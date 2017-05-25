УГМК бьет в медный таз

Возможно, для отвода глаз.

На медийном рынке Свердловской области просто так, само по себе ничего не бывает. Родился, женился, умер – значит это кому-нибудь нужно.

Рожденное на Урале первым в начале 90-х информагентство Европейско-азиатские новости, вяло покряхтевши в 2016 году при муже начальницы городского Департамента культуры Ярошевской, натужно вспыжилось нынешней весной. Даже собрало журок, ранее уволенных по весомым поводам из известных информагентств Екатеринбурга. К чему бы это?

Собственником ЕАН в настоящий момент значится Илья Сухнев. Историк по образованию, а потому не снискавший лавров на адвокатском поприще в отличие от своего старшего брата Андрея. Оставшись без хлебных заказов, Илья не растерял однокурсников, среди которых вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин и собственник компании "Интершоу" Юрий Бочарников.

Последний дружен не только с мэрией Екатеринбурга, традиционно выигрывая конкурсы на проведение городских праздников, но и с УГМК. Инсайдеры "Уралинформбюро" предполагают, что Сухнев в ЕАН – "зиц-председатель Фунт". Нет, у него средств на содержание агентства. Бенефициаром может быть топ-менеджмент "медной империи", которому при посредничестве Бочарникова семья Ярошевских спихнула агентство.

Гендиректор УГМК Андрей Козицын и коммерческий директор компании Игорь Кудряшкин давно питают страсть к СМИ. Под пятой УГМК два екатеринбургских телеканала. Плюс "медники" скупают радиостанции. Теперь ЕАН?

На сайте агентства размещаются хвалебные пресс-релизы УГМК, на ключевой должности в редакции Александр Кириллов, поработавший в пресс-службе угмк. К чему пустые, на первый взгляд, траты?

Екатеринбургский информационный рынок и без ЕАН забит под завязку. Конкуренты свои контракты кирилловым-родионовым не отдадут. Стало быть, парни будут на содержании?

Объяснение напрашивается при взгляде на УГМК. Все чаще из Верхней Пышмы доносится информация о том, что "Козицын все".

По рассказам источников, в компании идет переход власти от Козицына к Кудряшкину. Мол, "медному королю" ищут удобное кресло. И, кстати, такое должно обозначиться в сентябре 2017 года – после выборов губернатора Свердловской области. Пока что главу региона Евгения Куйвашева в Совете Федерации представляет Эдуард Россель. Но вряд ли он сохранит свой пост осенью. В администрации губернатора УГМК именуют стратегическим партнером. Почему бы не отправить Козицына в почетную сенаторскую ссылку?

Кудряшкин, по словам инсайдеров, активно переключает рычаги управления на себя и чистит кадры. Но проблем от этого меньше не становится.

В какие только прожекты не влезла УГМК при Козицыне. Тут вам и огурцы с помидорами, и баскетбол с хоккеем, и гостиницы с дворцами. И при этом по основному профилю – горно-металлургическому – положение хуже, чем у основного конкурента – Русской металлургической компании. Андрей Козицын признал производственный провал и пообещал наверстать упущенное, правда это обойдется в 1 миллиард долларов, которые еще нужно попросить у банков.

По инерции УГМК движется, словно тяжелый бульдозер, потерявший управление. "Медники" перепахивают местный экономический рельеф с непредсказуемым финалом.

Одна из последних новелл – передача УГМК площадки около недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. Железобетонный монстр областные власти несколько лет назад выкупили у федералов за 500 миллионов рублей, вызвав естественную бурю негодования общественности. Продадим и задорого – пообещали они, предложив недострой за 600 миллионов рублей девелоперам. Это, конечно, цена не башни, а участка земли вдоль реки Исеть, где был запланирован жилой массив.

И вдруг, накануне торгов продажу башни отменили. Властям поступило предложение, от которого они не смогли отказаться. УГМК будет строить у телебашни Дворец для ХК "Автомобилист", купленного "медниками" в 2016 году.

Бюджет недосчитался 600 миллионов рублей. Взамен региону обещано совладение будущим спортивным объектом. И все это напоминает историю с нынешней домашней ареной "Авто" - КРК "Уралец". Она на треть принадлежит Свердловской области (две трети в активе УГМК). Из бюджета области под различными соусами на блеклый хоккейный клуб льются денежные реки. А УГМК не в состоянии вернуть долг "Автомобилиста" Корпорации Среднего Урала в 70 с лишним миллионов рублей. Вот вам и реальный пример, как "медники" выполняют финансовые обязательства перед Свердловской областью.

Если поискать внимательно, то таких "проколов" в Уральской горно-металлургической компании наберется немало. Медники, например, пока что не в состоянии решить порученную им задачу по расширению здания регионального Управления ФСБ на Вайнера.

Так что было бы логичным прикупить недорогую информационную лавку, поручая ей вбросы нужной информации. Кстати, прежние владельцы ХК "Автомобилист", судя по рассказам инсайдеров, словно шайбы, гоняли деньги между хоккейным и информационным полями. И прикрывали свои тылы екатеринбургским таблоидом. Потому "медникам" даже придумывать что-то новое не надо.



Андрей БЕЛЫЙ