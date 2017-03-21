Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Почем нынче малые партии?

Итоги довыборов 19 марта в Екатеринбургскую гордуму дали очередной повод для раздумий – а где "Единая Россия"? При явке избирателей около 13% депутатские мандаты достались самовыдвиженцу и представителю ЛДПР.

"Партия власти", разумеется, сохранила большинство в гордуме, но избирательная ментальность екатеринбуржцев проявилась лишний раз, за год до президентских выборов. "Единую Россию" на берегах Исети не любят. Но если кто-то скажет, что это – чепуха, дело житейское, то он не знает "кремлевский наказ" - в марте 2018 года явка избирателей должна быть 70%, и столько же процентов голосов за Владимира Владимировича.

Вот и мучаются головной болью обитатели Кремля с политтехнологами – как реализовать формулу "70 на 70"? Сторонники и активисты "Единой России" без помощи нужных цифр не соберут. Судя по утечкам с политического Олимпа, в регионы дана команда по "вербовке" партий.

В ближайшее время у Свердловского регионального отделения партии "Родина" появится новый лидер и, как ожидается, новое содержание. В качестве возможных вариантов рассматриваются глава областных "Патриотов России" Сергей Ярутин и депутат Заксобрания от "Единой России" Андрей Гориславцев. Скорее всего, победит второй.

Кто бы ни занял кресло, оба претендента традиционно связываются с главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым. Тот при этом уже контролирует одну партию в регионе – с 2016 года председателем областного отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" является причисляемый к кругу Тунгусова депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин.

А "партийный огород" еще не весь окучен. "В конце прошлого года я ощущал некие "подмигивания", иначе не назвать, со стороны администрации губернатора", - поделился с "Уралинформбюро" лидер свердловских "яблочников" Виталий Листраткин.

Так что весьма вероятно, что в Свердловской области партийные отделения становятся "ручными". Берут не всех – а лишь тех, кто обладает хоть какими-то активами и при этом стоит недорого.

Так что весьма вероятно, что в Свердловской области партийные отделения становятся "ручными". Берут не всех – а лишь тех, кто обладает хоть какими-то активами и при этом стоит недорого. Так, по оценке экспертов "Уралинформбюро", "пенсионеры" и "Родина" готовы к повиновению. "Эти партии сейчас заинтересованы в том, чтобы у них в регионах хоть что-то "живое" было", - поясняют политологи.

Начался этот процесс в декабре 2016 года. Это стороннему наблюдателю представляется, что, например, муниципальные выборы организуются месяца за три до старта кампании. Как выразился один из экспертов "Уралинформбюро", "время, когда выборы выигрывались за полтора месяца до дня голосования за счет работы политтехнологов, закончилось".

Не могут же все от "Единой России" быть выдвинуты. А для самовыдвиженцев всегда есть риск: отменить регистрацию такого кандидата из-за "брака" в подписях – это простая история. "Пенсионеры" же смогут регистрировать своих кандидатов без сбора подписей – это гораздо надежнее.

С "Партией пенсионеров" все достаточно просто – она нужна для регистрации одномандатников на грядущих в марте 2018 года выборах гордумы Екатеринбурга. Свердловское Заксобрание должно утвердить новый порядок избрания думы областного центра – упразднить голосование или как минимум сильно сократить численность депутатов по партийным спискам. "Не могут же все от "Единой России" быть выдвинуты. А для самовыдвиженцев всегда есть риск: отменить регистрацию такого кандидата из-за "брака" в подписях – это простая история. "Пенсионеры" же смогут регистрировать своих кандидатов без сбора подписей – это гораздо надежнее", - поясняет политтехнолог Александр Пирогов.

В недавнем прошлом таким "подспорьем" для главы администрации губернатора считалась КПРФ. Но недавно его ставленника Вячеслава Вегнера сместили с должности главы Чкаловского отделения партии, чем фактически было объявлено об окончательном разрыве существовавшего некогда альянса. Как поясняют источники "Уралинформбюро", у коммунистов сейчас свои реформы, все надо согласовывать с ЦК партии. Договориться с "пенсионерами" на несколько порядков проще, а "партийный флаг" в 2018 году принципиального значения иметь не будет.

У "пенсионеров" электорат в основном екатеринбургский. В области у них и представительств нет. Было в Первоуральске, где Евгений Артюх работал, но после разрыва его отношений с партией нет и этого. А вот у "Родины" как раз тут есть потенциал.

"У "пенсионеров" электорат в основном екатеринбургский. В области у них и представительств нет. Было в Первоуральске, где Евгений Артюх работал, но после разрыва его отношений с партией нет и этого. А вот у "Родины" как раз тут есть потенциал. Костяк партии – выходцы из силовых структур, вокруг которого собраны различного рода патриоты, другие энергичные ребята. Патриотическая повестка за пределами Екатеринбурга сейчас очень востребована, и они могут вполне потеснить там, скажем, ЛДПР", - считает руководитель уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин.

"Родина" может сыграть роль блок-пакета в муниципальных думах. Сейчас там при доминировании "Единой России" нередко возникают внутрипартийные конфликты. В результате чего депутаты не могут избрать мэра муниципалитета. Для победы кого-то из кандидатов не хватает 1-2 голосов.

В этой ситуации "Родине" достаточно получить пару мандатов. "Эта партия может стать недостающим элементом для консолидации здравомыслящих депутатов и выстраивания нормального политического диалога. В том числе и с органами областной власти", - поясняет А.Гагарин.

Что особенно важно, инструмент этот будет независимым от реготделения "Единой России" и даже от федерального руководства своей партии, но в непосредственном подчинении главы администрации губернатора. Что очень удобно с точки зрения оперативного управления как для создания, так и для разрешения кризисов.

Как отмечают источники "Уралинформбюро", Владимир Тунгусов уже посетил "обучающие курсы", организованные Администрацией президента. Там, среди прочего, обсуждались и новые принципы партийной работы.

В этой системе "Единой России" отводится роль гвардии, рангом ниже идут "регулярные части", состоящие из СР, ЛДПР и КПРФ, перед которыми ставится задача по удержанию фронтов. И есть "ополчение" из малых партий, используемых для решения тактических задач.

В 2016 году закончился определенный этап в жизни России. Теперь, как считает представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров, все партии представляют собой единую "армию", действующую в интересах Кремля. В этой системе "Единой России" отводится роль гвардии, рангом ниже идут "регулярные части", состоящие из СР, ЛДПР и КПРФ, перед которыми ставится задача по удержанию фронтов. И есть "ополчение" из малых партий, используемых для решения тактических задач.

Основная задача последних – контролируемое раскачивание повестки. Российские избиратели становятся все инертнее: кто-то уверен в предсказуемости результатов и не видит смысла ходить на участки, кто-то недоволен ситуацией, но не верит в возможность перемен, а главное, не видит, с кем из партий эти надежды можно связывать.

В таком случае активы вроде "Родины" и "Партии пенсионеров" должны стать "техническими оппонентами" для "Единой России" и создать видимость некой политической интриги. Ну, а то, что при этом будут решаться частные задачи региональной элиты – с этим Кремль до некоторой степени готов мириться.

Игорь ЧУКРЕЕВ