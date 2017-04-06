Морковка для мэрии Екатеринбурга

Весной или осенью?

Несмотря на объявленное "водное перемирие", конфликты между командами мэрии Екатеринбурга и администрации губернатора Свердловской области никуда не делись, публичности только стало меньше. Основные драйверы - возврат в ведение горадминистрации полномочий по управлению неразграниченными землями на территории муниципалитета, согласование градостроительной документации с застройщиками и выдача разрешений на установку рекламных конструкций в Екатеринбурге.

Этих полномочий мэрия уральской столицы лишилась в течение 2015 года, когда Заксобрание с подачи Евгения Куйвашева утвердило соответствующие изменения регионального законодательства. С весны 2016-го ведутся переговоры об их возврате. После перехода "серого кардинала" мэрии Владимира Тунгусова на пост главы администрации губернатора было немало различных заявлений и анонсов о неких "рабочих группах", согласовывающих компромиссные варианты. Но фактически тему заболтали.

Потому прошлой осенью, по окончании выборов регионального и федерального парламентов, когда нужно было "прикусить язык", мэрия взялась за старое. Возникшие почти из ниоткуда рекламные компании парализовали аукционы областного Мингосимущества по распределению мест под размещение рекламных конструкций, опротестовывая их итоги в ФАС и арбитражном суде. К тому же от имени депутатов гордумы и Заксобрания периодически звучали заявления о неспособности МУГИСО добиться прежнего качества управления рынком и объемов поступлений в бюджет. За рекламу в 2016 году "горожане" получили 64 миллиона рублей против 244 миллионов в 2015-м.

Традиционно обсуждение вопросов по продаже рекламных мест в Екатеринбурге сводилось к перечислению набора претензий к МУГИСО: не согласовали, не исполнили, недополучили денег в бюджет.

На заседании комитета гордумы по управлению муниципальной собственностью 4 апреля 2017 года был заявлен доклад об итогах аукционов по размещению рекламных конструкций на муниципальной собственности. Традиционно обсуждение подобных вопросов сводилось к перечислению набора претензий к МУГИСО: не согласовали, не исполнили, недополучили денег в бюджет.

А тут заместитель начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом Наталья Гренадерова заявила, что не все вопросы по размещению рекламных конструкций теперь решаются в МУГИСО. "Наш потенциал – три суперсайта, торги по которым намерены провести в 2017 году, сейчас сверяем позиции с МУГИСО. Кроме того, нам предложено провести торги по 128 конструкциям. С проведением аукционов сейчас возникли трудности, потому что на этих местах появились самовольные конструкции. И мы должны прежде освободить участки", - сообщила чиновница.

Администрация города не оставляет надежд, что все полномочия, за каким-нибудь малым, вернутся в город. И градостроительные, и реклама, и земля. По градостроительству "лед пошел".

Её поддержал вице-мэр Вадим Дударенко: "Администрация города не оставляет надежд, что все полномочия, за каким-нибудь малым, вернутся в город. И градостроительные, и реклама, и земля. По градостроительству "лед пошел", в Заксобрании вопрос будет обсуждаться в весеннюю сессию. Реклама и земля отложены на конец сентября".

В МУГИСО подтвердили заявление о распределении "рекламных" обязанностей, подчеркнув, что речь идет об объектах, находящихся в муниципальной собственности. "Необходимо помнить, что право проведения торгов на объектах муниципальной собственности закон о перераспределении не затрагивает. Поэтому вопрос о непроведении торгов администрацией Екатеринбурга необходимо адресовать в департамент по управлению имуществом муниципалитета", - заявили "Уралинформбюро" в министерстве.

Как пояснил источник агентства, принято некое волевое решение о том, что размещение рекламных конструкций в Екатеринбурге на землях, не относящихся к областной собственности или неразграниченных, необходимо согласовывать с мэрией. Это однозначно шаг региональных властей к компромиссу.

Что же касается градостроительных полномочий, то переговоры об их возврате, по сведениям инсайдеров, действительно идут. Но ставшая возможной передача произойдет не весной, а осенью нынешнего года – после выборов губернатора.

"Думаю, здесь целый комплекс вопросов и причин, а приближающиеся выборы – лишь то, что лежит на поверхности, – считает руководитель уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин. - Шла определенная дискуссия и происходящее, если процитировать классика, "продукт непротивления сторон". Рано или поздно все это должно было произойти, и сейчас пришло время для обеих сторон договориться о разделе сфер влияния".

С одной стороны, город должен активно включиться в выборы, а для этого ему необходима мотивация, необходимо продемонстрировать некие реальные шаги навстречу. С другой, отдавать все разом нецелесообразно.

"Выборы губернатора прямо не связаны, конечно, но так или иначе разговор о полномочиях шел около года. И наступил момент, когда появилась возможность для заключения некоего договора, - отмечает политтехнолог Александр Пирогов. - В каком именно виде это будет реализовано – сказать сложно. С одной стороны, город должен активно включиться в выборы, а для этого ему необходима мотивация, необходимо продемонстрировать некие реальные шаги навстречу. С другой, отдавать все разом нецелесообразно".

В конечном счете, по словам источников и экспертов, опрошенных "Уралинформбюро", скорее всего возможен сценарий, при котором "водораздел" между зонами контроля мэрии и областных властей пройдет по принципу принадлежности земли к муниципальной или областной собственности. Останется решить вопрос - чьими будут неразграниченные земли? Ну и застолбить сроки - весна, как верят в мэрии, или осень, что выгоднее губернатору, идущему на непростые выборы.

Игорь ЧУКРЕЕВ