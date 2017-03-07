От должности и от тюрьмы не зарекайся.

Один за другим в Челябинской области идут суды. Министры, их замы, мэры и даже вице-губернаторы отправляются из кабинетов на скамью подсудимых за мошенничество, злоупотребления, взятки.

Как правило, эти события подаются по отдельности, и общее впечатление несколько смазывается. Чтобы оценить масштаб криминализации южноуральского чиновничества, "Уралинформбюро" собрало "героев" вместе.

Константин Цыбко - бывший член Совета Федерации РФ от Челябинской области. Обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Цыбко получил место в Совете Федерации в 2010 году – после избрания в Заксобрание Южного Урала он стал его представителем в Москве.

В июне 2014 года СФ лишил Цыбко неприкосновенности. Спустя полгода ему было предъявлено обвинение в получении взятки. По версии следствия, деньги за покровительство и лоббирование интересов он получал от мэра Озерска Евгения Тарасова и предпринимателя Олега Лакницкого – в общей сложности порядка 27 миллионов рублей.

Николай Сандаков – экс-заместитель губернатора Челябинской области. Обвиняется по ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.4 ст.33, ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст.290 УК РФ (взяточничество).

Сандаков перебрался на Южный Урал в 2010 году из Астрахани, где работал заместителем губернатора. В Челябинской области был назначен первым помощником главы региона Михаила Юревича, а в 2013 году стал вице-губернатором.

По версии следствия, в 2011 году Сандаков получил 1,5 миллиона рублей от мэра Озерска Евгения Тарасова за помощь в карьерном росте. Позже у чиновника была обнаружена переписка ряда южноуральских политиков и политологов, предположительно полученная в результате взлома электронных почтовых ящиков. Согласно фабуле третьего обвинения, Сандаков в 2013-2014 годах обеспечил ЧОП "Питон" госконтракт на охрану тогдашнего губернатора Юревича, за что вокруг дома чиновника была установлена система видеонаблюдения.

Алексей Севастьянов - бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области. Подозревается в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ).

Севастьянов был назначен омбудсменом в 2010 году. До этого работал депутатом Челябинской гордумы. В настоящее время является помощником депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Севастьянова, связано с его председательством в южноуральском реготделении "Родины". Бывшие соратники обвиняют его в неправомерной растрате партийных денег в ходе агиткомпании к выборам 2016 года в Госдуму.

По версии следствия, экс-омбудсмен единолично принял решение о заключении договоров на изготовление и размещение агитматериалов на 5 миллионов рублей, хотя суммы свыше 100 тысяч должны согласовываться с федеральным руководством партии. При этом утверждается, что необходимой суммы на счетах партии не было вовсе, а Севастьянов знал об этом.

Яна Комиссарова – бывший первый заместитель министра культуры Челябинской области. Обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Комиссарова была назначена замглавы минкульта в 2011 году, а 2015-м повышена в должности до первого заместителя. До работы в правительстве пятнадцать лет служила в налоговой полиции и в УФСКН.

По версии следствия, осенью 2015 года чиновница добилась заключения контракта с аффилированной с ней компанией на поставку торговых домиков для проведения фольклорно-гастрономического фестиваля. Работы выполнены не были. Ущерб областному бюджету превысил 1 миллион рублей.

В июне 2016 года чиновница была арестована по обвинению в мошенничестве. В конце февраля 2017 года Комиссарова, которую уже уволили из министерства, ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, фактически согласившись признать свою вину.

Александр Попатенко – бывший начальник управления гражданской защиты горадминистрации Челябинска. Обвинялся по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Попатенко отработал на своем посту более 10 лет. По версии следствия, он "погорел" на манипуляциях с городским пляжем. В 2013 году чиновник подписал с ООО "Ангел Плюс" договор на совместное использование участка берега Шершневского водохранилища. Никаких выплат по контракту в бюджет не предполагалось. Ущерб казне от этого "широкого жеста" был оценен в 600 тысяч рублей.

В 2016 году Попатенко под напором следствия подал в отставку. Расследование уголовного дела после этого было окончено.

Вячеслав Истомин – экс-глава Копейска. Обвиняется по п."в" ч.5 ст.290 и ч.6 ст.290 (получение взятки в крупном и особо крупном размере).

Истомин руководил Копейском с 2011 года. На госслужбу пришел из бизнес-структур. С 2004 по 2006 – замглавы Металлургического района Челябинска, в 2006 – глава Ленинского района. Считался одним из успешных челябинских чиновников.

В июле 2016 года мэр был задержан в собственном кабинете. В общей сложности ему инкриминируется получение взяток на 2 миллиона рублей за организацию закупки оборудования для школьных столовых. В схеме участвовало несколько его подчиненных, получивших свою долю, которые дали основные показания против Истомина.

Вадим Закиров – экс-глава Кунашакского района. Обвиняется по ст.285 и ст.290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки).

Закиров возглавил муниципалитет в 2010 году. Как и Вячеслав Истомин, долгое время был среди чиновников-передовиков. Но, судя по заявлениям следователей, все это время работал в первую очередь на свой карман.

Арестовали главу в 2015 году, в 2016-м дело было передано в суд. Согласно обвинению, Закиров получил "в дар" квартиру в Челябинске стоимостью 1,7 миллиона рублей, 2 миллиона - за назначение своего зама, 2 миллиона – за своевременную оплату работ по строительству газопровода, 2,5 миллиона – за содействие в сделке по приобретению здания детсада в Кунашаке.

Кроме того, в "активе" чиновника - завышение стоимости выкупаемых объектов, строительство квартир для сирот ненадлежащего качества. В общей сложности ущерб от его деятельности оценивается в сумму порядка 20 миллионов рублей.

Иван Игнатов – экс-глава Сатки. Обвиняется по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Выходец из трудовой среды, прошел на заводе путь от мастера до замгендиректора. В 2011 году получил приглашение на должность первого заместителя Саткинского района по социальным вопросам, в 2013 выиграл выборы мэра Сатки.

Фигурантом уголовного дела Игнатов стал в 2016 году в компании со своими подчиненными: бывшим заместителем Сергеем Дроздовым и экс-начальником юротдела управления строительства и ЖКХ Юлией Басыровой. По версии следствия, они занимались присвоением квартир, выделявшихся по программе переселения граждан из ветхого жилья. Для этого подделывались документы и в списки нуждающихся вносились родственники и друзья чиновников. Таким способом удалось прикарманить 12 квартир на общую сумму в 17,2 миллиона рублей.

Кто-то поспешит сказать, что это чиновники времен Юревича, а вылетели из кабинетов они благодаря приходу в губернаторы Бориса Дубровского. Рискнем предположить, что это слишком наивный вывод. Подождем и продолжим счет.

Игорь ЧУКРЕЕВ, Антон ЗАБЕГАЕВ

Фото: www.council.gov.ru, gubernator74.ru, cheladmin.ru, akgo74.ru, www.kunashak.ru, www.vsatke.ru, страница Алексея Севастьянова в Facebook.