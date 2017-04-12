Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Через два месяца у главы Среднего Урала Евгения Куйвашева стартует избирательная кампания на следующий губернаторский срок. Потому 11 апреля на встрече с депутатами регионального Заксобрания вместо традиционного отчета о своей работе за прошлый год он представил доклад о достижениях за все 5 лет своего управления областью. А самое главное - окончательно сформулировал пункты своей предвыборной программы.

Основной тезис предстоящей кампании: "Нас не должно устраивать положение Среднего Урала в десятке лидеров. Пора возвращаться в тройку по России: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область". Примечательно, что при этом Екатеринбург в привычной формуле был замен на весь регион. Однако, по мнению экспертов "Уралинформбюро", отторжения у населения это не вызовет. "Разделение города и области – это было больше отражением противостояния двух команд. Сейчас команда одна, а с точки зрения жителей такого разделения никогда и не было", - поясняет руководитель уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин.

Предпосылок к попаданию в тройку лидеров немало - перечисление успехов Свердловской области за последние 5 лет заняло половину отведенного для отчета времени. Согласно докладу губернатора, в эксплуатацию введено больше электростанций, чем за предыдущие 30 лет жизни региона, на 20% сокращены объемы сточных вод, валовый региональный продукт увеличен в полтора раза (до 1,9 триллиона рублей), общий объем инвестиций составил 1,7 триллиона. В результате, по итогам 2016 года индекс промышленного производства в области составил 107%, в то время как в среднем по стране – 101%.

Основной акцент в отчете Евгения Куйвашева, при этом, был сделан на реализации социальных программ, что вполне соответствует логике предвыборного выступления. В регионе, по словам губернатора, в среднем в полтора раза выросла заработная плата. Особенно сильно у работников культуры, которые стали получать в 2,5 раза больше, и воспитателей в дошкольных учреждениях, чьи доходы увеличились с 16 000 до 30 000 рублей. Кроме того, в 3 раза выросли объемы высокотехнологичной медицинской помощи, ликвидированы очереди в детские сады, построено порядка 10 миллионов квадратных метров жилья, из аварийного фонда расселено более 12 000 человек.

Все эти результаты были достигнуты несмотря на общую ситуацию в стране, подчеркнул Куйвашев: "Дополнительным дестабилизирующим фактором стало стремление некоторых наших международных партнеров осложнить экономическую ситуацию в России. Тем не менее своевременные и эффективные действия президента, правительства РФ, успешная реализация антикризисного плана в Свердловской области, оперативные меры по импортозамещению поставок и поиску новых деловых партнеров минимизировали последствия этих явлений".

"Социалке" была посвящена большая часть идей, которые губернатор планирует реализовать в следующие 5 лет. В случае избрания, конечно.

В числе прочего глава региона обещает ликвидировать очереди в поликлиниках, одновременно продолжив оптимизацию системы здравоохранения, перевести все школы на односменный режим работы, обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте до 3 лет, за счет регулирования рынка и введения дополнительных льгот для отдельных категорий граждан повысить доступность жилья. При этом губернатор рискнул заметить, что отложенная реформа общественного транспорта в Екатеринбурге, наделавшая много шума в начале года, обязательно будет продолжена, но ее нужно "оттачивать".

"Промышленная" же часть предвыборной программы была менее конкретна: развитие АПК за счет наращивания производства яиц и молока, обеспечение финансовой устойчивости предприятий, а также развитие экологической программы. "Огромные средства, огромные ресурсы зарыты в землю, и вместо того, чтобы приносить нам прибыль, приносят убыток, портят экологию", - отметил по последнему пункту глава региона.

По словам экспертов "Уралинформбюро", в целом предвыборная программа главы региона и заявленные в ней на следующие 5 лет цели, скорее всего, будут восприняты населением позитивно. Вопрос лишь в том, как именно сработает будущий штаб кандидата по "узким местам" программы. В частности, по оптимизации здравоохранения и реформирования транспортной системы Екатеринбурга.

"Что касается оптимизации здравоохранения – тут многое накручено. По большому же счету, вряд ли кто-то будет возражать против улучшения качества медуслуг. Поэтому при соответствующей трактовке штаба кандидата здесь проблем возникнуть не должно – надо лишь все правильно объяснить избирателям", - считает А.Гагарин.

"Все оправдано, но мне непонятно, что делается сейчас, когда отменяется огромное количество маршрутов, – отмечает политолог Константин Киселев, - Это делается не губернатором – это функционал городской администрации. Но когда люди завтра проснутся и обнаружат, что привычных маршрутов нет – будет расти напряженность. Кому и зачем это нужно, я пока не могу понять. Но сама транспортная реформа неизбежна. Особенно в контексте "Большого Екатеринбурга" – это необходимо признать".



Игорь ЧУКРЕЕВ.