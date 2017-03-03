Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?Сегодня в 14:39
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За 30 сребреников.
Уж сколько раз твердили миру, что Екатеринбург – это "расстрельная" точка для Государства российского. Почти 100 лет назад здесь варварски уничтожили семью Романовых. Но этого оказалось мало. Ведь силу духа не убить пулей красноармейской винтовки.
Современные стандарты убийства – это массовое поражение. Даже за океаном наконец признали, что свобода слова превратила средства массовой информации в инструмент тотальной дезинформации. Нынешние "плохиши" вооружены не дедовскими винтовками, а Интернетом, убивающим сознание миллионов людей.
Пропажа пенсионерки в Екатеринбурге, за которой ухаживал священник, – первополосная новость уральского таблоида, давно замеченного в нападках на РПЦ. Они, конечно, "постелили соломку" - накануне эту новость сообщило местное информагентство, пообещавшее читателям тщательно проверить свою версию о том, что в уральской столице римейк убийства пенсионерки Ледовской, в котором "засветился" мэр Евгений Ройзман.
Сразу успокоим всех неравнодушных – пожилая женщина жива, но, к сожалению, возраст и здоровье не позволяют ей защититься самой. У Дарьи Михайловны серьезное заболевание. Поскольку она оказалась в одиночестве и не могла о себе позаботиться, отец Константин Вострецов взял на себя заботы о ее устройстве в лечебное учреждение, где ей обеспечили надлежащий уход и лечение. Врачи отмечают, что с тех пор самочувствие ее улучшилось, ряд симптомов снят. Представитель лечебного учреждения (название имеется в редакции) сегодня, 3 марта официально заявил, что Дарья Михайловна находится у них на лечении.
Если новости взрываются, значит это кому-нибудь нужно. Элементарный анализ событий и их отражения в СМИ подсказывает, что Екатеринбург мог быть выбран плацдармом для массированной атаки на Русскую Православную Церковь.
По правилам современного боя атаковать надо "на миру", чтобы увидели и ужаснулись все. Так действуют боевики запрещенной в России ИГИЛ, выкладывая в Интернете видео казни своих жертв. Российские киллеры от них недалеко ушли. Екатеринбург - знаковое место страны, а местные СМИ по своей массированности уступают лишь московским.
Ставший вмиг знаменитым блогер Соколовский (Руслан Сайбабталов) осенью прошлого года охотился на покемонов в Храме-на-Крови и выложил видеоотчет в Интернете. Почему он отправился именно туда, а не, скажем, в больший по размеру собор Александра Невского? Да потому, что тот не столь известен россиянам, в отличие от храма на месте расстрела царской семьи.
Проливающие "крокодиловы слезы" по ожидающему приговору суда Соколовскому, может быть, даже и не знают, что при аресте у видеоблогера был изъят набор компьютерной техники, которым можно оснастить редакцию интернет-СМИ. На какие средства он ее приобрел и для чего? Вероятно, кто-то дал Соколовскому подряд на производство аналога французского журнала комиксов Charlie Hebdo - потроллить РПЦ.
Как и ожидалось, по проторенному пути в храм отправились последователи Соколовского. На днях ученики десятого класса одной из элитных гимназий Екатеринбурга вынесли из Храма-на-Крови крест и рясу, чтобы сделать селфи на узнаваемом месте.
Хороводы ряженых вокруг храмов Екатеринбурга насаждаются в моду. В конце февраля такую форму выражения неприязни строительства Храма-на-воде уже протестировали. И растиражировали через СМИ.
Можно предположить, что новый екатеринбургский храм, который, по мнению "Уралинформбюро", в акваторию пруда сослали власти мегаполиса, будет ключевым звеном эшелонированной атаки на РПЦ. К ней, судя по недавним публикациям, уже подключены московские блогеры, чьи вирши синхронно перепечатывает "заряженная" екатеринбургская пресса.
А для раскачки протестного общественного сознания читателям "скармливаются" истории старушек, якобы обманутых и чуть ли не убиенных священниками. "Пипл все схавает" - циничный тезис пиар асов, испытывающих денежный голод. 100 лет назад палачи Романовых мыслили теми же категориями.
Вадим ДЫНИН
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