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Бесплотный протест 27 марта в 17:12

У лидеров не хватило духу.

Призыв Алексея Навального, затеявшего антикоррупционные митинги в 70 городах, на Урале обернулся слабым эхом протеста. По оценке экспертов "Уралинформбюро", у толпы не оказалось ни толковых организаторов, ни идейных лидеров.

По разным оценкам, в центре Екатеринбурга 26 марта собралось от 1000 до 2500 протестующих. Масштаб на фоне других регионов довольно внушительный, но по сути все свелось к крикунам с мегафонами: ни целей, ни конкретного плана действий у собравшихся не было, несмотря на кураторство штаба Навального. Покричали "позор" в адрес властей и полиции, покреативили с плакатами, прогулялись до Ельцин-Центра и немного пошумели. Итог всему – 12 задержанных.

Не было осмысленного протеста, даже тема Медведева во многом ушла. Скорее, это было ситуативное событие, в духе других молодежных развлечений вроде монстраций.

"Там не было осмысленного протеста, даже тема Медведева во многом ушла. Скорее, это было ситуативное событие, в духе других молодежных развлечений вроде монстраций", – отмечает политолог Алексей Швайгерт. "Они ведь и начали потому скакать под конец, что в них никто никакой идеи не вложил", – согласен с ним политтехнолог Евгений Белоносов.

Как отмечает политтехнолог Платон Маматов, протестные настроения в Екатеринбурге сохраняются вне зависимости от расстановки сил в политических лагерях. Долгие годы основным двигателем всех массовых выступлений в столице Урала считался конфликт между областными и городскими властями. Год назад началось "водяное перемирие" - кулуарно элиты между собой так или иначе договорились, но протестные настроения никуда не делись.

Вдохнуть в бесплотный протест политический дух мог бы лидер, но таковых не нашлось. "Всякому политику заманчиво оседлать протест и на нем куда-нибудь въехать. Но все понимают, что тогда ты поставишь себя против системы. В результате даже Ройзман в "Твиттере" похвалил участников, но сам туда не пошел", – отмечает П.Маматов.

Всякому политику заманчиво оседлать протест и на нем куда-нибудь въехать. Но все понимают, что тогда ты поставишь себя против системы. В результате даже Ройзман в "Твиттере" похвалил участников, но сам туда не пошел.

Но протестуй - не протестуй, все равно эффекта ноль. "На федеральном уровне сейчас все отрефлексируют, но пока не будет сделано выводов – на региональном уровне будут ждать установок сверху. Хотя бы для того, чтобы не было диссонанса", – поясняет политолог Александр Пирогов.

Однако как минимум один звоночек для властей прозвучал – насколько легко оказалось вывести людей на улицу. "Те, кто организуют массовые митинги, знают, что такое собрать 2-3 тысячи человек. Это технически сложно: надо организовывать подвоз, питание даже. В данном же случае никаких затрат от организаторов не потребовалось вообще", – подчеркивает Е.Белоносов.

При этом выйти и поговорить с людьми от имени власти никто не удосужился. "Несколько человек могли бы это сделать, но не стали, – резюмирует Александр Пирогов. – Почему – отдельный вопрос. Но в любом случае: с людьми надо разговаривать, а публичная политика закончилась, и в этом большая проблема. Люди, которые сегодня приходят во власть, не проходили через горнило общения с народом, не имеют соответствующего опыта. Кто был – уже на пенсии или, как Россель, в СовФеде. На смену им никого нет, а народное недовольство растет".

Игорь ЧУКРЕЕВ

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Некто Сегодня в 10:52

Очень субъективная публикация (за уши притянутая), на деле все не так. Молодежь, которая выросла при Путине и никого, кроме Путина и не знает ( у власти) собиралась (переписывалась) по соцсетям после того, как посмотрела фильм про "Димона" - это стало отправной точкой выхода многих участников, пусть даже с шутками- прибаутками вместо четко выстроенных требований.

До Майдана не дойдет, но вот для очередной пугачевщины ( а это российская традиция) такие вот ребята - подходящий материал...

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