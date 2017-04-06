Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Тезис "Екатеринбургу не докладывают" мяса вновь актуален. Значит скоро выборы. Точно, губернаторские! И собрался на них мэр уральской столицы Евгений Ройзман.

Накануне Евгений Вадимович "разбушлатился" в телеэфире: "Все время, как губернатор зашел, у Екатеринбурга отнимаются деньги. В губернаторских СМИ город – в негативном контексте. Это ему вредит. И, конечно, мне надо за него заступиться".

Одним словом, славный парень Хитрый Рой определился, чем займется в ближайшие полгода. Это же ни для кого не секрет, что за зарплату 200 тысяч рублей в месяц градоначальник снимается в киножурнале "Ералаш", ходит по судам в качестве свидетеля, водит экскурсии по своему музею. Иногда занимается проблемой городской грязи или ведет прием избирателей. Ничего от Ройзмана в Екатеринбурге не зависит, да, может, оно и к лучшему.

"Слава богу, Екатеринбург стоит – один из самых сильных городов России, один из наиболее благополучных городов-миллионников в стране. А весь упор, всю работу надо перенести в регион. Вспомните, как работал Россель: он вообще из области не вылезал", - вот вам программный план Ройзмана на губернаторском посту. То есть мегаполис при нем стал еще лучше, мэрский подряд по "окраске заборов" выполнен, пора и на область замахнуться?

Можно, конечно, посоветовать Евгению Куйвашеву сделать Ройзмана управляющим какого-нибудь округа Свердловской области. Пусть помесит грязь в Тугулыме, Ирбите или Красноуфимске. Станет ближе к людям на земле, а не к московской тусовке, которая неровно дышит к поэту-бунтарю. Но губернатору же потом расхлебывать плоды этого управленчества!

Вы, Евгений Вадимович, сели бы и разобрались, как муниципальные чиновники проводят хитрые аукционы на строительство в Екатеринбурге за казенный счет. Или разузнали, как это вашим избирателям втихаря поменяли бульвар Культуры на улицу Культуры. А то журналисты, в том числе "Уралинформбюро", за вас отрабатывают. И вот итог – по итогам января-марта 2017 года в рейтинге российских мэров, составленном Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" и Финансовым университетом при правительстве РФ, вы на 73 месте из 88 возможных.

В благополучном мегаполисе полно вопросов к неуспевающему мэру, который должен ежедневно защищать интересы не покемонофила Соколовского или своего друга Маленкина, а миллиона с лишним горожан. Из чьих карманов, кстати, ему платят немалую зарплату. Но ему теперь некогда – он озабочен мыслью, как стать вторым Росселем?

Андрей БЕЛЫЙ