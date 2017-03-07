Сага криминальная. Челябинская06 марта в 11:51
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От должности и от тюрьмы не зарекайся.
Один за другим в Челябинской области идут суды. Министры, их замы, мэры и даже вице-губернаторы отправляются из кабинетов на скамью подсудимых за мошенничество, злоупотребления, взятки.
Как правило, эти события подаются по отдельности, и общее впечатление несколько смазывается. Чтобы оценить масштаб криминализации южноуральского чиновничества, "Уралинформбюро" собрало "героев" вместе.
Константин Цыбко - бывший член Совета Федерации РФ от Челябинской области. Обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
|Цыбко получил место в Совете Федерации в 2010 году – после избрания в Заксобрание Южного Урала он стал его представителем в Москве.
В июне 2014 года СФ лишил Цыбко неприкосновенности. Спустя полгода ему было предъявлено обвинение в получении взятки. По версии следствия, деньги за покровительство и лоббирование интересов он получал от мэра Озерска Евгения Тарасова и предпринимателя Олега Лакницкого – в общей сложности порядка 27 миллионов рублей.
Николай Сандаков – экс-заместитель губернатора Челябинской области. Обвиняется по ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.4 ст.33, ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст.290 УК РФ (взяточничество).
|Сандаков перебрался на Южный Урал в 2010 году из Астрахани, где работал заместителем губернатора. В Челябинской области был назначен первым помощником главы региона Михаила Юревича, а в 2013 году стал вице-губернатором.
По версии следствия, в 2011 году Сандаков получил 1,5 миллиона рублей от мэра Озерска Евгения Тарасова за помощь в карьерном росте. Позже у чиновника была обнаружена переписка ряда южноуральских политиков и политологов, предположительно полученная в результате взлома электронных почтовых ящиков. Согласно фабуле третьего обвинения, Сандаков в 2013-2014 годах обеспечил ЧОП "Питон" госконтракт на охрану тогдашнего губернатора Юревича, за что вокруг дома чиновника была установлена система видеонаблюдения.
Алексей Севастьянов - бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области. Подозревается в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ).
|Севастьянов был назначен омбудсменом в 2010 году. До этого работал депутатом Челябинской гордумы. В настоящее время является помощником депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга.
Уголовное дело, возбужденное в отношении Севастьянова, связано с его председательством в южноуральском реготделении "Родины". Бывшие соратники обвиняют его в неправомерной растрате партийных денег в ходе агиткомпании к выборам 2016 года в Госдуму.
По версии следствия, экс-омбудсмен единолично принял решение о заключении договоров на изготовление и размещение агитматериалов на 5 миллионов рублей, хотя суммы свыше 100 тысяч должны согласовываться с федеральным руководством партии. При этом утверждается, что необходимой суммы на счетах партии не было вовсе, а Севастьянов знал об этом.
Яна Комиссарова – бывший первый заместитель министра культуры Челябинской области. Обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
|Комиссарова была назначена замглавы минкульта в 2011 году, а 2015-м повышена в должности до первого заместителя. До работы в правительстве пятнадцать лет служила в налоговой полиции и в УФСКН.
По версии следствия, осенью 2015 года чиновница добилась заключения контракта с аффилированной с ней компанией на поставку торговых домиков для проведения фольклорно-гастрономического фестиваля. Работы выполнены не были. Ущерб областному бюджету превысил 1 миллион рублей.
В июне 2016 года чиновница была арестована по обвинению в мошенничестве. В конце февраля 2017 года Комиссарова, которую уже уволили из министерства, ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, фактически согласившись признать свою вину.
Александр Попатенко – бывший начальник управления гражданской защиты горадминистрации Челябинска. Обвинялся по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
|Попатенко отработал на своем посту более 10 лет. По версии следствия, он "погорел" на манипуляциях с городским пляжем. В 2013 году чиновник подписал с ООО "Ангел Плюс" договор на совместное использование участка берега Шершневского водохранилища. Никаких выплат по контракту в бюджет не предполагалось. Ущерб казне от этого "широкого жеста" был оценен в 600 тысяч рублей.
В 2016 году Попатенко под напором следствия подал в отставку. Расследование уголовного дела после этого было окончено.
Вячеслав Истомин – экс-глава Копейска. Обвиняется по п."в" ч.5 ст.290 и ч.6 ст.290 (получение взятки в крупном и особо крупном размере).
|Истомин руководил Копейском с 2011 года. На госслужбу пришел из бизнес-структур. С 2004 по 2006 – замглавы Металлургического района Челябинска, в 2006 – глава Ленинского района. Считался одним из успешных челябинских чиновников.
В июле 2016 года мэр был задержан в собственном кабинете. В общей сложности ему инкриминируется получение взяток на 2 миллиона рублей за организацию закупки оборудования для школьных столовых. В схеме участвовало несколько его подчиненных, получивших свою долю, которые дали основные показания против Истомина.
Вадим Закиров – экс-глава Кунашакского района. Обвиняется по ст.285 и ст.290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки).
|Закиров возглавил муниципалитет в 2010 году. Как и Вячеслав Истомин, долгое время был среди чиновников-передовиков. Но, судя по заявлениям следователей, все это время работал в первую очередь на свой карман.
Арестовали главу в 2015 году, в 2016-м дело было передано в суд. Согласно обвинению, Закиров получил "в дар" квартиру в Челябинске стоимостью 1,7 миллиона рублей, 2 миллиона - за назначение своего зама, 2 миллиона – за своевременную оплату работ по строительству газопровода, 2,5 миллиона – за содействие в сделке по приобретению здания детсада в Кунашаке.
Кроме того, в "активе" чиновника - завышение стоимости выкупаемых объектов, строительство квартир для сирот ненадлежащего качества. В общей сложности ущерб от его деятельности оценивается в сумму порядка 20 миллионов рублей.
Иван Игнатов – экс-глава Сатки. Обвиняется по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
|Выходец из трудовой среды, прошел на заводе путь от мастера до замгендиректора. В 2011 году получил приглашение на должность первого заместителя Саткинского района по социальным вопросам, в 2013 выиграл выборы мэра Сатки.
Фигурантом уголовного дела Игнатов стал в 2016 году в компании со своими подчиненными: бывшим заместителем Сергеем Дроздовым и экс-начальником юротдела управления строительства и ЖКХ Юлией Басыровой. По версии следствия, они занимались присвоением квартир, выделявшихся по программе переселения граждан из ветхого жилья. Для этого подделывались документы и в списки нуждающихся вносились родственники и друзья чиновников. Таким способом удалось прикарманить 12 квартир на общую сумму в 17,2 миллиона рублей.
Кто-то поспешит сказать, что это чиновники времен Юревича, а вылетели из кабинетов они благодаря приходу в губернаторы Бориса Дубровского. Рискнем предположить, что это слишком наивный вывод. Подождем и продолжим счет.
Игорь ЧУКРЕЕВ, Антон ЗАБЕГАЕВ
Фото: www.council.gov.ru, gubernator74.ru, cheladmin.ru, akgo74.ru, www.kunashak.ru, www.vsatke.ru, страница Алексея Севастьянова в Facebook.
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