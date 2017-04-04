На Бурков-Ройзман рассчитайсь!

Проводим перепись свердловских депутатов.

В Свердловской области набралось уже три кандидата, заявивших о своем намерении баллотироваться в губернаторы. Это действующий глава региона Евгений Куйвашев, лидер областных эсеров, депутат Госдумы Александр Бурков и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Помимо желания каждому из них придется преодолеть муниципальный фильтр – собрать подписи депутатов в свою поддержку. Нужно не менее 126. Считается, что по силам это только претенденту от "Единой России". Но, по мнению экспертов "Уралинформбюро", это далеко не так, нужно лишь немного денег и харизмы.

На сегодняшний день планка муниципального фильтра для Свердловской области установлена в 7,9% от общего числа депутатов и глав муниципалитетов. То есть в поддержку кандидата должно подписаться не менее 126 человек. Каждый может поддержать только одного претендента, отозвать свою подпись нельзя. Кроме того, среди тех, кто отдаст свои голоса, должны быть представители не менее 55 муниципалитетов области. "Собрать половину в одном районе, а вторую в другом – так нельзя, голоса эти должны быть как бы "размазаны" по всей области", - подчеркивает политтехнолог Александр Пирогов.

Собирать подписи можно будет с момента публикации постановления Заксобрания о старте избирательной кампании в первых числах июня и до середины июля. Точных дат сейчас, до официального старта выборов, назвать никто не может – они могут сдвигаться в пределах плюс-минус полторы недели.

Чтобы гарантированно успеть и не "срезаться" на старте, желательно заранее провести переговоры с депутатами. В идеале – начинать нужно уже сейчас.

В любом случае на сбор подписей отводится примерно полтора месяца. Это не слишком много. Чтобы гарантированно успеть и не "срезаться" на старте, желательно заранее провести переговоры с депутатами. В идеале – начинать нужно уже сейчас. "Любому кандидату, который будет собирать подписи, необходимо будет выстроить очень серьезную сеть по поиску и отбору депутатов, договориться с ними, - поясняет А.Пирогов. - Фактически речь идет о создании своеобразной агитационной машины, только агитировать надо будет не массу избирателей, а депутатов".

Стоимость работы подобной "машины" политтехнологи оценивают в пределах 7-8 миллионов рублей. Но это максимум - чем выше харизма и узнаваемость кандидата и чем профессиональнее сработает штаб, тем дешевле. Для сравнения: стоимость избирательной кампании депутата Заксобрания Свердловской области на последних выборах 2016 года начиналась от 10 миллионов рублей. То есть деньги для региона в принципе небольшие, особенно если заручиться поддержкой бизнес-спонсора.

Как передают источники "Уралинформбюро" в муниципалитетах и среди политтехнологов, переговоры с "выборщиками" уже идут, хотя пока процесс еще не очень заметен. Но именно со стартом подписной кампании эксперты связывают недавние выступления Александра Буркова и Евгения Ройзмана – необходимо заявить о себе, чтобы прощупать почву, найти спонсоров и облегчить переговоры с депутатами.

Именно со стартом подписной кампании эксперты связывают недавние выступления Александра Буркова и Евгения Ройзмана – необходимо заявить о себе, чтобы прощупать почву, найти спонсоров и облегчить переговоры с депутатами.

Возникает вопрос - на что могут рассчитывать кандидаты, кто из муниципальных депутатов их может поддержать? По состоянию на 31 марта 2017 года, по данным реготделений, численность "парламентских" рядов основных партий в Свердловской области выглядит следующим образом.

"Единая Россия" – 1440 депутатов. Из них: 809 – по спискам, 242 – по мажоритарным округам. "Справедливая Россия": 91- 35 - 56. КПРФ: 82 - 39 - 4. ЛДПР: 36 - 26 - 10. "Яблоко": 5 - 1 - 4.

Если оставить "внеконкурсную" позицию "Единой России", то на старте лучше всего выглядит А.Бурков – ему не хватает 35 депутатов, чтобы гарантированно получить регистрацию на выборы. Хорошо бы договориться с ЛДПР, и вперед!

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Интересная ситуация с КПРФ, которая, как ожидается, вопреки заявлениям главы эсеров Сергея Миронова о "едином кандидате от оппозиции", все-таки решит участвовать в выборах губернатора самостоятельно. "Им попросту невыгодно объединяться с кем-либо. Лучше за счет выдвижения кандидата в губернаторы усилить свои позиции на муниципальных выборах, которые пройдут в области", - отмечают все опрошенные "Уралинформбюро" эксперты.

Правда, тут есть нюанс. Фактически партии могут влиять лишь на тех депутатов, которые были избраны по спискам – в случае невыполнения решений реготделения о поддержке кандидата, они могут лишиться не только членства, но и мандата. То есть у того же А.Буркова сейчас не более 35 "партийных" голосов, а с остальными эсерами так или иначе ему надо договариваться.

Причем договариваться можно будет даже с единороссами. Эксперты "Уралинформбюро" подчеркивают, что в этом году в Свердловской области сложилась ситуация, при которой представители "партии власти" могут выступить против этой самой власти.

"Мы сейчас находимся в интересном историческом периоде, - рассуждает политтехнолог Евгений Белоносов. - В "Единую Россию" наприглашали всех, кто мог победить на выборах и обладал достаточными ресурсами для этого. Тогда эти люди вступили, потому что "было модно", стали депутатами, а сейчас они задумались над тем, что дальше. Их не слышат, не уважают, им приходится исполнять решения, спущенные "сверху", а ведь они поддерживали партию финансами и членством в ней своих сотрудников. Особенно это касается тех, кто представляет сельские поселения. При этом мандат депутата небольшого муниципалитета особых преференций не дает, да и без него эти депутаты очень обеспечены по местным меркам. Терять им нечего, желание сделать что-то у них есть, поэтому они могут принимать и неожиданные решения".

Косвенно мнение эксперта подтверждается тем, что с начала 2017 года в нескольких муниципалитетах депутаты "Единой России" перессорились. Самый громкий пример – Белоярский городской округ, где до сих пор не могут выбрать мэра из-за конфликта в депутатской фракции. Усугубляет ситуацию то, что январь-февраль реготделение жило фактически без исполкома, некому было заниматься муниципалитетами, и те почувствовали себя вольно, с чем теперь приходится бороться новому руководству.

На сегодняшний день все претенденты находятся в более-менее равных условиях для старта.

В конечном счете, по мнению экспертов "Уралинформбюро", на сегодняшний день все претенденты находятся в более-менее равных условиях для старта. Хорошие позиции у "основного кандидата" Евгения Куйвашева, которому хватит голосов, даже если половина "Единой России" решится "предать", а Е.Ройзману и А.Буркову в любом случае придется побегать за депутатами. "Если возникнет задача "проламывать" свое выдвижение, то у Ройзмана шансов даже побольше будет, чем у Буркова. Просто за счет харизмы", – резюмирует директор Института региональной политики Андрей Русаков.

Игорь ЧУКРЕЕВ