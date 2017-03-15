Кого выпорет Куйвашев за музей?

Истории России

Очевидное нарушение получило прокурорскую оценку. Опубликованная "Уралинформбюро" 2 февраля 2017 года статья "Музей российского беззакония представляет" стала предметом проверки надзорных органов.

Редакцией получено письмо из прокуратуры Свердловской области, которая по поручению заместителя Генпрокурора РФ Юрия Пономарева изучала ситуацию со строительством Музея истории России рядом с Екатеринбургским цирком. Факты, изложенные в статье, нашли подтверждение.

ЗАО "СК "Стройтэк", заключившее 15 февраля 2017 года с Управлением капитального строительства Свердловской области контракт на возведение двухэтажного музея, вышло на стройплощадку задолго до этой даты.

"Установлено, что застройщиком ведутся строительные работы второго этажа здания (установка опалубки и армирование монолитных железобетонных колонн и стен второго этажа); объем выполненных работ позволяет однозначно утверждать, что капитальное строительство данного объекта начато ЗАО "СК "Стройтэк" до заключения контракта", - говорится в прокурорском письме.

Напомним, что строительство музея обойдется казне Свердловской области в 354 миллиона рублей. Этот контракт "Стройтэк" получил без борьбы на аукционе 6 февраля 2017 года, по максимальной стартовой цене – надо быть сумасшедшим, чтобы участвовать в торгах, видя, что на стройплощадке основной претендент на победу уже возводит второй этаж здания.

Губернатору Евгению Куйвашеву прокурор области Сергей Охлопков внес представление с требованием устранения нарушений действующего законодательства и привлечения к ответственности виновных лиц. Вопрос – как чиновники будут устранять нарушения и кто будет крайним? Уверены, что общественности будет интересно узнать о реакции главы региона, которого подставили нерадивые подчиненные.

Повторим свой главный тезис. Несоблюдение процедуры конкурентных торгов – это ведь не вся беда в этой музейной истории. Строительство велось без соответствующего надзора! Это доказывает прокурорская проверка.

"Также установлено, что техническим заказчиком в лице ГКУ СО "УКС Свердловской области" извещение о начале строительства объекта направлено в уполномоченный орган с нарушением 7-дневного срока, в связи с чем прокуратурой Ленинского района г.Екатеринбурга 03.03.2017 в отношении начальника учреждения возбуждено дело об административном правонарушении". Из этой части прокурорского письма следует, что один виновный уже определен и будет наказан. Это Олег Кагилев – начальник УКСа.

Ему также внесено представление об устранении нарушений градостроительного законодательства. Хотим предположить, что это означает тотальную проверку построенного на сей момент здания на предмет безопасности в дальнейшей эксплуатации. "Уралинформбюро", разумеется, направит официальный запрос О.Кагилеву с просьбой сообщить о плане "исправительных" мероприятий.

Прокуратура Свердловской области поставила на контроль исполнение требований действующего законодательства при строительстве Музея истории России. "Уралинформбюро" также продолжит следить за стройплощадкой.

Вадим ДЫНИН