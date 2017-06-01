Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Некоммерческие организации Свердловской области бьют тревогу. Они обратились с коллективным письмом к врио губернатора Евгению Куйвашеву, в котором, по сведениям источников "Уралинформбюро", признались, что без должного финансирования будут вынуждены распустить штат сотрудников. Возможно, следствием этого стал запуск серии круглых столов в Общественной палате области, чтобы показать - проблемы НКО слышны и видны.

Общественникам пришлось взять на себя информирование региональных НКО о мерах государственной поддержки. Иными словами - о том, где и как они могут получить деньги на свою работу. Первая такая встреча, которая несла скорее установочный характер, прошла 1 июня 2017 года, передает корреспондент "Уралинформбюро".

"Наша задача - помогать вам, помогать органам власти, чтобы все друг друга слышали и слушали", - задал тон разговора секретарь Общественной палаты Сергей Полыганов.

Собравшимся напомнили о возможности получить деньги во втором в этом году конкурсе грантов президента России, который пройдет с 16 августа по 29 сентября. Также до 170 тысяч рублей можно получить на втором этапе грантового конкурса Благотворительного фонда "Синара" - с 1 по 20 ноября, и до 100 тысяч рублей на открытом конкурсе социальных проектов "12 гражданских инициатив Уральского федерального округа" в 2017 году - с 11 апреля по 1 сентября.

Также присутствующим порекомендовали присмотреться к функциям краудфандинга - площадке народно-общественного финансирования, где каждый желающий может попытаться собрать деньги на конкретный проект под жесткую отчетность о его реализации. Кстати, в ближайшие годы будет проработана возможность работы социально ориентированных некоммерческих организаций за бюджетный счет.

Специально приглашенный гость мероприятия, исполняющая обязанности регионального министра экономики Татьяна Гладкова рассказала "Уралинформбюро", что главная проблема некоммерческого сектора не в отсутствии или недостаточности мер и объемов господдержки, а в неумении руководства НКО их добыть.

К примеру, на минувший первый конкурс по получению президентских грантов из 6 тысяч зарегистрированных на территории Свердловской области НКО заявилось порядка... 130 организаций.

"Я думаю, что одна из ключевых проблем - это все-таки кадровый вопрос. Для того, чтобы эффективно работать и заявляться на получение соответствующей государственной поддержки, нужны квалифицированные кадры. Это, конечно, больной вопрос для некоммерческих организаций. Что для этого делается? Мы обучаем сотрудников и руководителей НКО – их консультируют в отраслевых министерствах, чтобы в дальнейшем они смогли подготавливать более качественные заявки", - пояснила и.о. министра.

Это мнение разделяет и руководитель рабочей группы региональной Общественной палаты по развитию НКО Станислав Успенский. По его словам, сейчас нужно объединить усилия всех участников процесса. "Я думаю, что одна из самых главных сложностей, это - повышение уровня знаний и компетенции людей, работающих в этой сфере. Я уверен, что деньги - не самый важный ресурс. Важно уметь грамотно работать, понимать, где можно брать ресурсы и как ими правильно пользоваться, а также, что сейчас особенно актуально, где находить партнеров. Проблема именно в этом, так как никогда государство не сможет обеспечивать все НКО теми деньгами, которые они хотят", - резюмировал он.

Суммируя мнения, высказанные в Общественной палате, напрашивается парадоксальный вывод. Призыв президента Владимира Путина о том, что российские НКО не должны ходить с протянутой рукой к зарубежным "дядям", чтобы не стать иностранными агентами, многие из энкэошников не восприняли правильно. Их подтолкнули к работе за гранты того же главы государства, а они то ли работать не умеют, то ли "продать" себя. А тогда за что им раньше платили "дяди". За вялотекущую оппозицию?

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ