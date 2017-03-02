Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Владимир Путин дал старт формированию нового состава Общественной палаты РФ. Он определил 40 кандидатов по своей квоте. Их фамилии вызывают интригу, потому как "сборку" ОП уже охарактеризовали главным политическим событием 2017 года. Не исключено, что вскоре эксперты обозначат выбор Путина как начало его президентской кампании.

В 2014 году, когда формировалась нынешняя Общественная палата, такого пристального внимания она не вызывала. Пожалуй, лишь Интернет-голосование, определившее 43 члена, расшевелило активность, в первую очередь претендентов на место в ОП.

Сегодня выборы Общественной палаты побудили дискуссию о ее месте в коридорах власти. Заметным толчком для нее стали предложения Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина по превращению ОП в действенный механизм общественного контроля и влияния на власть. Их суть можно свести к формуле "профессионализм плюс конструктивная критика".

Симптоматичны ли выводы КГИ о том, что Общественной палате требуется апгрейд? Более чем. Суждение о том, что ОП служит лишь для легитимации решений исполнительной и законодательной власти, не лишено оснований. Равно как и мнение, что многие общественники в регионах России критически настроены к действиям местных властей. Последний тому пример - благодаря голосу общественности была остановлена написанная "на коленке" транспортная реформа в Екатеринбурге.

"Трудно дать такое научное определение: где заканчивается оппозиция и начинается "пятая колонна", - заявил Владимир Путин два с лишним года назад. Тогда в своей личной оппозиции к казнокрадству чиновников и "перегибам на местах" президент в значительной степени опирался на Общероссийский народный фронт. Сегодня складываются предпосылки того, что на политическую авансцену выйдет Общественная палата. И станет пятой властью.

Уже далеко не секрет, что главный тезис президентских выборов 2018 года - что будет после них в течение 6 лет - судя по всему, последнему президентскому сроку Владимира Путина. Формула 70/70 (70% голосов при 70% явке избирателей), прозвучавшая из уст представителя Кремля, подсказывает экспертам, что страну ждут непопулярные меры, которые прольют воду на мельницу оппозиционеров разных мастей.

Разумеется, роль вертикали общественных палат не подсластить пилюлю реформ, которые начались во многом под воздействием антироссийских санкций. А помочь соблюсти здравый смысл и нормы закона при их реализации."Нулевое чтение" законопроектов в Общественной палате - это один из инструментов влияния, о котором еще несколько лет назад чиновники даже слышать не хотели.

Модернизация ОП невозможна без модернизации общественного сознания. А институты гражданского общества бессмысленны без этого самого обшества. Именно Общественная палата - федеральная, региональная, муниципальная - действующая в рамках специально разработанного федерального закона, нацелена оградить общество от властного беззакония и одновременно повысить уровень гражданской ответственности.

Не умаляя значимости дискуссии на федеральном уровне, стоит обратить внимание на опыт работы Общественных палат в регионах. Их базовое формирование по квотам глав и парламентов субъектов Федерации далеко не всегда означает полупоклон "чего изволите". Качество работы ОП в значительной степени зависит от профессионализма и личной позиции ее членов. О чем, собственно, говорит и исследование Комитета гражданских инициатив.

Исходя из принятого в 2005 году федерального закона "Об Общественной палате Российской Федерации" она должна обеспечить взамодействие граждан и общественных организаций с органами государственной власти. За прошедшие годы закон претерпел 13 изменений. Плох он в нынешнем варианте или его неэффективно применяют, коль скоро работа Общественной палаты попала под огонь критики? А может это как раз доказательство того, что ОП становится опорной точкой для Путина на ближайшие годы?

Пожалуй, следует напомнить, что в 2014 году был принят еще один значимый федеральный закон - "Об основах общественного контроля в Российской Федерации". И он вручил этот контроль Общественной палате. Даже у прессы, признанной "четвертой властью", нет таких полномочий. И надо их реализовывать на благо граждан России, как это было продемонстрировано в борьбе общественников с загрязнением Черноисточинского пруда - питьевого источника Нижнего Тагила.

Есть мнение, что кризис - это окно возможностей. Но для возможности Общественной палаты стать востребованной гражданами пятой властью можно и не скатываться до кризиса Болотной площади.

Сергей ПОЛЫГАНОВ, секретарь Общественной палаты Свердловской области

Вадим ДЫНИН, генеральный директор "Уралинформбюро"