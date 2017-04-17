Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

За апрель в Свердловской области сформировалась основная тройка претендентов на губернаторское кресло. Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и лидер свердловских справедливороссов Александр Бурков. Во многом этот расклад повторяет тот, что был на выборах главы Екатеринбурга в 2013 году. С той лишь разницей, что в этот раз за первое место в гонке борется не протеже губернатора Яков Силин, а сам глава региона.

У кампаний есть и другие общие черты, помимо списка кандидатов. Так, в ходе опроса эксперты отметили, что если в кампанию Силина команда губернатора активно раскручивала программу развития Екатеринбурга "Столица", то сейчас на вооружении "Пятилетка развития.

На первый взгляд у кампаний есть и другие общие черты, помимо списка кандидатов. Так, в ходе опроса эксперты "Уралинформбюро" отметили, что если в кампанию Силина команда губернатора активно раскручивала программу развития Екатеринбурга "Столица", то сейчас на вооружении "Пятилетка развития", являющаяся, в общем-то, таким же набором обещаний, только в масштабах всего региона. "Если сравнивать программы: "Столица" – была очень не конкретной, у "Пятилетки развития" же есть понятная избирателю цель – сделать регион третьим по уровню жизни в стране после Москвы и Санкт-Петербурга", - считает директор Института региональной политики Андрей Русаков.

"Совпадений, кроме участников на самом деле не так много. Хотя участники, зачастую, определяют, поскольку проецируют предыдущий опыт и свой бэкграунд на новую кампанию. Но это в любом случае выборы другого масштаба, которые охватывают большое количество городов, где и мотивы голосования и запросы населения совершенно иные, чем в Екатеринбурге. Сами же ходы: ролики, предвыборные программы, встречи – это стандартный набор любой кампании", – отмечает политтехнолог Александр Пирогов.

В то же время практически все эксперты подчеркивают одну общую черту обеих кампаний. Хотя и тоже с оговоркой, что условия на старте в данном случае принципиально разные.

Как строилась в тот раз мэрская кампания? Весной всем участникам процесса в штабе Силина было сказано: мы договорились, Ройзман никуда не идет. А потом Ройзман встал, сказал: я иду – и все, кто "договорился" имели бледный вид

"Как строилась в тот раз мэрская кампания? Весной всем участникам процесса в штабе Силина было сказано: мы договорились, Ройзман никуда не идет. И кампания была свернута, до конца апреля ничего не делалось. А потом Ройзман встал, сказал: я иду – и все, кто "договорился" имели бледный вид, потому что в этом раскладе нужно было на тот момент уже вовсю работать, а тут кони распряжены, пушки заржавели. В результате получили что получили: Силин проиграл с минимальным отрывом", - вспоминает политтехнолог Платон Маматов. Как выразился в свою очередь А.Русаков, в том сценарии "команда губернатора готовилась к шахматной партии, а в итоге получила боксерский поединок, в котором их нокаутировали".

"Команда губернатора тогда поверила городской, которая успешно этим воспользовалась и засушила кампанию. Фактически штаб бездействовал месяца три, - напоминает А.Пирогов. - Но тогда определяющим фактором был конфликт между двумя властями, сейчас этого конфликта нет – нет сильной стороны, которая могла бы противодействовать основному кандидату".

Стоит отметить, что вера в "водное перемирие" между мэрией Екатеринбурга и администрацией губернатора – одно из ключевых совпадений между двумя кампаниями. Однако, по мнению экспертов, в 2017 году вариант "предательства" со стороны мэрии практически исключен. "Если в 2013 году городской команде терять было нечего, то сейчас их предводитель находится в другой ситуации. Негативные результаты могут крайне плохо сказаться и на дальнейших карьерах, да и на перспективах возвращения каких-либо полномочий в мэрию", - уверен А.Пирогов.

В сентябре 2017-го будет важна не просто победа ныне действующего губернатора. "В конце-концов выборы мэра, продвижение Силина – были лишь своеобразным тестом на профпригодность для команды губернатора, - считает А.Русаков. - И актуальность этого теста сохраняется. Дело же не только в том, кто победит, но и с каким счетом. И если в канун выборов президента кандидат от "Единой России" выиграет с минимальным отрывом от конкурента от оппозиции – это в любом случае будет проблемой".

Главное же отличие обеих кампаний по мнению экспертов – разница в качественном составе избирателей.

Главное же отличие обеих кампаний по мнению экспертов – разница в качественном составе избирателей. В 2013-м году – это был относительно монолитный Екатеринбург, основной протест которого встраивался в контекст противостояния областных и городских властей и не имел особой социальной подоплеки. В 2017-м кандидатам придется работать с областным электоратом, который завидует благополучию региональной столицы. В муниципалитетах проблемы более приземленные: отсутствие работы, хорошей медицины, денег, наконец.

"У области сегодня очень сильно чувство социальной несправедливости, - считает А.Пирогов. - А Екатеринбург остался примерно на том же уровне, каких-то серьезных изменений в настроениях нет, в конце-концов более-менее все соцгарантии люди получают. К примеру с той же медициной: в Екатеринбурге не скажу, что хорошо, но более-менее нормально - все специалисты есть, а в области элементарно бывает негде кровь из пальца на анализ сдать".

"Сегодняшний избиратель более голодный, более злой. В том числе злой и в связи с тем, что радужные настроения 2013 года, они тогда еще были, не оправдались, - отмечает П.Маматов. - Четыре года назад основное настроение было "у меня много чего есть - хочу еще больше". Екатеринбург и сейчас более сытый, а по области у нас сейчас одни сплошные "горячие точки". То Асбест вспыхивает, то Североуральск. В Екатеринбурге хочется более абстрактных вещей вроде свободы и чистых дворов, а отъехать 150 километров – там людей интересует лишь работа и зарплата".

Игорь ЧУКРЕЕВ.