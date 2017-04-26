Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Екатеринбургские депутаты неожиданно для самих себя выступили против федерального законодательства. Сгоряча один из них даже обвинил президента в узурпации власти. Его тотчас успокоили, но гордума приняла решение, после которого оказалась на передовой борьбы с центральными властями. Как поясняют источники "Уралинформбюро", все произошло случайно, а кое-кто недоглядел.

На своем очередном заседании 25 апреля 2017 года гордума обсуждала проект постановления об отмене необходимости проведения публичных слушаний по внесению изменений в Устав города в случаях, когда эти поправки являются прямым цитированием Конституции РФ, Устава Свердловской области, федерального или регионального законодательства. Вопрос, в общем-то, чисто технический. Еще в декабре 2016 года была прописана соответствующая норма в федеральном законе "Об общих принципах местного самоуправления" и депутаты обязаны привести муниципальные акты "в соответствие". Отказываться не принято и почти приравнивается к попытке революции.

Все началось с фразы Ельцина "берите суверенитета сколько хотите". И мы взяли, а потом к власти пришли "владимировичи" и решили, что в муниципалитетах власти слишком много.

Тем неожиданнее стала вдруг развернувшаяся дискуссия. Дальше всех пошел Дмитрий Головин: "Все началось с фразы Ельцина "берите суверенитета сколько хотите". И мы взяли, а потом к власти пришли "владимировичи" и решили, что в муниципалитетах власти слишком много". Но обращать на него особого внимания коллеги не стали, сосредоточившись на главном: как выяснилось, никто не знает, зачем нужна обсуждаемая поправка. "Кто-нибудь разобрался в вопросе?", - выразил общее мнение спикер Евгений Ройзман. "В муниципальном положении о публичных слушаниях и так прописано, что они не проводятся "в предусмотренных федеральным законом случаях", зачем менять?", - высказался следом депутат Владимир Крицкий. "Это - избыточное регулирование, которое ухудшает наши правовые акты. Юридическая практика категорически выступает против избыточного регулирования", - поддержал коллегу Константин Киселев.

В конечном счете, депутаты не смогли набрать нужного количества голосов "за" для принятия постановления и отложили его до следующего заседания. При этом часть гордумы во главе с вице-спикером Виктором Тестовым послушно проголосовала за немедленное принятие, часть во главе с Олегом Хабибуллиным – против, оставшиеся, вслед за Е.Ройзманом – воздержались.

Ситуация для гордумы Екатеринбурга очень необычна – как правило подобные нормативные акты там принимаются без обсуждений. В данном же случае депутаты даже не смогли объяснить, против чего они голосовали.

Стоит отметить, что ситуация для гордумы Екатеринбурга очень необычна – как правило подобные нормативные акты там принимаются без обсуждений. В данном же случае депутаты даже не смогли объяснить, против чего они голосовали. "Все, что касается Устава, – это вопросы принципиальные", - туманно пояснил Е.Ройзман корреспонденту "Уралинформбюро" принятое решение. "В случае принятия стало бы возможным, к примеру, отменить выборы мэра Екатеринбурга без обсуждений – достаточно было бы принятия соответствующего областного закона, после чего Устав пришлось бы автоматически переписывать", - высказал опасения голосовавших "против" один из депутатов, попросив не упоминать его имени.

Как выяснилось, все дело в бардаке, воцарившемся в гордуме в последнее время. В кулуарах давно уже поговаривали, что бывший "серый кардинал" мэрии, а ныне глава администрации губернатора Владимир Тунгусов в последнее время не успевает присматривать за работой своего "детища" – гордумой действующего созыва. А без его окрика там все начало разваливаться. "В последнее время юротдел работает откровенно халтурно. По данному вопросу, к примеру, у половины депутатов и вовсе проекта решения на руках не было – мы его не видели, пришлось у коллег на заседании просить и быстро читать", - пояснил один из депутатов в неофициальной беседе. По словам собеседника "Уралинформбюро", по сложившейся традиции все важные вопросы, в том числе и любые, касающиеся Устава муниципалитета, до вынесения на гордуму обсуждаются кулуарно. Как минимум – на закрытом заседании фракции "Единой России", где всем объясняют, как надо голосовать и почему. В данном же случае ничего подобного сделано не было, и депутаты растерялись.

Все дело воцарившемся в гордуме в бардаке: бывший "серый кардинал" мэрии, а ныне глава администрации губернатора Владимир Тунгусов в последнее время не успевает присматривать за работой своего "детища". А без его окрика там все начало разваливаться.

Как заверил корреспондента "Уралинформбюро" Виктор Тестов, постановление примут. Либо депутаты сами договорятся, либо прокуратура выпишет предписание, но привести муниципальный нормативный акт в соответствие с федеральным законодательством надо. Но все это уже не изменит того, что из-за сбоя в "хозяйстве Тунгусова" гордума Екатеринбурга фактически выступила против центральной власти. Особенно после заявления Д.Головина этот казус сложно игнорировать.

Игорь ЧУКРЕЕВ