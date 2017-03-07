Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлятьСегодня в 11:19
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В Свердловской области.
Среди доплат к зарплате, которую получают "освобожденные" депутаты свердловского Заксобрания, есть деньги "за ненормированный рабочий день". "В теории они работают 24 часа в сутки, а в реальности – кому как совесть позволит", - рассказал "Уралинформбюро" осведомленный источник. В предпраздничные дни корреспонденты агентства решили выяснить, как трудятся народные избранники на своих рабочих местах.
В отличие от суеты, царящей в здании ЗакСо в дни заседаний парламента, в понедельник 6 марта там тихо. В гардеробе занято лишь полтора десятка вешалок из сотни. Впрочем, это еще не показатель, поскольку большинство депутатов и их помощников обычно пользуются шкафами в своих кабинетах. А гардероб для посетителей.
У лифта объявление - "Продажа колбасных изделий "Хороший вкус" и овощей ООО "УГМК Агро". Цокольный этаж, кабинет профсоюзного комитета". Но члены профсоюза не выстраиваются в очередь за колбаской – большинство кабинетов пусты.
Всего в свердловском Заксобрании 50 депутатов. Из них 20 – на "неосвобожденной основе". Зарплату из областного бюджета они не получают и потому крайне редко появляются в стенах парламента. А вот остальные 30 ненормированно думают о благе избирателей.
Всего в свердловском Заксобрании 50 депутатов. Из них 20 – на "неосвобожденной основе". Зарплату из областного бюджета они не получают и потому крайне редко появляются в стенах парламента. А вот остальные 30 ненормированно думают о благе избирателей, ведут прием населения, готовят законопроекты. То есть в любой день в здании ЗакСо жизнь кипит примерно в половине кабинетов. Это в теории.
На практике 4 и 5 этажи парламента словно вымерли. Свет в коридорах приглушен. Если подергать ручки кабинетов, можно наткнуться на председателя бюджетного комитета Владимира Терешкова. Кое-где сидят помощники депутатов.
Заметное оживление на третьем этаже: из приемной "неосвобожденного" Валерия Савельева то и дело выбегают помощники с бумагами, в соседних кабинетах несколько депутатов ведут прием. "Работаем. Это ж со стороны кажется, что мы только на заседания ходим. А так депутат всегда либо с избирателями встречается в округе, либо с законопроектами разбирается", - утверждает парламентарий от ЛДПР Михаил Зубарев.
"За день у меня в среднем 20-30 избирателей приходит", - рассказывает депутат-коммунист Вячеслав Вегнер. Пока разговаривал с нами, выписал два пропуска для посетителей.
В приемной председателя мандатной комиссии Алексея Коробейникова помощница смогла ответить лишь, что не знает где ее шеф. А в коридорах парламента гуляет слух, что "освобожденный" депутат где-то за границей.
Трудового договора с депутатами никто не подписывает, поскольку это выбираемая должность и Трудовым кодексом она не регламентируется. Считается, что работают они круглосуточно, но так это или нет – на совести депутата, заставить его нельзя.
"Трудового договора с депутатами никто не подписывает, поскольку это выбираемая должность и Трудовым кодексом она не регламентируется. Считается, что работают они круглосуточно, но так это или нет – на совести депутата, заставить его нельзя. Максимум – премии лишить тех, кто на постоянной основе трудится", - рассказал "Уралинформбюро" экс-парламентарий Евгений Артюх.
Проблема в том, что из-за специфики работы парламентариев их сложно "застукать" на отсутствии в рабочем кабинете. "Многие, особенно кто из отдаленных округов избран, у себя в территориях в приемных сидят", - вступается за коллег М.Зубарев.
"Депутат не только законопроект пишет – он должен еще и с избирателями встречаться. Если избиратели в области, зачем ему тут сидеть? Так что каждый сам для себя решает. Людмила Валентиновна (Бабушкина, спикер ЗакСО – прим.ред.) постоянно здесь, Владимир Терешков тоже, Альберт Абзалов на днях совещание проводил по своему комитету – работают депутаты", - подчеркивает руководитель пресс-службы Заксобрания Алексей Сидорский.
Многие парламентарии, включая "неосвобожденных", действительно работают в округах. "В Заксобрании у меня помощница сидит – она мне все документы оперативно передает, по мере того, как те появляются. А я у себя в "Зяблицев-фонде" обычно нахожусь, избирателю так привычнее, да и добираться им ближе. Тем более, что сейчас ездим с фондовцами по соцучреждениям - поздравляем коллективы с праздниками. За два дня успели побывать в 13 детсадах и 14 школах", - пояснил депутат Евгений Зяблицев.
"Конечно, у нас, к сожалению, все еще не как в Госдуме, где теперь все регламентировано и депутаты обязаны постоянно быть на работе", - резюмирует В.Вегнер. Но, как говорят, к дисциплине начали приучать и в ЗакСо - за волокиту с обращениями избирателей теперь спросят строго.
Игорь ЧУКРЕЕВ
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