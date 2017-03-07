Новая метла для российских выборов

В кремлевском шкафу.

Пока региональные политические элиты в позиции низкого старта ждут проявление воли Кремля в определении фаворитов сентябрьских губернаторских выборов, в Москве разворачивается подготовка к президентской кампании. Озвученная ранее формула победы Путина "70/70" (70% голосов при 70% явке избирателей) заставляет чиновников морщить лбы и изобретать новые способы привлечения россиян на участки при визуальной легитимизации процесса. Свою лепту внес Совет Федерации РФ – 3 марта сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков "заслали" на рассмотрение Госдумы пакет поправок в избирательное законодательство.

Принципиальных пунктов пять: облегчение регистрации кандидатов, облегчение регистрации наблюдателей, ужесточение наказаний за нарушения, отмена открепительных удостоверений и изменение правил определения даты голосования. За последнее положение активно ратует председатель ЦИК Элла Памфилова: "мертвый сезон", выпадающий на конец декабря-начало января, логично транслируется в тезис "чем позже – тем лучше". Пока что речь идет о переносе даты голосования со второго на третье воскресенье марта, но совсем недавно при поддержке политических элит Памфилова намекнула, что более лучший вариант – выборы в апреле или даже октябре.

Принципиальных пунктов пять: облегчение регистрации кандидатов, облегчение регистрации наблюдателей, ужесточение наказаний за нарушения, отмена открепительных удостоверений и изменение правил определения даты голосования.

Вкупе с переносом дня выборов отмена открепительных удостоверений, как ожидается, спровоцирует прирост явки. Россиянам не придется озадачиваться получением "вездехода" по месту регистрации – достаточно будет обратиться в специальный центр, который определит ближайший от фактического места нахождения удобный участок для голосования.

Впрочем, далеко не все разделяют эти новеллы. И даже не столько из-за явки, сколько по причине возможных махинаций.

"Акцент экспертами делается на то, что открепительные удостоверения, как возможность манипуляции голосами избирателей, отменяются. Но с отменой возникает другая проблема – сверка списков проголосовавших после выборов. Кто будет ее производить?", - недоумевает доктор политических наук Виталий Иванов. По мнению собеседника "Уралинформбюро", варианта выхода из ситуации лишь два: возложить огромный пласт дополнительной работы на участников избирательного процесса и избирательную комиссию, либо априори принимать итоги голосования как объективные.

Выборы в сентябре 2016 года в очередной раз показали, что однозначного доверия результатам голосования быть не может. Остается сверка, которая, по задумке идеологов перемен, будет осуществляться специальной программой. Однако все та же сентябрьская кампания дает и тут повод усомниться – десятки КОИБов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле приказали "долго жить", а участковым комиссиям долго считать бумажные бюллетени. Можно ли гарантировать безупречную работу компьютерной программы в 2018 году?

Выборы в сентябре 2016 года в очередной раз показали, что однозначного доверия результатам голосования быть не может. Остается сверка, которая, по задумке идеологов перемен, будет осуществляться специальной программой.

Председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров поддерживает отмену открепительных, но призывает их не демонизировать. "Они действительно дают поводы для слухов о фальсификациях. Но если так подумать, открепительное – документ строгой отчетности, именной. Допустим, меня кто-то попросил: "Возьми открепительное. Давай, я у тебя его куплю". А дальше с ним что? Другой-то человек по нему не проголосует", - отмечает эксперт, добавляя, что его комиссия готова к сверхурочной работе: "Это сулит дополнительные проблемы для комиссии, но на то мы и работаем. Гражданам это даст возможность в большей степени реализовать свои права".

Для непосредственных участников избирательного процесса – кандидатов и партий – наиболее важным видится пункт об облегчении регистрации. В случае принятия поправок, например, недостающий или неправильно оформленный документ можно будет донести в избирком отдельно – не позднее чем за день до заседания, на котором будет решаться вопрос о регистрации кандидата. Наличие этого пункта перед выборами нынешнего состава Госдумы позволило бы тому же экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, да и большинству представителей "Российской партии пенсионеров за справедливость", продолжить борьбу за мандат.

"Как минимум, это надо рассматривать звеном в цепи тех преобразований, которые сейчас совершаются в избирательном законодательстве и направлены на так называемую либерализацию, возможность участия в выборном процессе большего числа субъектов – как персонально, так и партийно", - полагает руководитель Уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин.

Президентские выборы – это тот ориентир, по мере приближения к которому процедура выборов главы государства должна стать максимально открытой. Только в этом случае заветные "70/70" достижимы, а сам по себе избирательный процесс не будет вызывать вопросов. По крайней мере, острых.

"Оно с одной стороны звучит как либерализация для участников избирательного процесса, с другой стороны - это наоборот закручивание гаек по отношению к нарушителям. Я бы сказал, что это даже не либерализация в чистом виде, а скорее легитимизация процесса. В этом смысле усиление легитимности и есть основная цель этих новаций", - поясняет представитель Агентства политических и экономических коммуникаций на Южном Урале Андрей Лавров, подчеркивающий, что изменения необходимы и давно назрели.

За организацию "каруселей" на участках (неоднократное голосование одного человека) подразумевается штраф в 30 тысяч рублей. Такую же сумму придется выплатить участникам комиссий, выдавшим бюллетени "карусельщикам".

На каждую хитрую гайку всегда найдется свой хитрый болт, как говорится. Это - борьба пушек и брони.

"Насколько это даст кардинальные изменения в законности проведения выборов, насколько это станет непреодолимым барьером для нарушений на выборах с использованием адмресурса – вопрос. На самом деле, на каждую хитрую гайку всегда найдется свой хитрый болт, как говорится. Это - борьба пушек и брони, как выразился кто-то из коллег", - отмечает Андрей Лавров.

Пока сенаторские новации нацелены только на корректировку федерального законодательства (президентские выборы). В дальнейшем обозначенные послабления могут в равной степени как спустить на региональный уровень, так и "убрать в шкаф". Большинство "Единой России" в Госдуме и персональный авторитет Владимира Путина позволяет "играться" в либерализацию "по-большому", а в субъектах РФ все не так однозначно.

"Если честно говорить, есть ли люди, которые сомневаются в победе, реальной без всяких подтасовок, Владимира Владимировича Путина? Я таких не знаю. А вот если это какие-нибудь выборы в региональное ЗакСо, то там таких 100% и убежденных побед нет", - считает Лавров.

По мнению Виталия Иванова, инициативы Клишаса и Широкова и вовсе не способны существенно повлиять на ситуацию, поскольку все предложенные корректировки носят исключительно технический характер: "Возьмем закон о политических партиях. Он был очень жестким, его резко либерализовали – в другую крайность ушли. Фактически никакой сложности создать партию сейчас нет. К чему это привело на выборах? У нас как было ядро партийной системы из парламентских партий, так и осталось. Как было разделение властного потенциала между правящей партией и оппозиционными, так оно и осталось".

Откат изменений в избирательном процессе еще не тенденция, но уже не редкость. И тут вслед за предлагаемыми послаблениями как раз может последовать упорядочивание партийной системы, уверен Анатолий Гагарин. Попросту говоря, речь идет о сокращении числа партий. "Как это будет сделано – вопрос дискуссионный и будет обсуждаться, но, конечно, такое обилие партий не есть признак здоровой системы. Поэтому многие сейчас говорят о партийных блоках", - подчеркивает он.

Эксперты "Уралинформбюро" сходятся во мнении, что одним из двигателей процесса, поданного под знаком "либерализация", является кремлевский куратор выборных процессов Сергей Кириенко. Однако говорить о повальном отказе от постулатов его предшественника Вячеслава Володина собеседники не спешат, поскольку борьба двух идеологий - более либеральной с соблюдением приличий от Кириенко и молодогвардейских методик, олицетворением которых является Володин - еще не завершена. Но шорох новой метлы уже слышен.



Антон ЗАБЕГАЕВ