировать, но, судя по всему, свой аппаратный вес наращивает. 21 февраля за "круглый стол", посвященный проблеме зачисления детей в первый класс, сели чиновники, депутаты, прокуроры, общественники и, разумеется, недовольные родители.

Парадокс, но самостоятельно тот же департамент образования Екатеринбурга столь нужный диалог организовать не смог. Точнее сказать, не захотел. Как утверждают горобразовцы, запись прошла – победителей не судят.

К слову сказать, начальник этого Департамента Екатерина Сибирцева начала свой отчет с воспоминания о том, что действующий федеральный закон "Об образовании" был принят в 2012 году в отблеске костров, которые жгли родители, ожидая начала записи своих детей в школы Екатеринбурга. Тогда кто куда хотел, туда и пытался пробиться. В "неинтересные" школы очередей не было, а элитные гимназии брали штурмом.

Чтобы избежать сверхлимита, пять лет назад школы закрепили за конкретными городскими территориями. И потенциально жители, к примеру, Уралмаша лишились права пристроить любимых чад в престижные лицеи в центре Екатеринбурга.

Но это же Россия! Что мы не найдем пути обхода закона? Тем более, что наше законодательство – это поле чудес! Миграционный закон уравнивает постоянную и временную прописку. Потому мальчик Петя, фактически проживающий на Уралмаше, временно "переезжает" со своей мамой в центр на улицу Урицкого и тут же претендует на место в столь любимой VIP-персонами гимназии №9. Тем самым теснит из нее девочку Катю, которая живет на этой улице Урицкого в квартире, полученной ее дедом еще в советские времена.

К сожалению, на "круглом столе" не была озвучена статистика приема в "девятку". Но суть и размер бардака с прописками можно представить по отчетным цифрам гимназии №99. Это – "англичанка" на Уралмаше.

Как сообщила Екатерина Сибирцева, в этом году там для первоклассников приготовлено 75 мест. Мониторинг горобраза показал, что на закрепленной за гимназией территории постоянно проживает 60 претендентов. В итоге записи 50 мест заняли дети … с временной пропиской. В какой первый класс пойдут 35 "местных" мальчиков и девочек?

Эту социально-математическую задачу Департамент образования попытается решить за счет открытия дополнительного класса в расположенной поблизости школе №136. Чиновников вынудили это сделать протесты родителей детей, оставшихся "за бортом".

Но это ведь по одной гимназии. А что с другими популярными школами?

Для отчета, скажем, губернатору или даже президенту екатеринбургский горобраз заготовил блестящие цифры – 1 сентября 2017 года в школу придут 18 600 первоклассников. Для них приготовлено 20 500 мест за партами. Запас более 10%! А вы покажите родителям – где эти парты, в какой удаленности от места проживания конкретных девочек и мальчиков, с трепетом ожидающих встречи с первым учителем. И в очередной раз выяснится, что наши чиновники от образования имитируют бурную деятельность, а людям от этого не легче.

Заместитель председателя Общественной палаты, ректор Уральской сельхозакадемии Ирина Донник, сидя глаза в глаза с Сибирцевой, попросила ее объяснить – почему система электронной записи в школу "обвалилась" через пять минут после начала 1 февраля? Как утверждают источники "Уралинформбюро", она заработала спустя полтора часа, но за время простоя чудесным образом в элитные лицеи и гимназии записались десятки "временщиков".

Екатерина Сибирцева развела руками – все вопросы к "Ростелекому", который не справился с нагрузкой. А, вообще, виноваты родители – они пытались впихнуть своих детей в очередь, используя по 3-5 компьютеров и гаджетов одновременно – вот и привет системе госуслуг.

Наверное, начальнику Департамента мог бы подсказать ответ близко знакомый ей Денис Сибирцев. Он в макрорегиональном филиале "Урал" ПАО "Ростелеком" отвечает за работу с корпоративным и государственным сегментами. Кстати, один из топ-менеджеров этого филиала, по имеющимся сведениям, не смог записать своего ребенка в нужную гимназию Екатеринбурга по электронной очереди, а должен был. Кстати, в Интернете гуляет информация о том, что гарантированная запись в "девятку" или "пятерку" стоила 50 тысяч рублей. Про недовольных этой частной услугой не слышно. Кто же с честью заработал эти деньги на бесплатной госуслуге?

Когда страсти за "круглым столом" стали накаляться к диалогу подключилась прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. Она по сути признала, что у части первоклассников временная прописка – фикция. И тут же выразила сомнение в том, что таких детей можно будет отчислить. Это – нарушение их прав. Прокуратура, конечно, постарается разобраться с "резиновыми" квартирами, в которые прописались такие первоклассники. Но даже если их вычислят, то наказать собственников будет непросто.

Какой же выход с негодованием вопрошали родители детей, чьи права фактически уже нарушены? В этом году им предлагают тихо мирно разойтись. А в целом нужно дать приоритет постоянной прописке перед временной. По словам начальника горобраза, эту законодательную инициативу они пробивают в Госдуме уже не первый год, но федеральные законодатели их не слышат. Вот кто крайний!

Позвольте не поверить утомленной родителями чиновнице. К концу разговора выяснился любопытный нюанс, доказывающий, что Департамент образования Екатеринбурга далек от справедливого решения проблемы.

Ранее в екатеринбургских СМИ звучали истории о двойняшках, которых "расписали" по разным школам. И о многодетных семьях, где первоклашки пойдут не в ту гимназию, где уже учатся по прописке их старшие братья и сестры. Но никто не вспомнил о детях, чьи родители имеют проблемы со здоровьем.

Помощник председателя Свердловской областной организации ВОС Руфина Абсатарова задала, казалось бы, простой вопрос – а где инвалидам по зрению, если даже они и сумеют накопить на компьютер, взять "говорящую" программу-помощник для работы на сайте? Вопрос по сути риторический – многие зрячие папы и мамы не смогли воспользоваться электронной очередью. Но он в самое "яблочко" - почему даже этой части жителей Екатеринбурга не гарантируются места в близстоящих школах? Опять звонкий рубль побеждает справедливость!

Секретарь Общественной палаты Сергей Полыганов удвоил горькую пилюлю для чиновников. Он показал присутствующим фотографии входных групп екатеринбургских школ и гимназий. Практически большинство из них не оборудованы въездом для инвалидов-колясочников.

А сопредседатель регионального отделения ОНФ Анастасия Немец, сидя в коляске, рассказала о том, что по этой причине несколько лет не могла попасть в школу, где учится ее дочь. Где же в уральской столице реализуется программа "Доступная среда"?

У присутствовавших родителей осталось много вопросов без ответа. После заседания они обступили прокурора и депутатов с общественниками. Чиновники же поспешили ретироваться из зала. А мы им вдогонку отправим запрос.

"Уралинформбюро" с учетом социальной актуальности проблемы с первоклассниками просит заместителя Генпрокурора РФ Юрия Пономарева организовать проверку качества предоставления госуслуги "Зачисление в образовательные учреждения на территории МО Екатеринбург" 1 февраля 2017 года, а также взять под контроль работу прокуратуры Екатеринбурга по выявлению фиктивно прописанных несовершеннолетних.

Нам кажется, этот "чемпионат" был проведен не по правилам. И если это подтвердит прокурорская проверка, "Уралинформбюро" присоединит свой голос к требованию родителей по отмене его результатов. В первый класс всем нужно идти с чистой совестью!

Вадим ДЫНИН