Пинг-понг Андрея Козицына

За областной счет.

Многие годы бюджет Свердловской области используется для подготовки спортсменов, выступающих против России. Как так случилось, что корейцы, австрийцы, хорваты, болгары живут за счет российских налогоплательщиков? Эту историю "Уралинформбюро" рассказал председатель Свердловской областной федерации настольного тенниса Виктор Малышкин.

В 2006 году председателем российской Федерации настольного тенниса стал экс-министр транспорта Игорь Левитин. Тогда было принято решение для развития этого вида спорта провести в стране четыре турнира международного уровня. Одновременно Свердловскую областную федерацию настольного тенниса возглавил Александр Захаров. "Мне его представили как человека, который учился вместе с Левитиным, предложили сделать председателем, чтобы вопросы все было проще решать. Мы его избрали, и за первые полгода областная федерация получила 13 миллионов рублей", - рассказывает В.Малышкин.

Захаров предложил провести в Свердловской области один из четырех заявленных турниров, сделав спонсором УГМК. "У нас выходов на Андрея Козицына не было. Захаров был советником гендиректора аэропорта Кольцово, а Козицын тогда искал выходы на Левитина – вот его и заинтересовала идея", - рассказывает В.Малышкин.

После ревизионная комиссия просмотрела счета, выяснила, что деньги большей частью пошли не на турнир, а "в карман", скандал спустили на тормозах, но Захарова убрали.

По его словам, на проведение "УГМК Урал Open" в 2007 году областная федерация получила 25 тысяч долларов. "После ревизионная комиссия просмотрела счета, выяснила, что деньги большей частью пошли не на турнир, а "в карман", скандал спустили на тормозах, но Захарова убрали", – вспоминает В.Малышкин.

Вскоре в Верхней Пышме был организован Клуб настольного тенниса УГМК, возглавил который все тот же А.Захаров. В 2010 директором клуба по общим вопросам стал покойный ныне экс-заместитель областного министра спорта Андрей Салов.

Как подчеркивает Малышкин, тогда же был создан Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области, из которого на содержание частного клуба УГМК стали регулярно выделяться средства: от 3 до 8 миллионов рублей в год. Деньги по отчетам шли на организацию участия спортсменов клуба в различных турнирах. Впоследствии это стало поводом для скандалов. Один их них грянул в 2010 году, когда выяснилось, на каких именно спортсменов. Из 10 игроков клуба, расписавшихся в этой июльской зарплатной ведомости, 6 – иностранцы.

Из приведенного списка: Роберт Гардош – австриец, Ри Ч.Г., Ким Н.Ч. и Ким Ю.Х. – корейцы, Зоран Приморац – хорват, Евгений Щетинин – белорус. "Все эти люди никогда на каких-либо официальных соревнованиях не представляли ни Свердловскую область, ни Россию, они всегда играли за свои страны. Более того, на Олимпиаде 2012 года большая часть из них выступала против российских спортсменов. То есть они тренировались против наших за наши деньги", - отмечает В.Малышкин.

На сайте КНТ УГМК главным достижением 47-летнего хорвата З.Примораца значится "участник 7 летних Олимпийских игр (1998-2012), серебряный призер Олимпиады в парном разряде (1988)". При этом никаких распиаренных российских "чемпионатов" в послужном списке не указано.

Про победы в "Клубном чемпионате России" ничего не говорится в биографиях и остальных игроков клуба, размещенных на сайте. А Фонд поддержки спорта выделял деньги на их подготовку к ним. Вот, к примеру, данные по 2012 году.

Здесь сразу две ошибки, недопустимые для подобных заявок. "Во-первых, поскольку это не командный спорт, а индивидуальный, в заявке должен указываться не клуб, а спортсмен. Во-вторых, "Клубный чемпионат России" – такого турнира тогда официально не существовало", - отмечает В.Малышкин.

В той же категории и "Суперкубок Европы" – частное мероприятие, за которое почему-то платит областной бюджет.

Для обывателя "чемпионат" – это обозначение статуса мероприятия. Тем более, если написано, что он российский – значит, серьезное крупное мероприятие. В действительности все соревнования делятся на официальные и неофициальные. Первые заносятся в специальный реестр, размещенный на сайте Министерства спорта РФ. "Клубный чемпионат России" в 2012 году в нем не значился. "Участие в этом мероприятии не позволяло даже сдать норматив на получение звания "мастера спорта". Это абсолютно частное мероприятие. Любые три человека могут собраться, скинуться и провести такой турнир, но он не будет иметь никакого значения", - поясняет В.Малышкин. В той же категории и "Суперкубок Европы" – частное мероприятие, за которое почему-то платит областной бюджет.

Все это, впрочем, не мешает руководству клуба из Верхней Пышмы утверждать о важности этих соревнований. "Клуб стал первым в истории России клубом, участвующим в Лиге Европейских Чемпионов по настольному теннису, вошел в восьмерку сильнейших клубов Европы. А также по итогам Командного Чемпионата России КНТ УГМК стал Чемпионом России среди команд мужской Премьер-Лиги!!!", - это подведение итогов 2010 года.

Лишь в 2015 году "Клубный чемпионат России" все же был включен в Единый календарь Министерства спорта РФ. Любопытно, что когда директор чемпионата Виктор Батов давал разъяснения по изменению статуса мероприятия, он среди прочего отмечал: "Чемпионат проводится на деньги клубов. После его вхождения в ЕКП участники получили право командироваться за счет средств региональных бюджетов, а это, согласитесь, существенное финансовое подспорье. И клубы уже этим пользуются".

А тогда почему бюджет Свердловской области выделял деньги на это мероприятие аж с 2011 года? О чем думал министр спорта Леонид Рапопорт?

А тогда почему бюджет Свердловской области выделял деньги на это мероприятие аж с 2011 года? О чем думал министр спорта Леонид Рапопорт?

Впрочем, более всех раскошелился глава УГМК Андрей Козицын. Холдинг на содержание теннисного клуба, согласно отчетам, тратит в среднем под 50 миллионов рублей в год, а "медному королю" докладывают, что их игроки побеждают в чемпионатах.

Игорь ЧУКРЕЕВ