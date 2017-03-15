Челябинск: два года без народовластия

Реального.

12 марта 2015 года депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли закон, отменяющий в городах региона двоевластие – муниципалитетам "прописали" назначаемых "сильных" мэров. Минуло 2 года, а недовольных новациями по-прежнему больше, нежели сторонников.

Наибольшие нарекания вызывает появление районных советов депутатов в областном центре. Их в Челябинске теперь семь: Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский, Тракторозаводской и Центральный. Процедура формирования органов местного самоуправления стала выглядеть так: горожане выбирают районных депутатов, затем от каждого совета по семь человек командируются в городскую думу, которая в свою очередь после проведения конкурса назначает "сильного" мэра.

По мнению депутата Госдумы РФ от Челябинской области Валерия Гартунга, подобные изменения превращают выборы в профанацию. "Что это за выборы такие? Где граждане? Это же самоуправление!", - негодует народный избранник.

"По формальным признакам выглядит, что население стало на шаг дальше от выборов главы, но это не уникальная ситуация. Сейчас и в нашем, и в других регионах большинство глав муниципальных образований избираются путем включения института выборщиков – депутатов из районных или городских советов, которые избраны населением", - менее категоричен директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов.

С практической точки зрения районные советы должны были стать подспорьем для оперативного решения насущных проблем челябинцев. Однако, создавая новые депутатские объединения, реальными рычагами наделить их "забыли".

С практической точки зрения районные советы должны были стать подспорьем для оперативного решения насущных проблем челябинцев, поскольку их депутаты ближе к населению и территориально, и личностно. Однако, создавая новые депутатские объединения, реальными рычагами наделить их "забыли".

"Реформа начиналась и проводилась без соответствующего обеспечения нормативной базой новых институтов муниципальной власти. В этом была основная сложность реформы и последствия, которые мы сейчас наблюдаем, наверное, с этим и связаны", - поясняет С.Зырянов.

Сейчас на откуп районным советам отдали 16 полномочий – "приземленные" проблемы, которые можно решить на местах. Например, благоустройство, ряд вопросов ЖКХ. Ориентируясь на них, "низовые" депутаты формируют бюджеты районов, рассказал "Уралинформбюро" источник в гордуме Челябинска.

Бюджет, распределяемый Советом депутатов Калининского района (215 тысяч жителей) в 2016 году составил чуть менее 100 миллионов рублей. А депутаты Копейска (146 тысяч жителей) определяют порядок использования муниципального бюджета в 2,8 миллиарда рублей.

Теперь взглянем на цифры, чтобы оценить "низость" районных советов. Бюджет, распределяемый Советом депутатов Калининского района (215 тысяч жителей), в 2016 году составил чуть менее 100 миллионов рублей. А депутаты Копейска (146 тысяч жителей) определяют порядок использования муниципального бюджета в 2,8 миллиарда рублей.

"Они все очень сильно разочарованы – у них нет ни обязательств, ни средств до сих пор, сколько бы об этом не говорили. Это на самом деле симулятор. В этом смысле реформа пробуксовывает", - делится наблюдениями представитель Агентства политических и экономических коммуникаций на Южном Урале Андрей Лавров.

В выигрыше оказались те депутаты райсоветов, кто изначально нацеливался на попадание в гордуму – старожилы политической борьбы или новички с ресурсами (политическими либо финансовыми). При новом порядке произошло разукрупнение избирательных округов, им потребовалось "окучивать" меньше избирателей. А по сути часть челябинцев осталась без своих представителей в гордуме. Некий депутат муниципальной думы Иванов должен держать отчет только перед жителями своего микрорайонного округа – другие ведь за него не голосовали.

Впрочем, в самих районных советах на ситуацию глядят оптимистично. "На сегодняшний день взаимодействие с другими уровнями власти отлажено. Например, я являюсь членом Комиссии по вопросам ветеранов при президенте РФ. Так что мы достаточно хорошо представлены в разных структурах", - заверяет председатель совета депутатов Калининского района Челябинска Евгения Глухова.

В выигрыше оказались те депутаты райсоветов, кто изначально нацеливался на попадание в гордуму – старожилы политической борьбы или новички с ресурсами. При новом порядке им потребовалось "окучивать" меньше избирателей.

Подобная "нарезка" муниципальной власти могла случиться и в Екатеринбурге. Но мегаполис устоял перед реформой МСУ. Его путь – централизация муниципальной власти.

"Город – это некий единый комплекс, и эта тенденция восприятия города не как совокупности районов, а как самостоятельной территориальной единицы будет набирать силу. Поэтому не случайно идет концентрация полномочий на городском уровне, а не в районах. Это касалось и образования, и здравоохранения. У глав районов остается все меньше и меньше полномочий. Как в это будут вписываться районные советы и районные депутаты, с какими полномочиями, я не очень себе представляю. Мне кажется, что это против объективной тенденции развития города", - рассуждает политолог, депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев.

О желании подтянуть Челябинск до уровня уральской столицы не раз говорил губернатор Южного Урала Борис Дубровский. Но для него откатить реформу МСУ и приобщиться к опыту "соседа" означает потерять один из важных политических инструментов – возможность провести "своего" кандидата на пост главы областного центра. К кому, назначая мэра, прислушается гордума – к районным депутатам или администрации губернатора?



Антон ЗАБЕГАЕВ



P.S.: Реформа МСУ, реализованная в Челябинске, получила негативную оценку Комитета гражданских инициатив. В обнародованном докладе отмечается, что основная цель предложенной модели - децентрализация власти - не была решена. Подробнее о выводах федеральных экспертов можно прочитать в материале "Реформу МСУ "а-ля Челябинск" раскритиковал комитет Кудрина"