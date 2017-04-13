Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Свердловским коммунистам не удалось согласовать кандидата в губернаторы. Причина в конфликте поколений. Как передают источники "Уралинформбюро" в партии, ветераны разочарованы молодым председателем обкома Александром Ивачевым и готовятся к протестам и саботажу.

Утверждение кандидата в губернаторы Свердловской области должно было состояться на конференции реготделения 9 апреля. Однако в самый последний момент мероприятие было решено разделить на два этапа: собрать делегатов еще раз в июне и уже там решить основной вопрос повестки, после согласования претендента с ЦК партии. Официально, как пояснил "Уралинформбюро" А.Ивачев, изначально так и задумывалось. Но, как передают инсайдеры, это не так, а происходящее – результат сложившихся за последние три года противоречий.

В свое время Ивачеву удалось убедить секретарей местных отделений, что все будут решать именно они. А в итоге он на них теперь плюет – те обижаются.

"В свое время Ивачеву удалось убедить секретарей местных отделений, что все будут решать именно они. А в итоге он на них теперь плюет – те обижаются", - поясняют партийные источники общую обстановку в реготделении.

Срыв переговоров по кандидатуре кандидата в губернаторы стал своеобразной точкой раскола, окончательно разделившей свердловских коммунистов на "молодежь", возглавляющую сегодня обком, и "ветеранов", представляющих местные отделения и основной актив в территориях. "Вообще у Александра талант, - отмечает один из ветеранов партии, попросив не упоминать своего имени. - Довести реготеделение до ситуации, когда оно не может согласовать кандидата – это просто из разряда невозможного. Всего и сделать-то надо было: объехать основные местные отделения и поддержать особо несговорчивых рублем из партийной кассы. Там небольшие суммы – тысяч по 10 хватило бы. И даже в сложившейся ситуации это было возможно сделать. Но теперь он крайним Эдуарда (Мансурова, секретаря обкома по организационно-партийной работе – прим.ред.) сделает, что тот не объехал и не убедил всех. В этом, кстати, и есть его талант – ссориться со всеми. Вплоть до того, что сейчас у него конфликты начинаются даже с теми руководителями обкома, которых он сам туда привел, а теперь делает во всем виноватыми".

Особым признаком назревшего конфликта стал всплеск откровенности со стороны партийцев. До сих пор в КПРФ тщательно берегли свои "скелеты" – теперь с этим проще.

В реготделении сейчас обсуждают выступление одного из делегатов на конференции, обвинившего Ивачева в торговле партийными списками.

Так, в реготделении сейчас обсуждают выступление одного из делегатов на конференции, обвинившего А.Ивачева в торговле партийными списками. В частности, речь шла о том, что секретарь обкома лично утверждал кандидатов на грядущих выборах в думу Нижнего Тагила, игнорируя имевшиеся на местном уровне договоренности.

"Конечно, торговля местами в списках была всегда. Но как это было при Шадрине (Дмитрии, предыдущем секретаре обкома – прим.ред.)? Местные отделения сами договаривались со спонсором и сами решали, кто на каком месте будет стоять в списке. А при Ивачеве: мало того, что он забирает теперь деньги в реготделение, а не оставляет в местном, как это было раньше, так еще и сам решает кого куда поставить. Естественно, тут возникает много недовольных", - рассказывает источник.

Сам А.Ивачев назвал обвинения делегата слухами: "Человек просто где-то что-то услышал и использовал непроверенную информацию. Мы с ним после конференции все обсудили – он признал, что был не прав", - пояснил глава обкома корреспонденту "Уралинформбюро". В партийном отделении Нижнего Тагила сейчас и вовсе стараются не вспоминать об этой истории.

Но брошенное обвинение породило лавину откровений. "Вообще все это напоминает историю с Коньковым (Владимир, экс-депутат Заксобрания от КПРФ, проигравший сентябрьские выборы в ЗакСо – прим. ред.). Ему сразу говорили, что его кинут. Но не послушал. В результате: он и кэш занес, и квартиру Ивачеву подарил, да еще и помещение под тренажерный зал на Машинной, 3 предоставил, где они потом пьянки устраивали. А в результате вместо партийного списка пошел одномандатником и проиграл" – перечисляет ветеран партии.

Ивачев, как пришел к власти – обозначил, что местные отделения должны сами зарабатывать себе на жизнь. Одна из главных обязанностей молодого коммуниста теперь – поиск спонсоров и денег на партийные нужды.

Другой пример, который приводят коммунисты – новая экономическая политика в КПРФ. Уже год среди молодежи ходит страшилка: если раньше можно было продвинуться за "подвиги", через организацию и участие в акциях, то теперь за все надо платить, а с деньгами можно стать хоть председателем местного отделения. "Это не совсем так. Тут речь вот о чем: Ивачев, как пришел к власти – обозначил, что местные отделения должны сами зарабатывать себе на жизнь, - рассказывает источник в партии. - Одна из главных обязанностей молодого коммуниста теперь – поиск спонсоров и денег на партийные нужды. Деньги, кстати, и вправду большей частью идут на партийные нужды. Но то, что эффективность работы отделения теперь оценивается деньгами – это, конечно, ни в какие ворота не лезет".

Любопытно, как это обозначается официально: "В партии всегда были трения по поводу дисциплины в части сбора партвзносов. Особенно сложно с этим у отделений на севере области", - прокомментировал "Уралинформбюро" произошедший на конференции конфликт первый секретарь нижнетагильского отделения КПРФ Алексей Кубасов.

Основным же поводом для критики молодого руководства обкома становятся результаты выборов. Эту часть претензий партийцы обсуждают почти открыто. "В Заксобрании раньше от КПРФ было 8 кандидатов – по итогам осенних выборов стало 4. До этого на выборах в гордуму последнее место среди основных партий получили", - перечисляет, к примеру, депутат Заксобрания от КПРФ Вячеслав Вегнер основные "потери" партии.

Раньше-то хоть было чем торговать – реготделение хорошие результаты на выборах показывало. А теперь, после всех историй с киданием кандидатов и на фоне низких результатов на выборах, уже и спонсоры отворачиваться начали.

Потеря в рейтинге коммунистов обостряет и экономические проблемы: "Раньше-то хоть было чем торговать – реготделение хорошие результаты на выборах показывало, – поясняет один из ветеранов КПРФ. – А теперь, после всех историй с киданием кандидатов и на фоне низких результатов на выборах, уже и спонсоры отворачиваться начали. Сейчас вот еще в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле отменят партийные списки на выборах – вообще у обкома ничего не останется". Как поясняет источник, чем быстрее иссякает денежный поток в партийную кассу, тем сильнее становятся внутренние конфликты и давление на местные отделения по поводу "дисциплины партвзносов".

Впрочем, по мнению источников в партии, ни скандал со срывом согласований по кандидату в губернаторы, ни падение рейтинга, ни все прочие проблемы в партии не способны сейчас навредить А.Ивачеву. "Его поддерживает Юрий Афонин (секретарь ЦК КПРФ, лидер "клана молодых" в партии – прим.ред.), но еще важнее, что его ценит Геннадий Зюганов. На съезде партии в конце года Ивачев выступал третьим после него, обойдя многих в ЦК – это как постоять рядом с Брежневым на мавзолее во время парада, после такого ему все простят, он теперь "тефлоновый". Проблемы могут возникнуть, только если произойдет что-то совсем невероятное. К примеру, если на выборах президента Зюганов наберет в Свердловской области менее 2%", - считает один из собеседников "Уралинформбюро".

"Думаю, у этой ситуации есть несколько возможных путей развития, - рассуждает руководитель уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин. - Один из них – когда отчаявшиеся найти поддержку руководства ветераны могут с громким скандалом уйти из партии. Тем более, что ранее часть из наиболее ярких представителей региональных коммунистов уже ушли в "Партию пенсионеров", уведя туда и свой электорат. Если туда же сейчас уйдет и Вегнер, это может стать тем самым "спусковым крючком", который начнет развал в свердловском отделении КПРФ. Следом уйдет и большая часть пенсионеров, голосовавших за коммунистов, а без них у обкома нет перспектив, останется только барражировать, набирая минимальный процент на выборах".

Игорь ЧУКРЕЕВ

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