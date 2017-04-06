"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и рабочая группа "Честная и эффективная экономика" регионального штаба ОНФ 5 апреля провели совместное заседание. Обсуждали, каким должен стать Средний Урал в контексте "Пятилетки развития", объявленной губернатором Куйвашевым, а корреспондент "Уралинформбюро" слушал.

Бумага и дело

Руководитель рабочей группы, первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов для почина озвучил результаты опроса директоров 150 предприятий. Улучшение экономической ситуации за последний год отметили 41% крупных компаний, 22% средних и только 11% малых. В "среднем по больнице" даже четверти довольных не набирается.

36% респондентов не хватает поддержки от государства, 34% жалуются на тарифы естественных монополий, 28% одолели налоговые и прочие проверки. 58% считают, что нужны льготы по налогам и совершенствование механизмов государственно-частного партнерства.

Владельцы бизнеса сетовали на инертность чиновников. Цитировали программную статью губернатора Свердловской области: "Реализация проектов требует полной самоотдачи. Здесь нет места некомпетентности, волоките, административным барьерам, бумаготворчеству. Приоритетом является результат, а не процесс его достижения…от всех я буду жестко требовать именно такого подхода".

"Прекрасные слова! Предприниматели ждут, чтобы это с бумаги перешло в дело", - воскликнул советник председателя "Опоры России" Сергей Магнитов. И поведал, как бизнесмены из Каменска-Уральского бегут от лютых проверок и блокировки банковских счетов в Курганскую область, где их встречают налоговыми льготами. Упомянул он и о "разрыве" между Екатеринбургом и областью - инвесторов в провинцию не заманишь. "В статье сказано про молокозаводы, но этого мало. Надо, чтобы люди выращивали картофель, еще что-то", - резюмировал он.

Послышался было протестный шепоток: "Никакого структурного изменения экономики в статье губернатора не видно. Все те же УГМК, ТМК, РУСАЛ… И про инновации всего ничего, одни высокоскоростные телекоммуникации"…

Но тут началась презентация нового сайта ОНФ для выпускников вузов и колледжей – "Профориентация.рф", где можно записаться в стажеры на промышленное предприятие. На этом организаторы могли смело завершать собрание. Но не стали, поскольку "работа группы направлена на решение актуальных проблем через проведение круглых столов" (согласно тезису на сайте ОНФ).

Рекламные щиты ждут лозунгов партии

Ода инвестициям в исполнении Михаила Черепанова получилась яркой и краткой: "Деньги ищут - где тепло, где им хорошо, они туда перетекают, здесь нет никакой другой привязки к территории. Нужно создать такие условия, чтобы деньги текли в регион". Как известно, пока денег нет, "народ держится".

Черепанов поспешил обозначить важнейшую роль цифровой экономики. "Как-то мы все вокруг труб, дыма, жидкой стали. Традиционно Урал таков. Но если смотреть честно в глаза технологическому развитию в России и в мире, не факт, что эти конструкционные материалы, которые мы славим сегодня, будут нужны. Сегодня нужно смотреть на новые виды цифровой экономики, и это касается не только Екатеринбурга (тут существенно меньше промпредприятий), но и искать возможность, чтобы на базе УрФУ, на базе серьезных ИТ-компаний города формировать новый бизнес. Должны формироваться люди – носители технологий. Не перевоспитывать старых чиновников, а привлекать к управлению проектами людей, которые умеют ими управлять".

Глава Свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева решила поговорить о стратегии развития региона до 2030 года. "Если этот талмуд даже чиновники не могут изучить, что уж требовать с простых людей. Давайте выйдем на улицу и спросим: "Как будет развиваться Свердловская область до 2030 года?" Может, Екатеринбург и скажет, а Тугулым и Новая Ляля вряд ли. Куда двигаться, мы понимаем, но об этом должны знать жители. У муниципалитетов должны быть собственные понятные программы развития, привязанные к региональной, с четкими критериями оценки чиновников".

По мнению "фронтовички", людей мало волнует, что происходит в сфере экономики – их волнует качество дорог, экологическая обстановка, уровень медпомощи и образования. Инициированные ОНФ федеральные проекты (генеральная уборка, комфортная городская среда, дороги) – большой диалог и приглашение людей к действию. Вот и "Пятилетку развития" необходимо обсуждать с населением, чтобы концепция стала народной, чтобы каждый житель 94 муниципалитетов Свердловской области мог внести туда свою лепту.

Михаил Черепанов тут же подхватил тренд: программы должны быть ясные, простые, информация о них располагаться на щитах при въезде в города. Вот она реальная поддержка малого бизнеса – владельцы рекламных билбордов получат госзаказ на агитацию! А может, просто получат "указивку" - повесить и не снимать!

Комиссаров отправить в деревню

Дальше дискуссия развернулась по неуправляемой траектории. Директор НКО "Свердловский областной благотворительный фонд" и член рабочей группы Сергей Черкасов считает необходимым расширять штат ОНФ – назначить по представителю в каждом муниципалитете.

Он даже готов донести эту инициативу в Москву: "Мне иногда удается напрямую, без губернатора и Заксобрания, с Дмитрием Анатольевичем Медведевым вопросы решать. Он даже отвечает, пусть и через 3 года переписки!»

Впрочем, от одного "фронтовика" в муниципалитете какая будет польза? Это как после революции комиссара с наганом в село отправляли. А там повальное пьянство, нехватка кадров и утечка мозгов, которые тревожат Сергея Магнитова. Он предложил строить в глубинке мозговые центры – "институты города" для обучения специалистов для нужд конкретного муниципалитета. Там сконцентрируется вся информация о малом городе: его проблемы, инвестпрограммы, особенности. Это позволит удержать молодежь, отток которой стал еще сильнее после закрытия на местах филиалов вузов.

Коллеги отнеслись к "воздушным замкам" Магнитова без восторга – сложно юридически оформить такие заведения. "Тут даже ректор УрФУ Кокшаров не поможет, вопрос федерального масштаба".

Черепанов с грустью констатировал: провинцию вряд ли что-то спасет! Поддержка сельхозпроизводителей, охотничьи угодья и экологический туризм – максимум, на что могут рассчитывать "Шаля, Ляля, Таборы".

Скепсис нарастал. Участники вспомнили и неудачный китайский десант в аграрные районы Урала, и отсутствие социальной инфраструктуры в особой экономической зоне "Титановая долина". Ни жилья, ни садиков и школ – кто туда работать поедет? Михаил Черепанов поставил в обсуждении жирную точку: "Знаете, на нашей земле российской много аномальных городов. Какой бы ни был бизнес, инвестиции, люди, - ничего не работает. Мистика, иначе объяснить не могу".

Вот и получается – собрались обсуждать реальную "Пятилетку развития", а столкнулись с мистикой. Хотели как лучше – получилось, как всегда.

Надежда ПРАВДИНА