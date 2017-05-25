Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

В ожидании генерала.

На известной помойке под названием Интернет какой только дряни не валяется. Любопытные ищейки раскопали там порноролик, в котором некая барышня старательно делает минет. Сайт liport.ru утверждает, что в роли минетчицы выступила Валентина Гофенберг. Для того, чтобы проверить данное утверждение, нужно хотя бы раз увидеть живьем эту екатеринбурженку, в обычное время подрабатывающую на ниве политконсалтинга. Поэтому оставим версию о том, что Валя таким образом высасывает информацию из пальца, на совести тех, кто с ней знаком лично.

Ролик выложили зимой. А в мае он стал убойным. Потому что, если это действительно Валентина Александровна, то партия "Родина" может гордиться такими членами. 14 мая 2017 года Гофенберг была избрана заместителем председателя Совета Свердловского регионального отделения ВПП "Родина".

С "Родиной" Валентина начала дружить еще на осенних выборах депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Свердловской области. Тогда она занималась пиаром, в частности, отставного полковника ФСБ Владимира Шабанова. Выборы с треском провалились, а любовь семьи Гофенберг к "Родине" стала неотвратимой.

До недавнего времени мало кто обращал внимание на Александра Оскаровича Гофенберг. Из открытых источников известно, что он – кандидат технических наук, специалист по разработкам систем управления металлургическим производством, вхож в круг оборонщиков. Валин папа никогда "не отсвечивал" в политических процессах. А тут вошел в новый состав Совета реготделения "Родины".

Знакомые с ситуацией источники "Уралинформбюро" утверждают, что Гофенберги устроили переворот в партийном отделении. Далекому московскому руководству "Родины" они доложили, что в Свердловской области можно заработать на выборах под партийным флагом, но нужно сменить местных бонз, которые прохлопали прошлый электоральный цикл.

По одной из версий, в подругах Гофенберг - советник председателя партии "Родина" по региональной политике Марина Костычева. На пару они решили поставить на отделение 32-летнего юриста Дмитрия Касьмина. При этом реальную власть взять в свои руки.

5 мая в Свердловской области одновременно появились 9 новых местных отделений "Родины" (до этого их было 8), представители которых на внеочередной конференции 14 мая сместили с поста председателя Совета Дмитрия Фомина. Его кресло занял Касьмин, а Валентина забронировала должность заместителя.

Выборные (или денежные) амбиции активистов "Родины" на Среднем Урале, весьма вероятно, выросли с учетом сентябрьского избрания губернатора Свердловской области. Понятно, что главным претендентом на них будет врио главы региона Евгений Куйвашев. Но мало кому известные "родинцы" активно готовятся к неравному поединку.

Как заявила в интервью М.Костычева, "потенциальных кандидатур достаточно много. В их числе наши новые партнеры, появившиеся в региональном отделении партии".

Тем временем в Екатеринбурге циркулируют слухи о том, что "Родина" может предложить свой бренд начальнику Управления ФСБ по Свердловской области Александру Вяткину. О "контрах" генерал-лейтенанта с Куйвашевым в местной политической тусовке не говорит только ленивый. Есть мнение, что амбициозный 60-летний чекист, контракт с которым продлен до мая 2018 года, не прочь возглавить регион. А если на его выборы вдруг дадут добро из Москвы, от какой партии он выдвинется?

Можно себе представить, какой будет эффект, когда на одной политической доске окажутся генерал Вяткин и порнозвезда. Вот знают ли в УФСБ про ролик с минетом?

Известная "пельмешка" Юля Михалкова в прошлом году едва не ворвалась в предвыборный список "Единой России". Шоуменшу на пути в Госдуму остановили, в частности, из-за пикантной сессии в мужском журнале. Но то ведь порядки в "партии власти", а у политических "карликов" для популярности всякие члены хороши.

Дмитрий БУЗДАЛОВ