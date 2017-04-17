Что не спросит Навальный у Медведева

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Что не спросит Навальный у МедведеваСегодня в 09:04

С трибуны парламента.

19 апреля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отчитается о работе кабинета министров перед депутатами Госдумы. Мероприятие традиционное, с формальным регламентом, словно в биатлоне – после доклада "не Димона" каждая фракция задаст ему по 5 вопросов.

"Уралинформбюро" решило не дожидаться назначенной даты и заранее пообщалось с думцами, избранными от уральских регионов, чтобы выяснить, каких вопросов стоит ожидать премьеру.

Представитель свердловчан Андрей Альшевских накопил немало вопросов. В первую очередь, его интересует тема экономики.

"Все-таки она – основа всего, и когда денег нет, тут уже бессмысленно о чем-либо спрашивать. Если более конкретно: поднял бы вопрос о финансировании регионов, чтобы туда больше денег уходило. Что касается моего округа – поинтересовался бы о целесообразности перспективы передачи на федеральный уровень всего, что связано со строительством метро. Сейчас субъекты этим сами занимаются, но у них просто нет возможности что-либо делать – не хватает денег. Много вопросов по ЖКХ, благоустройству – все это делается, но не такими темпами, как хотелось бы", - рассказал депутат.

Тюменский либерал-демократ Владимир Сысоев пока что надеется, что ему дадут возможность задать вопрос председателю правительства. В таком случае он намерен "окунуть" Медведева в тему ветхого и аварийного жилья: "Тем многим людям, кто смог встать в очередь на получение нового жилья до 1 января 2012 года, конечно, повезло. При этом сегодня велик процент людей, которым чиновники просто не давали признать дома ветхими и аварийными. Поэтому они не могли встать в очередь. Вопрос, который, считаю, должен прозвучать: какой Медведев видит дальнейшее развитие ситуации, решение проблемы по тем людям, которые встали в очередь после 1 января 2012 года?"

Во фракции ЛДПР еще не определились с тем, какие именно вопросы будут адресованы председателю правительства, уточнил однопартиец Сысоева от Свердловской области Данил Шилков. По признанию собеседника "Уралинформбюро", его тоже интересует тема ветхого жилья, но, в первую очередь, он бы спросил про ЖКХ: "Вопрос аварийного жилья: когда это будет актуально не только для Москвы? Не [сноса] 5-этажек, а именно аварийного. Вопрос по ЖКХ – самый важный для граждан. Больше всего обращений приходит именно по этой тематике".

Тагильчанин-единоросс Алексей Балыбердин отмечает, что вопросов к работе правительства очень много. "Идет тенденция в стране, что антикризисные мероприятия направляют на помощь сельскому хозяйству, малому бизнесу, банковскому сектору. И оно все вроде бы хорошо, все надо и необходимо. Но, вот лично мое мнение, как человека, который родился и живет в Нижнем Тагиле, в промышленном центре, основа нашей экономики – промышленное производство. Я хотел бы поинтересоваться у председателя правительства - когда мы все-таки посмотрим в том же объеме на развитие промышленности?".

Впрочем, не все народные избранники, к кому обратилось "Уралинформбюро", решились раскрывать карты. Челябинец Владимир Бурматов, параллельно с работой в нижней палате парламента возглавляющий центральный исполком "Единой России", перенаправил корреспондента агентства в аппарат фракции.

Земляк Бурматова, эсер Валерий Гартунг оказался чуть откровенней. Он сообщил, что точно будет в числе тех, кто обратится к Дмитрию Медведеву 19 апреля, поэтому озвучивать вопрос сейчас считает преждевременным, но подчеркнул – "вопрос будет острым".

Антон ЗАБЕГАЕВ, Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ, Игорь ЧУКРЕЕВ

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Алексей Сегодня в 17:40

Просто уверен, ответы будут а-ля "работаем, всё будет хорошо", ах да, любимая приставка "надо", "нужно". Очередная лапша на уши с неосуществимыми проектами космических масштабов. Или ещё веселей, просто констатируют факты, что у нас стагнация и что это будет продолжаться ещё ... знает сколько десятилетий, немного грустное лицо при этом..., но свои безразмерные зарплаты мы поднимем и не стесняясь во всеуслышанье об этом заявим. Ах да, миллиардеры то санкционированные наверное потребуют возврата налогового вычета за 3 года, по закону-же. Дмитрий Анатольевич, верни деньги сироткам бедным (олигархам), народ у нас крепкий, последнюю рубаху снимет))). УУУУЖЖЖЖЖААСС!!!!!!!!!!!!

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